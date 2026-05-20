Warhorse prolomili mlčení: chystá se pokračování Kingdom Come a hra ze Středozemě

Michael Chrobok 20. 5. 16:30
Key art ze hry Kingdom Come Deliverance 2
  • Ve Warhorse Studios už pilně pracují na pokračování úspěšné série Kingdom Come
  • V plánu mají také hru zasazenou do světa Středozemě z pera J. R. R. Tolkiena
  • O obou titulech toho prozatím mnoho nevíme

Konec tajností – pražské studio Warhorse Studios na svých kanálech oficiálně oznámilo práci rovnou na dvou velkých titulech. Zatímco první z nich je poměrně nepřekvapivě pokračování úspěšné série Kingdom Come: Deliverance, druhý RPG titul by se měl odehrávat v otevřeném světě ve Středozemi. Právě o tom, že by zkušení vývojáři mohli pracovat s celosvětově známou značkou vytvořenou spisovatelem J. R. R. Tolkienem se spekulovalo už nějakou dobu, ostatně společnost Middle-earth Enterprises spadá právě pod vydavatele Embracer Group, jenž vlastní také Warhorse.

Pokračování Kingdom Come i RPG ze světa Pána prstenů

Co se na nás v obou případech chystá, prozatím není jasné, tudíž můžeme pouze spekulovat. V případě třetího dílu Kingdom Come se vývojáři patrně již nevyhnou husitským válkám, ostatně právě těsně před nimi končí i druhý díl. Z velkých měst bychom se také mohli dočkat detailního zpracování středověké Prahy, na které tuzemští fanoušci netrpělivě čekají. Z hlediska herních mechanik se patrně velkých změn naopak spíše nedočkáme, neboť kupříkladu typický soubojový systém je pro hru už jistým trademarkem a změna tedy není nasnadě.

Pokud jde o hru ze Středozemě, tady už se moc nemáme čeho chytit, tedy alespoň prozatím. Jisté není ani to, do jakého věku bude hra zasazena, zda půjde o zpracování knižní série, nebo zda vývojáři třeba naváží na kontroverzní seriál od Amazonu. Ve hře je ale také zcela nový a neokoukaný příběh, ostatně Tolkien jich ve svém díle nastínil poměrně hodně a možností, kudy se v rámci děje i budování světa vydat, je docela dost.

Kreativním ředitelem projektu ze světa Pána prstenů je Viktor Bocan, přičemž novému Kingdom Come naopak velí Prokop Jirsa. Zajímavostí je i přítomnost herního novináře a jednoho z moderátorů úspěšného podcastu Tam a zase zpátky Vaška Pecháčka, který oplývá bohatými znalostmi světa Tolkiena.

„Warhorse Studios vstupuje do nové kapitoly. Pracujeme na novém RPG zasazeném do Středozemě. Odjakživa tvoříme světy plné příběhů, které vás pohltí, a přesně takovou Středozem vám jednou ukážeme. Teď nás ale čeká velmi dlouhá cesta a my se nemůžeme dočkat, až nastane ten pravý čas a budeme se s vámi moci podělit o víc,“ uvádí vývojáři na svém webu. Nezbývá než tedy počkat, čím nás Warhorse překvapí.

Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

