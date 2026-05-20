Warhorse prolomili mlčení: chystá se pokračování Kingdom Come a hra ze Středozemě

- Ve Warhorse Studios už pilně pracují na pokračování úspěšné série Kingdom Come
- V plánu mají také hru zasazenou do světa Středozemě z pera J. R. R. Tolkiena
- O obou titulech toho prozatím mnoho nevíme
Konec tajností – pražské studio Warhorse Studios na svých kanálech oficiálně oznámilo práci rovnou na dvou velkých titulech. Zatímco první z nich je poměrně nepřekvapivě pokračování úspěšné série Kingdom Come: Deliverance, druhý RPG titul by se měl odehrávat v otevřeném světě ve Středozemi. Právě o tom, že by zkušení vývojáři mohli pracovat s celosvětově známou značkou vytvořenou spisovatelem J. R. R. Tolkienem se spekulovalo už nějakou dobu, ostatně společnost Middle-earth Enterprises spadá právě pod vydavatele Embracer Group, jenž vlastní také Warhorse.
Pokračování Kingdom Come i RPG ze světa Pána prstenů
Co se na nás v obou případech chystá, prozatím není jasné, tudíž můžeme pouze spekulovat. V případě třetího dílu Kingdom Come se vývojáři patrně již nevyhnou husitským válkám, ostatně právě těsně před nimi končí i druhý díl. Z velkých měst bychom se také mohli dočkat detailního zpracování středověké Prahy, na které tuzemští fanoušci netrpělivě čekají. Z hlediska herních mechanik se patrně velkých změn naopak spíše nedočkáme, neboť kupříkladu typický soubojový systém je pro hru už jistým trademarkem a změna tedy není nasnadě.
Pokud jde o hru ze Středozemě, tady už se moc nemáme čeho chytit, tedy alespoň prozatím. Jisté není ani to, do jakého věku bude hra zasazena, zda půjde o zpracování knižní série, nebo zda vývojáři třeba naváží na kontroverzní seriál od Amazonu. Ve hře je ale také zcela nový a neokoukaný příběh, ostatně Tolkien jich ve svém díle nastínil poměrně hodně a možností, kudy se v rámci děje i budování světa vydat, je docela dost.
Kreativním ředitelem projektu ze světa Pána prstenů je Viktor Bocan, přičemž novému Kingdom Come naopak velí Prokop Jirsa. Zajímavostí je i přítomnost herního novináře a jednoho z moderátorů úspěšného podcastu Tam a zase zpátky Vaška Pecháčka, který oplývá bohatými znalostmi světa Tolkiena.
You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.
🗺️ An open world Middle-earth RPG.
⚔️ A new Kingdom Come adventure.
We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52
— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026
„Warhorse Studios vstupuje do nové kapitoly. Pracujeme na novém RPG zasazeném do Středozemě. Odjakživa tvoříme světy plné příběhů, které vás pohltí, a přesně takovou Středozem vám jednou ukážeme. Teď nás ale čeká velmi dlouhá cesta a my se nemůžeme dočkat, až nastane ten pravý čas a budeme se s vámi moci podělit o víc,“ uvádí vývojáři na svém webu. Nezbývá než tedy počkat, čím nás Warhorse překvapí.