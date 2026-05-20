Haptický touchpad, privátní displej a extrémní ceny. Microsoft představil nové firemní Surfacy

Jakub Karásek 20. 5. 13:30
Počítače Microsoft Surface pro firmy
  • Microsoft představil nové počítače Surface pro firemní zákazníky
  • Mají nové procesory od Intelu a několik drobných vylepšení
  • 13,8″ Surface Laptop lze nakonfigurovat s privátním displejem na hardwarové úrovni
  • Startovací ceny převyšují cenu 50 tisíc korun

Microsoft představil novou generaci počítačů Surface, přičemž stejně jako v minulých letech jsme se dočkali nejprve jejich firemních variant. Ty se oproti běžným spotřebitelským strojům liší odlišnými procesory, a hlavně vysokými cenami, které jsou letos ještě umocněné paměťovou krizí. Kvůli snížení ceny základních konfigurací dokonce musel Microsoft sáhnout k překvapivému kroku.

Surface Laptop 8: privátní displej jako u Samsungu

V konstrukci a designu Microsoft u svých vlajkových počítačů prakticky nic nezměnil, Surface Laptop 8 tak opět přichází ve dvou velikostech – s 13,8 a 15″ displejem. V obou případech se jedná o dotykové obrazovky s obnovovací frekvencí 120 Hz a antireflexní povrchovou úpravou. Microsoft opět sáhl po LCD panelech, spekuluje se ale, že v průběhu letošního roku dorazí jednotky s OLED obrazovkami.

Surface Laptop 8 pro firmy s privátním displejem

Oproti minulé generaci má displej 15″ modelu vyšší rozlišení, díky čemuž jemnost vyrostla na 262 ppi. U 13,8″ varianty lze při konfiguraci zvolit hardwarový filtr, který podobně jako na smartphonu Samsung Galaxy S26 Ultra výrazně snižuje úhly, z nichž lze dění na obrazovce pozorovat. Microsoft také oproti minulé generaci výrazně zlepšil touchpad – nově není mechanický, ale haptický.

Výkon počítače obstarávají procesory z rodiny Intel Core Ultra Series 3, které disponují výkonnou neurální jednotkou s výkonem 50 TOPS. Díky ní se nové Surfacy pyšní zařazením do kategorie Copilot+ PC se všemi jejími výhodami. Microsoft se rovněž chlubí, že jednotky s nejvýkonnějším čipem Core Ultra X7 nabízí až o 35 procent vyšší grafický výkon než MacBook Air založený na čipu Apple M5, ovšem ten stojí sotva polovinu. Kromě vyššího výkonu se Microsoft chlubí i delší výdrží, která má dosahovat až 23 hodin.

V nejvyšší konfiguraci lze do Surface Laptopu 8 osadit až 64 GB RAM a 1TB úložiště. Počítač disponuje dvěma USB-C porty, jedním portem USB-A, portem na sluchátka, čtečkou karet microSDXC (pouze 15″ model) a magnetickým počtem Surface Connect.

Surface Laptop 13 palců: drastické omezení kvůli nižší ceně

Do střední třídy firemních počítačů Microsoft posílá 13″ Surface Laptop, který se od klasického Surface Laptopu 8 liší menším displejem s nižší obnovovací frekvencí 60 Hz. Tento stroj rovněž nedostal haptický touchpad a bude nabízen pouze s jedním procesorem – Intel Core Ultra 5.

13″ Surface Laptop pro firmy

13″ Surface Laptop bude nabízen v maximální konfiguraci s 24 GB RAM, ovšem pozor – kvůli co nejnižší startovací ceně bude Microsoft nabízet i verzi s 8 GB RAM bez podpory exkluzivních Copilot+ PC funkcí. Portová zásoba zahrnuje pouze dvojici USB-C, výdrž na jedno nabití má dosahovat až 22 hodin.

Surface Pro 12: ultra drahý tablet

Vylepšen byl i tablet Surface Pro, který se rovněž dočkal nových procesorů od Intelu. Oproti předchozí generaci nezměnilo prakticky nic, stále se jedná o 13″ tablet s integrovaným stojánkem. Displej zařízení nově podporuje haptickou odezvu stylusu Surface Slim Pen. Haptického touchpadu v klávesnicovém pouzdru jsme se ale nedočkali.

Surface Pro 12 pro firmy

Ceny a dostupnost

Nové firemní Surfacy se začínají prodávat již dnes, jejich ceny jsou ovšem ohromné.

  • 13″ Surface Laptop s procesorem Ultra Core 5, 16 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 1 499 dolarů (asi 38 tisíc korun s DPH). Varianta s 8 GB RAM dorazí později a bude stát 1 299 dolarů (asi 33 tisíc korun)
  • 13,8″ Surface Laptop 8 s procesorem Ultra Core 5, 16 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 1 949 dolarů (asi 50 tisíc korun s DPH)
  • 15″ Surface Laptop 8 s procesorem Ultra Core 5, 16 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 2 199 dolarů (asi 55 tisíc korun)
  • Surface Pro 12 s procesorem Ultra Core 5, 16 GB RAM a 256GB úložištěm stojí 1 949 dolarů (asi 50 tisíc korun s DPH)

Microsoft potvrdil, že v průběhu letošního roku dorazí spotřebitelské verze s procesory Qualcomm Snapdragon X2. S ohledem na současnou cenovou politiku Microsoftu ale máme obavu, že budou tyto stroje naprosto nekonkurenceschopné.

Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

