Anker Soundcore Sleep A30 recenze: sluchátka, se kterými vydržíte spát celou noc

- Jste citliví na okolní ruchy a rádi spíte při absolutním tichu? Třetí generace unikátních sluchátek od Ankeru může být řešením
- Soundcore Sleep A30 s podporou ANC jsou primárně sluchátka na spaní, ale využívat je lze i pro běžný poslech během dne
- Spánek navíc umí monitorovat, detekují chrápání a fungují i v lokálním režimu bez telefonu
Vzhledem k mé práci poměrně hodně cestuji. Ať už jde o tiskové konference výrobců, zahraniční veletrhy, či jiné eventy spojené s představováním technologických novinek. A zároveň mám rád téměř absolutní klid při večerním usínání na hotelu. A to se samozřejmě ne vždy povede.
Scénářů je více než dost: na pokoji hučí klimatizace nebo čerpadlo na vodu, hotel má „papírové“ zdi a z vedlejšího pokoje je slyšet televize nebo chrápání, před hotelem na ulici je výrazný ruch, v blízkosti štěká pes nebo jsem zrovna ubytovaný v blízkosti letiště. Nebo ještě hůř – sedíte v letadle, kde se zvuk motorů mísí s neutichajícím pláčem dítěte o tři řady za vámi. Pokračovat mohu i při cestování po Česku. Ve vlaku či autobuse zrovna někdo „sjíždí“ nejnovější trendy na TikToku v plné hlasitosti, ale už trochu zapomněl, že by u toho možná mohl používat sluchátka. Zkrátka, ruchů kolem nás je spousta, a pokud jste na ně citlivější, pravděpodobně už dávno používáte nějaká sluchátka.
I já to tak měl a používal jsem AirPods Pro 3. Mají super zvuk, funkční ANC (až 30 dB), ale bohužel se s nimi moc dobře nedá spát. Vzhledem ke konstrukci vás budou tlačit. Proto mě zajímalo, zda neexistují nějaká sluchátka s konstrukcí upravenou tak, aby se s nimi dalo spát. A světe div se, existují. Stojí za nimi značka Anker, která vyrostla především díky kvalitním nabíječkám a powerbankám, ale později do svého repertoáru pod brandem Soundcore přidala i sluchátka, reproduktory a další příslušenství.
Sluchátka se jmenují Soundcore Sleep A30 a v tom, co nabízejí, jsou naprosto nepřekonatelná, a dokonce vám (na rozdíl od Apple Watch) dokáží změřit spánek i při dlouhém letu. Po více než dvouměsíčním testování jsem si je nesmírně oblíbil a svou funkci plní na jedničku s hvězdičkou. A i když je výrobce prezentuje jako sluchátka určená hlavně pro používání během spánku, bez problému jsem je používal i jako běžná denní sluchátka. Jen jedna věc je s nimi téměř nemožná – běhání. A ne kvůli tomu, že by vypadávala z uší, tam drží naprosto dokonale a nevypadnou ani při divoké jízdě na horské dráze (osobně vyzkoušeno). Problém je v něčem jiném, o čemž se více rozepíšu níže.
Standardní cena modelu A30 rozhodně není zanedbatelná. Výrobce si za ně účtuje 6 290 Kč, nicméně čas od času (jako právě nyní) se dají koupit ve slevě za mnohem zajímavějších 4 666 Kč, vybírat lze z bílé, která je v reálu spíše jemně béžová, a mnou testované zelené varianty. V dnešní recenzi se podíváme na to, jestli tahle drobná technologická pilulka na spaní skutečně dokáže nahradit vaše dosavadní favority a zda se vyplatí do nich investovat.
Design a obsah balení
Zapomeňte na robustní mušle, které z vás udělají kyborga, i na běžné špunty, které po delším poslechu začnou být nekomfortní. Soundcore Sleep A30 jsou sluchátka navržená pro všechny, kteří milují nerušený spánek. Jsou velice kompaktní a v uchu o nich v podstatě nevíte. Hmotnost každého ze sluchátek je mimochodem rovné tři gramy, což je naprosto bezkonkurenční hodnota, která opět výrazně přidává na pocitu, že o nich v uších jednoduše nevíte.
Naopak s AirPods Pro 3 mám problém, kdy mě po několika hodinách v uchu (typicky právě při dlouhém letu) začnou trochu tlačit a musím je na chvíli vyndat. Soundcore A30 jsou úplně jiná písnička. Při nedávném téměř třináct hodin dlouhém letu z čínské Šanghaje do Frankfurtu jsem je z uší vyndal pouze jednou zhruba na 50 minut kvůli částečnému dobití, jinak jsem je pořád používal hlavně pro „pouštění ticha“ (ANC) a klidnější spánek.
Samotné sluchátko má perfektně malé tělo, díky kterému se dobře vejde do ucha. Nebude vás tak tlačit, ani když na něm budete ležet. A v praxi tahle konstrukce skutečně funguje. Sluchátka v uších skvěle drží a ani jednou mi během spánku nevypadla. V jednom období jsem s nimi spal více než týden v kuse a i po takové době bylo nošení komfortní. Tohle Anker zvládl skutečně na jedničku.
Aby bylo funkční aktivní potlačení hluku, musí sluchátka v uchu dobře těsnit. Pro tyto potřeby najdete v balení slušnou sadu náušníků. Kromě klasických pěnových jsou to ještě silikonové ve dvou verzích – základní a s rozpěrou. Aby toho nebylo málo, u každého jsou k dispozici tři velikosti. Ve třech rozměrech pak v balení najdete i silikonové vzpěry do uší. Tady se opravdu nešetřilo a díky takto obsáhlému příslušenství by A30 měly v uších sedět naprosto každému.
Sluší se dodat, že sluchátka splňují stupeň krytí IPX4 zajišťující odolnost vůči stříkající vodě ze všech směrů (typicky může jít třeba o déšť). Kompletně voděodolná ale nejsou.
Praktické pouzdro s detekcí chrápání
Součástí balení je samozřejmě i nabíjecí pouzdro, které v tomto případě nefunguje jen coby zdroj energie, ale díky vestavěným mikrofonům umí během spánku detekovat chrápání vašeho partnera. Pokud jej algoritmy detekují, do sluchátek se automaticky začne přehrávat uklidňující zvuk v optimálně nastavené hlasitosti právě proto, aby vás chrápání neprobudilo. Aby vše fungovalo tak, jak má, je nutné mít pouzdro položené v blízkosti postele, třeba na nočním stolku.
Sluchátka samotná mikrofony také obsahují a pro telefonování jsou naprosto dostačující. Nicméně pro detekci chrápání se nepoužívají už jen kvůli možnému zkreslení v případech, kdy třeba zrovna spíte na boku a jedno ze sluchátek je zakryté.
Horní strana pouzdra je výsuvná. Vždy, když je otevřete, objeví se jemné světlo z integrovaných diod, které v noci výrazně pomáhá při orientaci (ať už pokud sluchátka z krabičky chcete vyjmout, nebo je naopak uložit k nabíjení). A nemusíte se bát, intenzita jasu je velmi decentní a ani uprostřed noci vás nebude nepříjemně oslňovat. Jde opět o drobný, ale nesmírně praktický detail.
Kvalita zvuku & ANC
I když jde primárně o spánková sluchátka, kvalita zvuku mě velice příjemně překvapila. Výchozí nastavení má charakteristiku ve tvaru písmene V, s výraznými basy, čistými středy a utlumenými výškami a je určeno především pro maximálně pohodlný poslech při nízké hlasitosti (typicky při usínání). Já sám se řadím mezi uživatele, kteří mají rádi hutnější basy. Ty jsem ocenil zejména při poslechu elektronické hudby, ale velmi dobře s nimi fungují i jakékoliv jiné žánry. Celkově mi sluchátka přijdou velmi dobře naladěná a mají kvalitní zvukový přednes. Je ale škoda, že v aplikaci chybí možnost jakkoliv si hudební výstup upravit skrze ekvalizér.
Vůbec nejposlouchanějším žánrem jsou v mém případě podcasty. Na mluvené slovo (nejen před spaním, ale i během dne) se po snížení basové složky rovněž skvěle hodí. I když se konstrukčně nejedná o klasické špunty, které byste si natlačili do ucha, ANC tady funguje spolehlivě. Aktivní potlačení hluku jsem testoval v mnoha různých situacích.
Při jízdě vlakem či v letadle už na limity ANC budete narážet a pocitově mi přišlo, že je zhruba o 20 % horší než v případě AirPods Pro 3. Vzhledem k faktu, že každé ze sluchátek od Ankeru má na těle jen 2 mikrofony (jeden pro hovory a druhý pro detekci okolních ruchů), nejde o vůbec špatný výsledek. Jen pro srovnání, AirPods Pro 3 mají dohromady mikrofonů šest.
Technické specifikace
- Frekvenční rozsah: 20 až 20 000 Hz
- Měniče: 4,6 mm
- Potlačení hluku (ANC): ano (30 dB)
- Hmotnost sluchátka: 3 gramy (každé)
- Odolnost: IPX4
- Konektivita: Bluetooth 5.4, USB-C (pouzdro)
- Baterie: 42 mAh/sluchátko, až 9 hodin na jedno nabití, až 40 hodin při dobíjení z pouzdra (800 mAh)
- Kodeky: AAC, SBC, aptX a LDAC
- Relaxační hudba: Brainwave Audio, meditace, maskování chrápání, generátor bílého šumu a čtené příběhy (anglicky)
- Funkce navíc: offline režim, vlastní budík, vyhledávání sluchátek
I tak ale v hlučné kabině letadla dokáží nabídnout takový komfort, že s nimi bez problémů dokážete usnout. Okolí sice trochu vnímat budete, ale rozhodně vás to nebude rušit. Jak jsem psal v úvodu, zvládl jsem s nimi třináctihodinový let a nepřipadal jsem si nijak nekomfortně. A skvěle obstály i při sedm hodin dlouhé cestě rychlovlakem v Číně z Šenčenu do Šanghaje. Za poslední dva měsíce jsem s nimi procestoval kus světa a vždy mi dokázala v rušnějším prostředí dopřát trochu potřebného klidu.
Při denním nošení na ulici funguje ANC také velmi dobře, nicméně v případě potřeby je možné je vypnout, a to buď v mobilní aplikaci, nebo skrze poklepání na sluchátko. Nejen pro spánek, ale i pro běžné nošení jsou tahle sluchátka velmi dobrou volbou. Ostatně já sám jsem je během posledních týdnů doporučil několika známým, kteří mi následně dali za pravdu a jsou s nimi spokojeni. Přesto je tu jedna disciplína, pro kterou jsou naprosto nevhodná…
Nevyžádaná technopárty při běhání
Přemýšlel jsem, jestli tuhle kapitolu do recenze vůbec zařadit. Někdo by mohl namítat, že když to jsou primárně sluchátka na spaní, nemá smysl je testovat při sportu. Jenže když pak zjistíte, že se díky své konstrukci a kvalitnímu zvuku hodí i pro běžné nošení a poslech, začnete si říkat, že by tohle mohla být ultimátní sluchátka „na všechno“. Běhání se tak jeví jako další logická kategorie, ve které by mohly obstát. Už jen díky tomu, že v uších drží naprosto dokonale a nemají absolutně tendenci vypadávat.
Jenomže pak vyběhnete a po prvních sto metrech si říkáte, že je tady něco v nepořádku. Mluvené slovo z podcastu vám při každém došlapu nohy na zem narušuje výrazné dunění, které se ze sluchátek přenáší až do vašeho zvukovodu. Při pomalejším běhu vám to může připomínat bubnování, při rychlém technopárty a při sprintu už se ocitáte na nějaké hardtechno stagi se 150+ BPM. Teď to samozřejmě trochu odlehčuji, nicméně každý jeden došlap je u modelu A30 doprovázený výrazným duněním ve vašem zvukovodu, což je opravdu nepříjemné.
Když jsem se sluchátky vyběhl úplně poprvé, bylo to dokonce tak otravné, že jsem si je raději vyjmul z uší a podcast si pustil z reproduktoru na Apple Watch. Tento jev se u sluchátek označuje jako tzv. okluzní efekt. Vibrace vašeho těla (v tomto případě způsobené dopadem nohy), které běžně unikají ven, se odrazí zpět k bubínku. Zní to pak jako duté dunění v uzavřené nádobě.
Svůj podíl na tom má i přítomné ANC. To všeobecně funguje tak, že mikrofony snímají hluk okolí a vytvářejí „protizvuk“. Při prudkém došlapu se sluchátko v uchu mírně pohne. Senzory tento náhlý mechanický ráz nebo změnu tlaku vyhodnotí jako extrémně hlasitý nízkofrekvenční zvuk a pokusí se ho vyrušit. Výsledkem je pak právě toto nepříjemné digitální zadunění, které přetrvává i s vypnutým ANC.
Výrobci už jsem napsal dotaz, zda by toto nebylo možné opravit v některé z budoucích softwarových updatů. Na trhu existuje spousta sluchátek s ANC a dvěma mikrofony, která tímto duněním netrpí. Věřím proto, že problém by mohl být pouze v algoritmu vyhodnocování ruchů pro ANC.
Pokud ale se sluchátky budete jezdit na kole nebo třeba veslovat, s nepříjemným duněním se potýkat nebudete. Problémem je tady opravdu jen běh.
Výdrž a nabíjení
Výdrž sluchátek se vždy bude odvíjet od toho, při jaké hlasitosti budete hudbu poslouchat a případně zda budete využívat ANC. Pokud jsem je využíval pouze jako „generátor ticha“ při spaní, výdrž se pohybovala okolo 8,5 hodiny (výrobce ve specifikacích uvádí 9 hodin). V případě, že k tomu přidáte ještě poslech hudby, výdrž klesne na 6 hodin.
Sluchátka ale kromě Bluetooth režimu zvládají i lokální režim (tedy bez připojení k telefonu přes Bluetooth), u kterého se dá (s vypnutým ANC) dostat až na 16 hodin provozu. Nejčastěji jsem využíval nastavení, kdy jsem hodinu před spaním poslouchal podcast, a po zbytek času spánku bylo aktivní ANC. Sluchátka v tomto režimu vydržela až do rána (bavíme se o 7 až 8hodinovém spánku).
Samotné nabití sluchátek z nuly na sto skrze pouzdro zabere zhruba 90 minut. 800mAh baterie v pouzdře se pak dobíjí celkem pomalu, naměřil jsem 122 minut. I bez přístupu k elektrické zásuvce byste měli být schopni sluchátka dobít zhruba čtyřikrát.
Mobilní aplikace a měření spánku
Ke správě, nastavení a aktualizaci firmwaru sluchátek slouží poměrně propracovaná mobilní aplikace Soundcore. Méně zkušené uživatele může překvapit, že v době psaní recenze stále nebyla lokalizovaná do češtiny. Naštěstí ale nabízí velmi přehledné a graficky povedené rozhraní, ve kterém se snadno zorientujete.
Najdete zde celou řadu možností přizpůsobení – od aktivace režimu pro potlačení chrápání, režim poslechu (Bluetooth & lokální), automatického vypnutí, přizpůsobení dotykového ovládání (pro každé sluchátko zvlášť) až po aktualizaci firmwaru (sluchátek i krabičky).
Jak jste už z textu recenze pochopili, model A30 disponuje funkcí pro pokročilý monitoring spánku včetně detekce vašeho chrápání. I když pro tyto potřeby primárně používám chytré hodinky, které mají více senzorů a jsou přesnější, jako nouzovka je využít lze. Já sám jsem spánková data využíval, například když jsem krátce usnul při cestě vlakem nebo během dlouhého nočního letu. Jak jsem psal výše, Apple Watch při cestování spánek prakticky detekovat neumí, jelikož vibrace z vlaku či letadla hodinky neustále nutí si myslet, že nespíte.
Tady přidám jednu osobní zkušenost. Na začátku testování (únor) jsem Ankeru reportoval, že by bylo fajn, kdyby bylo možné naměřené hodnoty synchronizovat s Apple Health, jelikož prozatím sluchátka data zpracovávala pouze v rámci aplikace Soundcore a nikde jinde je nebylo možné využít. Z Ankeru mi přišla informace, že se na integraci této funkce pracuje, a během dvou týdnů update dorazil a kýženou synchronizaci s Apple Health (iOS) a Health Connect (Android) skutečně zpřístupnil.
Hodnoty, které sluchátka při monitorování vašeho spánku získávají, rovněž slouží jako jakýsi dirigent pro přehrávané zvuky a šumy na pozadí. Software jednoduše upravuje hlasitost a intenzitu podle toho, do jaké fáze spánku se zrovna blížíte, až případně přehrávání úplně vypne.
Právě to, co nastane, jakmile sluchátka detekují, že jste usnuli, lze opět navolit v aplikaci Soundcore (vypnout ANC, přehrávat lokální audio, pozastavit přehrávání…). Nechybí ani funkce lokálního budíku, kdy v požadovaný čas začnou vydávat zvuk, který postupně zesiluje, či připomínání čištění sluchátek.
Obří databáze „uspávacích tónů“
Dalším velkým benefitem mobilní aplikace je přístup k obří databázi nejrůznějších zvuků (déšť, vítr, voda, oheň, zvonky, zvířata, ruch ulice a desítky dalších…), relaxačních & meditačních skladeb, několika čtených příběhů (Sleep Stories v angličtině) a databáze tzv. Brainwave Audio. Ptáte se, co to je? Jde o tzv. zvuk mozkových vln – technologie využívající specifické zvukové frekvence, které mají za úkol stimulovat mozek a uvést jej do požadovaného stavu vědomí, jako je hluboká relaxace, spánek, soustředění nebo třeba meditace.
Nejčastěji se spoléhá na tzv. binaurální rytmy – dvěma různým uším jsou přehrávány mírně odlišné zvukové frekvence a mozek vnímá třetí tón odpovídající jejich rozdílu, který následně napodobuje konkrétní mozkovou frekvenci.
Jednotlivé melodie v rámci sekce Brainwave Audio si můžete ještě přizpůsobit k obrazu svému přidáním dalších zvukových elementů. Výsledkem tak může být unikátní hudební mix. Pokud se přepnete do nabídky zvuků pro bílý šum, máte možnost využít speciálního generátoru, který vám vytvoří poslechovou smyčku sestavenou ze tří náhodně vybraných subjektů. Pokud máte tyhle možnosti přizpůsobení rádi, můžete laděním a nastavováním uspávacích skladeb klidně strávit desítky minut a pořád vás to bude bavit.
Závěrečné hodnocení
Soundcore Sleep A30 jsou unikátní sluchátka, která na trhu nemají žádného konkurenta. A i když je výrobce primárně prezentuje jako jednoúčelového specialistu pro lepší spánek, po dvouměsíčním intenzivním testování v nejrůznějších koutech světa mohu potvrdit, že skvěle zastoupí i funkci běžných denních sluchátek. Jejich největší zbraní je bezkonkurenční ergonomie – s hmotností pouhé tři gramy na jedno sluchátko a promyšleným designem v uších perfektně drží, netlačí ani při ležení na boku a bez problémů v nich zvládnete i třináctihodinový zaoceánský let.
Z hlediska zvukové kvality novinka příjemně překvapila plným projevem s V-Shape charakteristikou, která sází na výraznější basy a čisté středy, což je ideální pro poslech při nižších hlasitostech. Spolehlivě funguje také aktivní potlačení hluku (ANC). I když kvůli přítomnosti pouhých dvou mikrofonů na každém sluchátku zaostává v extrémních podmínkách (jako je hlučná kabina letadla či vlak) o zhruba 20 % za špičkovými AirPods Pro 3, stále dokáže vykouzlit dostatečný „klid“ na to, abyste i v takto hlučném prostředí dobře usnuli. Škoda jen chybějícího ekvalizéru v aplikaci pro detailnější úpravu zvuku.
Fajn je i vychytávka, kdy pouzdro díky vlastním mikrofonům detekuje chrápání partnera a automaticky do uší pustí uklidňující zvuky. Sluchátka navíc sama monitorují spánek a dokáží to i v prostředí letadla či vlaku, kde Apple Watch většinou selhávají. Data se navíc bez problémů synchronizují do služeb Apple Health (iOS) i Health Connect (Android). Třešničkou na dortu je pak možnost lokálního offline režimu, kdy sluchátka fungují bez připojení k telefonu, či nativní budík.
Skoro to vypadá, že tohle jsou nejen sluchátka pro bezproblémový spánek, ale zároveň i ta nejuniverzálnější sluchátka úplně na cokoliv, které vám v uších nebudou vadit ani po osmi hodinách provozu. Je tomu tak, ale nesmíte od nich chtít poslouchat hudbu při běhání.
Kvůli mechanickému rázu při došlapech a softwarovému vyhodnocování ANC dochází k takzvanému okluznímu efektu, který se projevuje extrémně otravným digitálním duněním ve zvukovodu. Při jízdě na kole či na lodi se naštěstí nic takového neděje a při některých sportech je bez problémů využijete. Běh mezi ně ale určitě nepatří.
Pokud ale hledáte parťáka na klidné noci na cestách, do kanceláře, na kolo či pro běžné denní nošení, Soundcore Sleep A30 jsou z mého pohledu zcela jedinečným produktem, který své sliby plní na jedničku s hvězdičkou. A pokud je zrovna „trefíte“ ve slevové akci s cenovkou okolo 4 700 Kč, mohu vám jejich koupi maximálně doporučit.
Anker Soundcore Sleep A30
Design a zpracování9.5/10
Kvalita zvuku7.9/10
Výdrž baterie9.0/10
Aplikace & funkce8.8/10
Pohodlnost nošení10.0/10
Klady
- nejlepší sluchátka pro spánek
- podpora ANC a slušný zvuk
- pokročilé měření spánku
- extrémně lehké a pohodlné
- skvělá aplikace, obří databáze zvuků a tónů
- slušná výdrž baterie
- detekce chrápání a vlastní budík
- offline poslech (lokální režim)
Zápory
- aplikace zatím není v češtině
- bez ekvalizéru
- citlivost dotykového ovládání
- pouzdro nelze bezdrátově dobíjet
- nepoužitelná při běhání (digitální dunění)