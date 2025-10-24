Recenze Apple AirPods Pro 3. generace: upgrade, který nikdo nečekal, ale všechny potěší

- AirPods Pro 3. generace nenápadně bojují o pozici nejzajímavější letošní novinky Applu
- Přináší výrazně lepší ANC i zvuk, ale také úplně nový tvar s odlišnou ergonomií při nošení
- Zároveň jde o zatím nejlevnější generaci, cena od minule klesla na 6 490 korun
Před letošním zářím by asi málokdo čekal, že letošní novinky společnosti Apple budou tak ambiciózní. Spolu s novými, skvěle vybalancovanými iPhony 17 se svezl i tak trochu nečekaný produkt – nová generace bezdrátových sluchátek AirPods Pro 3. Dnes se na nové špuntíky podíváme pořádně zblízka a zkusím vám vysvětlit, proč si myslím, že vedle základního iPhonu 17 jde o nejlepší jablečný produkt letošního roku.
Bez diskuze příjemným prvkem je rovnou cena. Tedy jak se to vezme – za nové AirPody zaplatíte stále hodně, pořád je to víc jak 6 tisíc korun. Nicméně jde o zatím nejlevnější AirPods Pro, které si můžete pořídit. První a druhá generace startovala na víc jak 7 tisících korunách, následná revize s USB-C už smrskla cenu těsně pod 7 tisíc. Nové AirPods Pro 3 vyjdou na 6 490 korun včetně DPH. Jak si ukážeme, tuto cenu si obhájí výrazně lépe, než předchozí generace.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Obsah balení
Uvnitř prodejního balení najdete pouze sluchátka samotná, dobíjecí-ochranné pouzdro, povinnou dokumentaci a silikonové špunty v pěti velikostech (dříve tři), přičemž výchozí velikost M je rovnou nasazena. Z balení zmizel nabíjecí kabel USB-C, který Apple dodatečně odstranil i z krabičky k loňským základním AirPods 4. generace.
Ačkoliv se to spoustě lidí líbit nebude, zde se dá tento krok pochopit, protože AirPods si pravděpodobně kupujete k iPhonu, iPadu či Macu, tudíž je takřka stoprocentní, že nějaký ten USB-C kabel doma máte. Anebo se můžete spolehnout na bezdrátové nabíjení.
(Ne)patrná designová změna
Výrobce provedl citlivé změny v designu, aby nebyly na první pohled jasně patrné. Nové AirPody mají větší hlavičku a delší krk, tedy jakýsi oblouček mezi nožičkou a ergonomickou hlavičkou. Taktéž silikonový špuntík má jiný náklon. To celé je důležité kvůli uchycení ve zvukovodu – nově nestačí sluchátka do ucha jen vložit a zaháknout za ušní výběžek (tzv. kozlík), nyní je potřeba je do ucha trochu „zašroubovat“.
Předně: konkurence ukázala, že podobné umístění sluchátek v uchu může být některým uživatelům nepříjemné. Přestože já do této skupiny zákazníků patřím, zde jsem nic takového nezpozoroval. Ale lhal bych, kdybych řekl, že moje uši nezažily úlevu, když jsem po několika týdnech používání AirPods Pro 3 nasadil pro srovnání AirPods Pro 2. Letmé vsazení do uší je zkrátka příjemnější než šroubování, bez ohledu na anatomii.
Na druhou stranu, Apple má pro tuto razantní změnu celkem jasné opodstatnění. Navíc, bez přímého srovnání s předchozími generacemi není ergonomie nijak problémová. To znamená, že sluchátka v uchu sedí velmi příjemně, necestují, nevypadávají a i letos se můžete spolehnout na to, že po hodině o nich ani nebudete vědět. A to i přestože hmotnost samotných špuntíků narostla o zhruba 0,2 gramu. Dlužno připomenout, že certifikace odolnosti vzrostla na IP57 (vloni IP54), takže AirPody lépe obstojí při silném dešti. Bohužel k dispozici je stále jediná bílá varianta.
Dobíjecí boxík narostl na výšku i šířku o 2 milimetry, což je rozdíl absolutně neznatelný, ale pokud jste pro vnější ochranu používali pouzdro či kryt, poznáte to ihned – s novým totiž nejsou kompatibilní. Krabička pro uchování sluchátek má stále vlastní mikrofon, reproduktor, chytrý čip pro vyhledávání v prostoru, USB-C i kovové poutko pro uchycení. Zmizelo ale párovací tlačítko a pořád je vyrobeno z lesklého bílého plastu, na kterém se i jen po 24 hodinách nošení po kapsách začnou zjevovat vlásečnicové škrábance.
Zvuk jiný, ale stále kvalitní
Apple s příchodem AirPods Pro 3. generace mírně upravil zvukový profil a výsledek je znát hned na první poslech. Sluchátka hrají výrazně plněji a především basověji než jejich předchůdci. Nízké frekvence mají větší tělo i důraz, což dává hudbě živější a dynamičtější charakter, ale citlivější posluchači mohou mít pocit, že basy občas zastiňují střední pásmo, především u akustických nahrávek nebo vokálů.
Další rozdíl spočívá v tom, že nové AirPods využívají aktualizovaný zvukový čip Apple H2 s vylepšeným algoritmem pro adaptivní ekvalizaci. Ten automaticky upravuje ladění podle tvaru ucha i akustiky špuntů. Výsledkem je vyrovnanější prezentace ve většině žánrů – od elektroniky po rock – přičemž Apple stále zachovává typicky měkký a přirozený projev. Výšky jsou sice trochu zjemněné, ale neztrácí detailnost ani prostorovost.
Pro ty, kterým nové ladění připadá příliš důrazné, zůstává možnost přizpůsobit si zvuk podle osobních preferencí. Změny lze provést v ekvalizéru v aplikaci Apple Music nebo v jakémkoliv jiném přehrávači, který podporuje vlastní zvukové profily. Uživatelé Apple Music mohou vybírat z přednastavených režimů pro různé žánry, případně doladit charakter podle svých zvyklostí.
Pozitivní je i to, že při sledování filmů a seriálů se zvýšený důraz na basy projeví příjemně – dialogy zůstávají srozumitelné a akční scény působí hutněji. Ve spojení se funkcí personalizovaného prostorového zvuku (Personalized Spatial Sound) pak AirPods Pro 3 nabízejí působivý prostorový efekt, že se zvuk skutečně šíří kolem posluchače.
ANC a funkce
Další prvek, bez kterého se nejde obejít při uvádění nové generace bezdrátových sluchátek (ještě ke všemu po 2 letech, jako v případě Applu), je vylepšené ANC, neboli aktivní potlačení okolního hluku. Tato technologie pobláznila svět před několika lety a dnes si bez ní nedokážeme bezdrátová sluchátka představit; ať už stojí 1 nebo 10 tisíc korun.
AirPods Pro 3 přináší jednak vylepšené samotné ANC, a jednak pasivní vylepšení díky novým špuntům, které jsou robustnější a lépe blokují okolní hluk. Díky kombinaci technologie a lépe utemovaného zvukovodu nabízí nové AirPody až 4× lepší potlačení hluku oproti původním AirPods Pro, dle našeho testování také zhruba o 40–50 % lepší oproti předešlé generaci. Zvlášť dobře sluchátka reagují v letadle, kde namísto klasického hučení slyšíte jen mírný šum.
Nicméně s výrazně lepším ANC jde ruku v ruce jeden, minimálně pro mě osobně, celkem nepříjemný vedlejší efekt. AirPods Pro byla vždy sluchátka s výjimečně dobrým transparentním režimem propustnosti, kdy naopak sluchátka záměrně vpouští do vašich uší zvuky z okolí – abyste si mohli objednat v kavárně, nebo reagovat na dění na ulici bez nutnosti tahat špunty z ucha.
Při nošení nových jablečných sluchátek slyšíte okolí stále celkem dobře, ale výrazně méně zřetelně slyšíte svůj hlas, a to v porovnání s loňskou generací klidně až 60 % hůř. Zatímco u předešlých generací šlo v tomto ohledu o skutečně vynikající výsledky, teď už jsou na tom vyloženě průměrně. Bohužel za to „vděčíme“ právě nové anatomii špuntů, které zkrátka víc ucpou ucho a tudíž je méně slyšet. Holt fyziku obalamutit nejde…
Kromě toho mají sluchátka 2 + 2 mikrofony, takže telefonování s nimi je příjemné a druhá strana vás velmi dobře slyší, či akcelerometr na detekci pohybu a řeči. Samozřejmě nechybí Bluetooth 5.3 a podpora kodeků AAC i ALAC. Sluchátka mají též senzor pro kontakt s pokožkou, díky čemuž přesně ví, kdy je máte v uších, a automaticky spustí přehrávání. Dobíjecí pouzdro má ještě čip U1 s přesnou lokalizací, kterou znají kupříkladu majitelé AirTagů.
Horkou novinkou je senzor srdečního tepu. Apple to inzeruje jako vychytávku, která potěší uživatele bez Apple Watch. V praxi vám sluchátka měří tep při sportovních aktivitách, které vyvoláte prostřednictvím aplikace Fitness v telefonu. Nabídka je celkem široká, nechybí běh, chůze, kolo a další klasiky známé z chytrých hodinek. Sympatickou finesou je, že když máte na uších AirPods Pro 3 a na ruce hodinky Apple Watch, měření probíhá na obou zařízeních, ale uloží se pouze přesnější hodnota.
Výdrž
Výrobce u AirPods Pro 3 udává výdrž až 8 hodin poslechu na jedno nabití, respektive 24 hodin s pouzdrem. Tato hodnota se sníží, když využíváte k poslechu prostorový zvuk (na 7,5 hodiny) a také když během poslechu aktivujete snímání srdečního tepu (na 6,5 hodiny).
V praxi se tato hodnota potvrzuje jen částečně — při zapnutém aktivním potlačení hluku se většina uživatelů dostane spíše na 7 až 7 a čtvrt hodiny čistého poslechu. Pokud je ANC vypnuté, skutečně se lze přiblížit oficiální 8 hodinám. Při telefonování bývá spotřeba energie o něco rychlejší, zejména v hlučném prostředí, kde čipy více pracují s filtrací šumu.
Dobrou zprávou je, že energetická efektivita H2 čipu je znatelně lepší než u předchozí generace, zatímco kapacita baterie je o něco nižší. U samotných sluchadel je to nepatrné, u dobíjecího boxu celkem markantní – výdrž klesla z 30 na 24 hodin, přestože rozměry narostly. V součtu však AirPods Pro 3 pohodlně zvládnou celý pracovní den, i kdybyste je měli bez přestávky v uších.
Nabíjení probíhá rychleji, než by se mohlo zdát z tabulkových údajů. Apple sice neuvádí přesné časy, ale z našich testů vyplývá, že pouhých 5–6 minut v pouzdře stačí na zhruba hodinu poslechu. Plné nabití sluchátek zabere přibližně 45 minut, pouzdro do maxima kolem 1 a čtvrt hodiny. To jsou hodnoty naměřené při nabíjení přes konektor USB‑C, další možností je dobíjet bezdrátově pomocí MagSafe, nebo na klasické Qi bezdrátové podložce.
Závěrečné hodnocení
Už během představení v září bylo zjevné, že tento produkt je trefa do černého. AirPody jsou obecně velmi oblíbeným výrobkem, na trhu je o ně zájem, jednak protože jsou pohodlná a ergonomická, ale jednak také kvůli iluzi, že jde o „nejlepší sluchátka pro iPhone“. To není nezbytně pravda, nejlepší sluchátka jsou taková, jejichž zvukový projev a design-ergonomie vám nejvíce sedí.
Přesto je fascinující, že Apple u už tak slušně dotaženého produktu dokázal přijít s vylepšením, které motivuje i majitele AirPods Pro 2 s USB-C k upgradu. Je to nový zvukový profil, značně vylepšené ANC a také novinka v podobě technologie snímání srdečního tepu. Z velkých výrobců přišel s podobnou inovací Apple jako první, a to stojí za pochvalu.
AirPods Pro 3 jsou tak sluchátka pro všechny, kterým už „odchází“ předchozí generace. Přechod z první či druhé generace bez USB-C vřele doporučuji, pokud používáte ještě starší peckové AirPody a chcete okusit lepší zážitek, i vy patříte k typické cílovce. Pokud jste si AirPods Pro 2 s USB-C pořídili relativně nedávno, je na vás, zdali vám novinky přijdou natolik žhavé, aby stály za výměnu. Dlužno však podotknout, že vzhledem k ceně 6,5 tisíc korun určitě nejde o zařízení, které byste měli měnit každý rok.
AirPods Pro 3. generace
Design a zpracování9.0/10
Kvalita zvuku9.5/10
Pohodlnost nošení9.2/10
Výdrž baterie8.8/10
Funkce9.4/10
Klady
- ještě lepší zvuk
- pořádně vylepšené ANC
- zvýšená odolnost IP57
- senzor srdečního tepu
- až sedmihodinová výdrž
Zápory
- nový tvar nemusí sedět každému
- horší režim propustnosti než u minulé generace
- lesklý plast se hned poškrábe
- stále vyšší cena