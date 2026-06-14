Apple odkryl karty: nová generace Siri zapojí pět modelů AI, výkon si půjčí od Googlu

- Apple po WWDC26 popsal pět modelů, které mají pohánět Siri AI a další funkce Apple Intelligence
- Jednodušší požadavky zůstanou v zařízení, náročnější úlohy vyřídí Private Cloud Compute
- Nejsilnější serverový model AFM 3 Cloud Pro poběží na GPU Nvidie v Google Cloudu
O nové Siri AI už základní informace známe. Apple ji ukázal na WWDC26 a první reakce se točily hlavně kolem toho, co Siri umí, jak působily první ukázky a kde vůbec bude dostupná. Nové materiály Applu ale ukazují věc, která se do keynote nevejde snadno: na jakých modelech má být nová Siri založená a proč část výpočtů poprvé pošle mimo vlastní datacentra.
Další generace Apple Intelligence podle Apple Machine Learning Research stojí na pěti modelech Apple Foundation Models. Dva poběží přímo v zařízení, tři na serverech přes Private Cloud Compute. Apple tedy nechce každý dotaz posílat do jednoho velkého cloudu. Požadavky má rozdělovat podle toho, jestli je zvládne iPhone, jeho vlastní cloud, nebo nejsilnější serverový model v Google Cloudu.
Google pomáhá, Siri zůstává u Applu
Apple s Googlem využil technologie za rodinou modelů Gemini a používá také jeho cloudovou infrastrukturu. Siri přesto nemá vypadat jako okno do chatbota od Googlu. Apple dál řídí prostředí, práci s daty, bezpečnostní pravidla i to, jak se odpověď objeví v systému.
To je rozdíl proti běžnému napojení externí služby. Uživatel nemá poznat, jestli odpověď připravil lokální model, server Applu nebo nejvýkonnější cloudová varianta. Pořád mluví se Siri. V zákulisí se jen mění cesta, kterou se požadavek vyřídí.
Právě tahle část už vyvolala jednoduchou námitku: není nová Siri jen Gemini v obalu od Applu? Podobně ji rámuje i video níže, v němž Greg Joswiak, senior viceprezident Applu pro globální marketing, říká, že firma odložila tři funkce kolem osobního kontextu Siri proto, že ve staré architektuře nefungovaly dost spolehlivě, a raději je přesunula do nové architektury Siri AI.
A lot of people think Siri AI is just a Gemini wrapper.
Here’s what Greg “Joz” Joswiak had to say about it: pic.twitter.com/iYQ0ZcwmoR
— Shishir (@ShishirShelke1) June 11, 2026
Požadavky půjdou na různé modely
Apple popisuje pět modelů. AFM 3 Core je základní model pro zařízení. AFM 3 Core Advanced je silnější lokální model pro výkonnější hardware s Apple silicon. Na serverech běží AFM 3 Cloud pro náročnější úlohy, ADM 3 Cloud pro generování a úpravy obrázků a AFM 3 Cloud Pro pro nejsložitější požadavky.
Názvy modelů si pamatovat nemusíte. Praktický rozdíl je v tom, kam Apple dotaz pošle. Jednoduché věci mají zůstat v zařízení. Složitější práce, třeba porozumění osobnímu kontextu, obrázkům nebo delší akce napříč aplikacemi, častěji skončí na serveru.
Z lokálních modelů je nejzajímavější AFM 3 Core Advanced. Apple ho popisuje jako model s 20 miliardami parametrů, při jednom požadavku ale pracuje jen s menší částí, zhruba 1 až 4 miliardami parametrů podle typu úkolu. Pro hrubou představu: Meta u otevřených modelů Llama 3.1 veřejně uvádí verze s 8, 70 a 405 miliardami parametrů. Apple tedy neříká, že chce v iPhonu spustit plnohodnotný cloudový obr. Spíš ukazuje, jak chce schopnější model navrhnout tak, aby dával smysl přímo v zařízení.
Jak Apple chrání data v cloudu
Nejcitlivější část se týká modelu AFM 3 Cloud Pro. Apple ho označuje za svůj nejschopnější serverový model a nasazuje ho na GPU Nvidie v Google Cloudu. Kvůli tomu rozšířil Private Cloud Compute mimo vlastní datacentra.
Private Cloud Compute dosud Apple vysvětloval poměrně jednoduše: pokud se požadavek musí zpracovat v cloudu, uživatelská data se nemají ukládat, nemá k nim mít přístup Apple ani nikdo další a serverový software si mají možnost ověřit nezávislí výzkumníci. U vlastních serverů s Apple silicon se to říkalo snáz. Teď do řetězce vstupuje Google Cloud, GPU Nvidie, procesory Intel s TDX a bezpečnostní čipy Google Titan.
Apple tvrdí, že pravidla zůstávají stejná. Zařízení mají důvěřovat jen softwaru schválenému Applem, výzkumníci mají systém kontrolovat a data se nemají ukládat ani používat mimo konkrétní požadavek. Na samotném slibu se podle Applu nic nemění. Jen bude potřeba mnohem přesněji vysvětlit, jak se stejná ochrana udrží i ve chvíli, kdy výpočet neběží na serveru Applu.
Rozhodne i hardware a region
Nová Siri AI nebude pro každý iPhone. Apple Intelligence dál vyžaduje novější zařízení, typicky iPhone 16 a novější, iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, iPady a Macy s čipy M1 a novějšími nebo iPad mini s A17 Pro. Serverová část tedy neznamená, že se nové funkce otevřou i starším modelům bez potřebného hardwaru.
Apple zároveň uvádí, že Siri AI dorazí pro běžné uživatele jako beta později letos, nejdřív na podporovaná zařízení nastavená na angličtinu. V Evropské unii při startu nedorazí na iOS, iPadOS a watchOS. U Macu a Apple Vision Pro má být situace lepší, pokud zařízení používá podporovaný jazyk.
Čeština mezi podporovanými jazyky na začátku není. Pro českého uživatele je to pořád důležitější informace než počet parametrů nebo jméno cloudového dodavatele. Některé serverové AI funkce, včetně generování obrázků, navíc dostanou denní limity. Vyšší přístup má být součástí většiny tarifů iCloud+.
Modely Applu dostanou i běžné aplikace
Siri je nejviditelnější část. Apple však míří i na aplikace třetích stran. Vývojáři dostanou přístup k Foundation Models přímo v platformách Applu. Lokální modely mohou aplikace využívat bez vlastního účtu u externího cloudového dodavatele. Menší vývojáři v App Store Small Business Programu mohou při splnění podmínek získat přístup k nové generaci modelů v Private Cloud Compute bez nákladů na cloudové API.
V App Storu se to může projevit rychleji než samotná Siri. Menší aplikace by mohly snáz nabídnout shrnování textů, práci s obrázky, chytřejší vyhledávání nebo jednoduché generování formulací, aniž by jejich autoři samostatně řešili smlouvy s OpenAI, Googlem nebo Anthropicem.
Apple tím poprvé popsal, jak chce dohnat zpoždění v AI: část práce nechá na zařízení, část ve vlastním cloudu a nejnáročnější úlohy přesune na infrastrukturu Googlu s GPU Nvidie. Uživatelé to budou hodnotit mnohem jednodušeji. Pokud Siri konečně spolehlivě zvládne věci, u kterých dnes selhává, málokoho bude zajímat, který model zrovna pracoval. Pokud se to nepovede, technické vysvětlení jen připomene, kolik práce ještě Apple před sebou má.