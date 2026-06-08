Evropa zase ostrouhá! Siri AI se na starý kontinent jen tak nepodívá

- Apple dnes odstartoval svou hlavní softwarovou akci roku
- Na WWDC 2026 představil velké množství novinek, včetně nové Siri
- Pokud jste se již těšili na to, že ji vyzkoušíte, máme pro vás špatnou zprávu
Nejnovější hlasová asistentka od Applu se jmenuje Siri AI a kalifornský technologický gigant u ní slibuje velké věci. Nová generace Siri umí například pracovat s osobními informacemi, obsahem obrazovky a s funkcí Visual Intelligence. V konečném důsledku sice v přímém porovnání s konkurenčními platformami zrovna dvakrát nezáří, ale evropským uživatelům to však nijak zvlášť líto být nemusí. Na starý kontinent totiž Siri AI stejně nezavítá.
Siri AI nijak zásadně neoslnila
Že Apple v oblasti umělé inteligence tahá za kratší konec, je už nějakou dobu nad slunce jasné. Tento dlouhodobý stav bohužel nevylepšila ani nová Siri AI, která byla představena na akci WWDC 2026. Ne snad že by byla vyloženě špatná a některé funkce potěšily (například decentnější projev v rámci dynamického výřezu), ale jako celek nijak nezazářila.
Zkrátka neukázala nic, co bychom na telefonech už nějakou dobu – a často v lepším provedení – neměli. K dispozici bude v rámci systému iOS 27, iPadOS 27 a nově i ve watchOS 27, ale kvůli výraznému navázání na Apple Intelligence bohužel nedorazí do Evropy. Kromě starého kontinentu budou o Siri AI ochuzeni také uživatelé v Číně.
Proč evropští uživatelé ostrouhají?
Důvod nedostupnosti nové Siri AI v Evropě je úplně stejný jako u Apple Intelligence a v hlavní roli se nacházejí evropská legislativa. Dokud si nová Siri AI nenajde cestu ke schválení evropskými regulačními úřady, můžeme na ni zapomenout. Apple těmto orgánům sice předložil několik konkrétních návrhů, ale všechny byly smeteny ze stolu.
Kalifornský gigant neskrýval z tohoto rozhodnutí zklamání a rozčarování, ale Craig Federighi, senior viceprezident společnosti pro softwarové inženýrství, uvedl, že spolupráce s regulačními úřady bude pokračovat. Obě instituce se sice budou domlouvat na dalším postupu, nicméně v současné době časový harmonogram pro dostupnost Siri AI v rámci Evropy neexistuje. Řešením, které používáme i my v redakci, může být změna regionu pro vaše Apple ID na USA.
Dostupnost Siri AI
Nová Siri AI bude dostupná na všech trzích, kde je funkční platforma Apple Intelligence. Beta verze pro vývojáře vyšla již dnes a veřejná beta dorazí později v tomto roce. Kromě systémů iOS 27, iPadOS 27 a watchOS 27 bude k dispozici pro rozhraní CarPlay a sluchátka AirPods.