Rýha na displeji nového Galaxy Z Fold 8 je zcela minimální: Samsung vysvětluje, jak toho dosáhl

- Nové skládačky Galaxy Z Fold 8 jsou již v prodeji a uživatelé je milují
- Samsung u nich vylepšil několik aspektů a jedním z nich je rýha v ohebném displeji
- Ta je prakticky neznatelná a jihokorejský výrobce vysvětlil, jak toho docílil
Samsung představil nové skládačky Galaxy Z Flip 8, Fold 8 a Fold 8 Ultra zhruba před dvěma týdny a setkaly se s velmi dobrým ohlasem. I když novinek možná není tolik, kolik se očekávalo, nový formát modelu Fold 8 v kombinaci s vylepšenou konstrukcí displejů způsobil, že se tyto telefony výborně prodávají a jsou úspěšné. Samsung vysvětlil, jak se mu povedlo dosáhnout dalšího zmenšení předělu uprostřed ohebného displeje.
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Zase o kousek méně patrná rýha
Předěl uprostřed ohebného displeje je něco, s čím se potýkají všechny skládačky na trhu. Každoročně se tento prvek ale zmenšuje, je méně znatelný na pohled i dotek a nejlepších výsledků z moderních skládaček dosáhl pravděpodobně právě Samsung u svých nejnovějších modelů. U telefonů Fold 8, Fold 8 Ultra a Flip 8 je rýha opravdu minimální a dotekem takřka neznatelná.
Není snadné ji odhalit ani pohledem, je to možné jen po vypnutí displeje a jeho natočení do určitého úhlu. Samsung zkrátka odvedl skvělou práci. A jak se mu to povedlo? Díky nové konstrukci s označením Flex Titanium, u které byla použita nová struktura panelu s příměsí titanu, což vedlo ke snížení tloušťky displejů a zároveň minimální rýze v ohybu.
Titanová konstrukce a její klady
Ohebný displej nové generace skládaček od Samsungu obsahuje titanovou desku zkombinovanou s fólií, která je vyrobena z titanové slitiny a displej je díky ní nejenom tenčí, ale i výrazně odolnější. Velkou předností je také to, že by se předěl mezi polovinami displeje neměl časem prohlubovat a zvětšovat, což je problém u většiny skládacích telefonů.
Titanová fólie nahradila dříve používanou fólii z plastu a tato dvouvrstvá titanová konstrukce umí lépe absorbovat tlak i nárazy v místě ohybu. Tento nový typ displeje je o 12 % tenčí než předchozí panel s plastovou fólií a zároveň se může pochlubit o 20 % vyšší tuhostí. Zajímavé je i to, že titanová fólie dosahuje tloušťky zhruba třetiny lidského vlasu.
Nejpokročilejší displej v segmentu
Kromě vylepšení konstrukce a zmenšení předělu se Samsungu povedlo u nového panelu pro model Fold 8 Ultra výrazně zvýšit jemnost obrazu. Navýšením rozlišení poskočila jemnost z 368 ppi na 422 ppi, což je stejná hodnota, jako u vnějšího displeje. Displej je oproti předchozímu modelu také o 10 % efektivnější a celkově se jedná o jeden z nejpokročilejších panelů v segmentu.