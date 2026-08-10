Nintendo prodává méně konzolí, ale zvládlo vydělat dvakrát víc. Nepřímo i „díky“ Trumpovi

- Provozní zisk Nintenda vyskočil meziročně o 150,5 % na 142,5 miliardy jenů, přestože tržby klesly o 9,5 %.
- Za skokem stojí vratka amerických cel za 300 milionů dolarů, slabý jen, digitální prodeje vyšší o 90 % a miliardové tržby filmu The Super Mario Galaxy Movie.
- Switche 2 se prodalo 3,82 milionu kusů, meziročně o 34,4 % míň, celkově je konzole na 23,68 milionu. Do konce roku vyjde remake Ocarina of Time, na rok 2027 chystá Nintendo Xenoblade Genesis a novou generaci Pokémonů.
Nintendo zveřejnilo výsledky za první kvartál fiskálního roku 2027, tedy za duben až červen 2026, a čísla vypadají na první pohled dost zvláštně. Tržby klesly o 9,5 % na 517,8 miliardy jenů (zhruba 3,3 miliardy dolarů), provozní zisk ale vyletěl o 150,5 % na 142,5 miliardy jenů. Analytici přitom čekali 70,3 miliardy, tedy sotva polovinu. Čistý zisk stoupl o 53,5 % na 147,4 miliardy jenů.
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Cla se vrátila, digitál láme rekordy
Největší jednorázový impulz přišel, nečekaně, od amerického soudu. Nejvyšší soud USA v únoru rozhodl, že cla zavedená podle zákona IEEPA byla nezákonná, Nintendo v březnu zažalovalo americkou vládu o vrácení zaplacených poplatků a teď si do nákladů zaúčtovalo 300 milionů dolarů. Pomohl i slabý jen, kurzové vlivy přidaly k provoznímu zisku dalších 22,2 miliardy. Firma zároveň tvrdí, že cla nesla převážně sama a do cen produktů je nepromítla. Docela důležitá věta, protože Nintendo kvůli těmto penězům čelí hromadné žalobě amerických zákazníků a v červenci požádalo soud, aby ji zamítl.
Druhým tahounem byl digitál s tržbami 132,7 miliardy jenů, meziročně o 90 % výš. Podíl digitálních prodejů na softwarových tržbách vylezl na 61,5 % z loňských 59,3 %. A do třetice licenční byznys, který na prodejích konzolí nestojí. Příjmy ze značek vyskočily o 107,4 % na 34,8 miliardy jenů, za což může pochopitelně The Super Mario Galaxy Movie, který od dubnové premiéry vydělal přes miliardu dolarů. Podle Nintenda je to druhý nejvýdělečnější film podle videohry v historii, hned za předchozím dílem.
Switch 2 zpomalil, na obzoru je ale Ocarina
Hardware je jiná písnička. Switche 2 se za kvartál prodalo 3,82 milionu kusů, meziročně o 34,4 % míň. Srovnání je ale dost nefér, loňský stejný kvartál totiž obsahoval samotný launch konzole. Celkově má Switch 2 na kontě už 23,68 milionu kusů, čímž překonal celoživotní prodeje GameCube, a podle Nintenda pořád předbíhá adopční tempo původního Switche. Ten se mimochodem prodává dál a dostal se na 156,59 milionu, software pro jedničku dokonce vyskočil o 38,6 % na 33,81 milionu kusů. Táhla ho novinka Tomodachi Life: Living the Dream a fakt, že na Switch 2 fungují i hry pro jedničku. Celoroční výhled nechalo Nintendo beze změny a počítá s prodejem 16,5 milionu Switchů 2, o 17 % míň než loni. Od 1. září navíc konzole v USA zdraží ze 449,99 na 499,99 dolaru.
Zbytek roku má ale Nintendo nabitý. V září vyjde Fire Emblem: Fortune’s Weave, v říjnu Nintendo Switch Sports Resort a do konce roku dorazí veleočekávaný remake Ocarina of Time, který Nintendo v červnu oznámilo jako exkluzivitu pro Switch 2 a popsalo slovem znovuzrození. Přesné datum zatím chybí, všechno ale ukazuje na vánoční termín.
The Duskbloods od FromSoftware má taky vyjít letos, pořád ale bez data. Rok 2027 vypadá ještě zajímavěji: Xenoblade Genesis, desátá generace Pokémonů pod názvem Winds a Waves jako další exkluzivita pro Switch 2, Kingdom Hearts IV s vydáním na Switchi 2 v den vydání a 30. dubna hraná Zelda v kinech.
A pak je tu onen pomyslný slon v místnosti, kterého Nintendo nepotvrdilo, ale skoro každý ho čeká: nový 3D Mario. Poslední byl Super Mario Odyssey v roce 2017 a podle informací NateTheHate a redakce VGC míří na rok 2027, což by znamenalo desetiletý rozestup. A to bude s největší pravděpodobností jeden z největších tahounů prodejů.
Sony podobně, Microsoft výrazně hůř
Pro kontext: Sony hlásilo stejný kvartál o týden dřív a příběh je nápadně podobný. Tržby divize Game & Network Services zůstaly na 937,1 miliardy jenů prakticky beze změny, provozní zisk ale vyskočil o 36,5 % na 202 miliard. I tady za tím stojí hlavně vratka cel, Sony jich čeká zhruba 80 miliard jenů a většinu si zaúčtovalo právě teď. PS5 se prodalo 1,6 milionu kusů, meziročně o 36 % míň, celkově je konzole na 95,3 milionu.
Microsoft je z téhle trojice jediný, kdo se dlouhodobě nemá čím chlubit. Tržby Xboxu z obsahu a služeb klesly za kvartál o 10 %, potřetí v řadě a nejhůř za celý fiskální rok. Za dvanáct měsíců spadly celkové tržby Xboxu o 7 % na 21,79 miliardy dolarů, samotný hardware o 29 %. V červenci přišlo 3 200 propouštění a odchod čtyř studií, nová šéfka Asha Sharma tehdy napsala, že byznys není zdravý a jede na maržích třikrát až desetkrát nižších než srovnatelné platformy a vydavatelé. Společný jmenovatel všech tří firem je přitom stejný: ceny pamětí vystřelily kvůli poptávce datacenter po AI a všichni tři výrobci letos zdražili.