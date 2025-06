Jak přišel Mario ke svému jménu? Předlohou mu byla skutečná osoba, které se Nintendo chtělo pomstít

Postavička instalatéra Maria od Nintenda patří mezi ikony videoherního průmyslu

Původně se přitom jmenovala jinak, jméno ale později dostala podle reálného člověka

Legenda o vzniku jména je nicméně zajímavější, než samotná skutečnost

Italský instalatér Mario je patrně jednou z nejznámějších videoherních postav všech dob. Ostatně není se co divit, protože prakticky všechny hry, ve kterých se objevil, zaznamenaly masivní úspěch a z japonské společnosti Nintendo udělaly giganta, jakým je dnes. Jaká je ale jeho historie a čím se legendární japonský designér Šigeru Mijamoto inspiroval při jeho vytváření? Některá fakta vás možná překvapí.

Od Jumpmana k Mariovi

Původně vytvořil Mijamoto postavičku Maria v rámci tvorby hry Donkey Kong, neboť pro svou původní ambici, vytvářet hru na motivy Pepka námořníka, nebyl schopen zajistit licenci. V začátcích byla postava Maria nepojmenovaná a sestávala se z mřížky pixelů o rozměru 16 × 16. Možná pro vás bude překvapením, že zpočátku Mario neuměl skákat. Mijamoto ovšem velmi rychle tuto ikonickou činnost Maria naučil s odůvodněním, že „kdyby se k vám valil sud, co byste udělali?“.

Své jméno si ovšem musel teprve zasloužit – v anglickém manuálu byl označen jednoduše jako „Jumpman“, v prodejní brožuře měl zase jméno „little Mario“. Sám Mijamoto chtěl postavičku pojmenovat Mr. Video, což jak sám přiznal, pokud by udělal, tak by postava s nejvyšší pravděpodobností „zmizela z povrchu zemského.“ Ke svému ikonickému jménu se postava nicméně dostala poměrně náhodou a trochu bizarním způsobem.

Pomsta Nintenda svému pronajímateli

Legenda praví, že Mario získal své jméno podle obchodníka a vlastníka skladů, ve kterých mělo Nintendo své produkty. Ten se jmenoval Mario Seagle a svého času konfrontoval tehdejšího prezidenta Nintenda Minoru Arakawu s tím, že požadoval zaplacení nájemného. Vyhrocená hádka, na jejímž konci zaměstnanci Nintenda přesvědčili Seagla, že své peníze dostane, nakonec vyústila v to, že po tomto pronajímateli pojmenovali nedávno vytvořenou postavičku.

Dobrou historku nicméně trochu kazí realita, respektive trochu jiná verze příběhu, se kterou přišel bývalý správce skladů Nintendo of America, Don James. Ten tuto verzi popřel a v roce 2012 prohlásil, že on a Arakawa pojmenovali postavu po Segaleovi jako vtip, protože Segale byl tak nepřístupný, že ho žádný ze zaměstnanců nikdy nepotkal. Segaleův přítel k tomuto dodal, že „podle toho, co vím, tak Mariu Segalovi vůbec nevadí, že jeho jméno inspirovalo tak ikonickou postavu, a před svými vnoučaty a úzkým kruhem přátel se touto skutečností skromně chlubí.“

Zajímavý je nicméně také příběh o jeho příjmení. Herní série Mario Bros. totiž naznačovala, že se známá postava jmenuje trochu podivně Mario Mario, což vylo v roce 1989 v jenom z rozhovorů popřeno. Použití celého jména se ovšem v roce 1993 objevilo v hraném snímku Super Mario a později i v oficiálních manuálech, například pro hry Mario Party 2 z roku 2000 nebo pro Mario & Luigi: Superstar Saga. V roce 2012 dokonce dabér Maria Charles Martinet na Comic-Conu v San Diegu uvedl, že se postava skutečně jmenuje Mario Mario.

Tyto informace ovšem oficiálně popřel tehdejší generální ředitel Nintenda Satoru Iwata, který jasně zdůraznil, že Mario nemá žádné příjmení, přičemž designér Šigeru Mijamoto s ním souhlasil. Dva měsíce po Iwatově smrti v červenci 2015 ovšem Mijamoto změnil svůj postoj, a v rámci výročního festivalu Super Mario Bros. prohlásil, že Mariovo celé jméno je skutečně Mario Mario.

Bez kníru a montérek si Maria nedokážeme představit

Opomenout nesmíme ani samotný Mariovu profesi a vzhled, které k postavě zkrátka neodmyslitelně patří. Podle Mijamota byla Mariova profese zvolena tak, aby ladila s designem hry, neboť Donkey Kong odehrává na staveništi, Mario se tedy stal původně tesařem, nicméně později se v rámci hry Mario Bros. rozhodlo, že by měl být instalatérem, protože velká část hry se odehrává v podzemí.

Design postavy Maria, zejména jeho velký nos, čerpá ze západních vlivů a stereotypů. Jakmile se stal instalatérem, Mijamoto se rozhodl „umístit ho do New Yorku“ a udělat z něj Itala, přičemž Mariovu národnost s lehkostí přisoudil díky jeho kníru.

Vzhledem k grafickým omezením tehdejšího hardwaru oblékl Mijamoto postavu do červených montérek a modré košile, aby kontrastovaly mezi sebou i s pozadím, díky čemuž byly pohyby jeho paží snadno rozeznatelné. Červenou čepici přidal Mijamoto z praktických důvodů, aby nemusel kreslit účes, čelo a obočí postavy a aby se vyhnul problému s animací vlasů při skákání. Postupem času se Mariův vzhled stal výraznějším. Přibyly modré oči, bílé rukavice, hnědé boty, červené „M“ v bílém kruhu na přední straně čepice a zlaté knoflíky na montérkách, přičemž písmeno na čepici bylo původně podobné logu McDonald’s.

Popkulturní ikona současnosti

Ať už jde o vzhled, jméno nebo legendární hlášku „It’s me, Mario!“, italský instalatér s japonskými kořeny je nedílnou součástí populární kultury a ikonou videoherního průmyslu. Tituly s Mariem v hlavní roli patří mezi bestsellery a sklízí ovace hráčů a kritiků, ostatně prozatím poslední titul Super Mario Bros. Wonder získal podle agregátoru hodnocení Metacritic napříč herními servery krásné hodnocení 92 bodů ze 100, přičemž hráči jej ocenili známkou 9.0 z 10.

V loňském roce se do kin také podíval animovaný snímek Super Mario Bros. ve filmu, který se dá označit za kasovní trhák – v kinech utržil 1,36 miliardy dolarů (cca 30 miliard korun), což z něj dělá nejvýdělečnější film podle videohry všech dob a čtvrtý nejvýdělečnější animovaný film historie. V příštím roce by se v kinech mělo objevit pokračování, které by se mělo jmenovat Super Mario World a dá se předpokládat, že půjde o podobně úspěšný snímek.

Kvíz pro opravdové fanoušky Nintenda

Nintendo patří mezi nejikoničtější značky herního světa. Už od 80. let baví hráče po celém světě a jeho konzole i postavičky se staly legendami. Ať už jste fanouškem Super Maria, nebo vás baví nejnovější tituly na konzoli Nintendo Switch, v našem kvízu máte šanci zjistit, jak dobře se v této herní stálici opravdu vyznáte. Připravili jsme pro vás 15 otázek, které prověří vaše znalosti napříč dekádami.

