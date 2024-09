AI vytvořila vlastní hru Super Mario. Stačily jí k tomu jen obrázky

Umělé inteligenci stačily statisíce snímků Maria plus příkaz o běhu a skoku

Sama si pak dokázala vygenerovat nové herní úrovně

Tradiční herní enginy tak mají najednou velmi nejistou budoucnost

Minule Doom, teď Mario. Co bude příště? The Elder Scrolls? Nový model umělé inteligence s názvem MarioVGG vykazuje první známky generování video simulací starého dobrého Super Mario Bros. pouze na základě herních záběrů a uživatelských vstupů.

Klíčem je hromada dat

Přestože se model potýká se značnými omezeními, jeho tvůrci věří, že by generování videa pomocí umělé inteligence mohlo jednoho dne nahradit tradiční herní enginy. Ostatně ne nepodobně tomu, jak s tím už teď experimentuje zmíněný Doom, respektive DeepMind.

MarioVGG, vyvinutý výzkumníky ze společnosti Virtuals Protocol, využívá techniky strojového učení k vytváření krátkých herních sekvencí. Model byl vycvičen na více než 737 000 snímcích herních dat ze Super Mario Bros, s výjimkou ikonické první úrovně (1-1), která byla vyhrazena pro účely hodnocení. Přestože je model MarioVGG schopen vytvářet krátké herní sekvence, v současné době má k generování skutečné hratelnosti v reálném čase ještě daleko. Nemluvě samozřejmě o kvalitě a promyšlenosti designu.

Běž doprava

Klíčem k vývoji MarioVGG je použití dvou jednoduchých hráčských vstupů: „běž doprava“ a ‚běž doprava a skoč‘. I s touto omezenou sadou vstupů se ale model potýká s obtížemi, jako je správné určení okamžiku začátku skoku nebo zvládnutí složitějších pohybů. A jak dobře víme, i ve starém Mariovi je potřeba načasovat skoky poměrně přesně, jinak končíte.

Generované herní sekvence jsou navíc často poměrně nekonzistentní, kdy Mario občas přistává uvnitř překážek nebo zcela ignoruje příkazy uživatele. Výzkumníci uznávají omezení modelu, ale zároveň vyzdvihují některé jeho úspěchy. MarioVGG dokázal simulovat chování založené na fyzice, například pád Maria z římsy s realistickou gravitací a zastavení při setkání s překážkami. Model také generoval věrohodné nové překážky, které zapadaly do vizuálního stylu hry, ačkoli tyto překážky ještě nebylo možné ovládat klasickými uživatelskými vstupy.

Budoucnost na dosah

Na skutečné hraní to tak není a designéři Nintenda si mohou oddechnout. Jako výzkumný experiment je ale Mario VGG neuvěřitelně slibným důkazem toho, že se blíží zcela nová éra vývoje her.

MarioVGG má tak ve své současné verzi do nahrazení tradičních herních enginů daleko, ale jeho tvůrci jsou optimističtí. Generování alespoň částí her se dříve či později stejně nevyhneme a právě MarioVGG či Doom nám dávají náznaky toho, jak by to mohlo vypadat. S rapidním vývojem nástrojů umělé inteligence bude nejspíš stačit počkat jen pár let, než se možná začnou objevovat první hry kompletně poháněné, vytvořené a testované umělou inteligencí. Jestli budou kvalitní, originální a zábavné je samozřejmě věc druhá, a na to nezbývá než počkat.