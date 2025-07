Další klenot do sbírky! Špičkové MMO Black Desert je zdarma na Steamu

Známé MMORPG Black Desert si aktuálně můžete zcela zdarma aktivovat na Steamu

Nabídka platí jen do 10. července, poté bude hra opět k mání za 10 eur (cca 250 korun)

Hráči si pochvalují grafiku i soubojový systém, naopak se jim nelíbí dotěrné mikrotransakce

Na digitální platformě Steam si aktuálně můžete bezplatně aktivovat MMORPG Black Desert. Známá onlinovka se běžně prodává za 10 eur, autoři ji však ve snaze přilákat do virtuálního světa nového hráče aktuálněji nabízejí zdarma. O nedostatek spoluhráčů se ale bát nemusíte, v době platí článku měla hra podle Steamu kolem osmnácti tisíc aktivních uživatelů.

Pospěšte si, než bude pozdě

Tvůrci z jihokorejského studia Pearl Abyss svůj výtvor nenabízejí zdarma poprvé. Naposledy si zájemci mohli hru bezplatně aktivovat na začátku letošního roku. Pokud vám ale nabídka tehdy unikla, nyní to můžete napravit – hra je k dispozici zdarma jen do 10. července.

V produkčních hodnotách se Black Desert současným AAA titulům pochopitelně rovnat nemůže, přesto ale i v roce 2025 nabízí obstojné grafické zpracování a plynulý soubojový systém – v těchto ohledech mezi žánrovou konkurencí rozhodně vyniká. Kromě boje se můžete oddávat celé řadě různorodých aktivit, ať už jde o rybaření, farmaření, obchodování či zvelebování vašeho příbytku.

Působivá grafika, úmorná hratelnost

Jakmile si hru přidáte do vaší virtuální knihovničky, už vám v ní zůstane natrvalo. To ale neznamená, že z vás tvůrci nebudou chtít dostat peníze jinými způsoby. Budete-li chtít na sebe navléknout to nejblyštivější brnění a za opasek zastrčit nejlepší meč, bez úmorného vylepšování – navíc s nejistým výsledkem – se bohužel neobejdete.

Pro nákup kosmetických a spotřebních předmětů můžete využít mikrotransakce, což podle některých hráčů vytváří neférové podmínky. Jiní naopak namítají, že můžete hrát i bez utrácení. Hráči si rovněž často stěžují na nedostatečný obsah po dokončení hlavní příběhové linie – tzv. end-game podle nich postrádá hloubku a příliš spoléhá na PvP a ochotu hráčů provádět pořád dokola ty stejné činnosti.

