Nejlepší PS4 emulátor právě dostal obří aktualizaci, potěší hlavně milovníky multiplayeru

- Populární emulátor konzole PS4 s názvem ShadPS4 právě obdržel dosud největší aktualizaci
- Verze v0.16.0 přináší podporu lokálního multiplayeru, režim Big Picture, funkci pořizování snímků obrazovky a další novinky
- Rozšířil se i počet podporovaných titulů, a to o šest kousků, které se tak připojují k 111 titulům pro Windows a 144 pro Linux
Emulace her z konzole PlayStation 4 je sice stále v plenkách, rozhodně však dělá významné pokroky. Svědčí o tom i nejnovější aktualizace zřejmě nejpopulárnějšího emulátoru s názvem ShadPS4, který přichází s celou řadou praktických novinek. Tou nejzásadnější je bezpochyby podpora lokálního multiplayeru, která dvěma a více hráčům ve stejné místnosti umožňuje spojit síly, nebo se naopak postavit proti sobě v podporovaných hrách.
ShadPS4 ve verzi s označením v0.16.0 nově disponuje také režimem Big Picture, který můžete znát například ze Steamu a díky němuž můžete emulátor snadno ovládat pomocí ovladače třeba z pohodlí gauče. Mezi další významné novinky této verze patří možnost pořizovat screenshoty, základní podpora zvuku OpenAL nebo nový systém konfigurace a nastavení. Emulátor také prošel řadou vylepšení v oblasti výkonu a stability. Patří mezi ně rozsáhlé úpravy související s grafickým a výpočetním API Vulkan, optimalizace práce s pamětí či změny týkající se textur. Nechybí ani vylepšená podpora her, které využívají funkce z konzole PS4 Pro.
Podle autorů projektu se optimalizace pozitivně projevila na celé řadě titulů, které dosud nefungovaly správně. „Mnoho her, které dříve padaly, zamrzaly nebo trpěly všemožnými chybami, nyní konečně fungují správně, nebo alespoň doznaly viditelné zlepšení,“ uvedli tvůrci v přehledu novinek na GitHubu. Mezi další významné změny patří řada vylepšení systému získávání trofejí, implementace notifikací či rozsáhlé úpravy síťových a online funkcí.
Zapomenout bychom neměli ani na skutečnost, že se rozrostl i seznam kompatibilních her s ShadPS4. Díky aktualizaci si nově můžete vyzkoušet například Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Inside a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ve verzi emulátoru pro Windows je nyní k dispozici 111 hratelných her, ve verzi pro Linux pak 144 titulů.