Ohebné smartphony už software omezovat nebude, Android přišel s chytrým řešením

- Skládačky možná již brzy dostanou novou užitečnou funkci
- Ta by měla pomoci lépe využít větší displej pro multitasking
- Prozatím ji Google testuje v rámci verze Canary 2608
Ohebné smartphony dávají uživatelům možnost volby – pro krátké a rychlé interakce malý displej a v případě potřeby lze snadno přepnout na mnohem větší panel, to vše v jednom zařízení. V chytrých telefonech ale bez výjimky platí, že hardware je jen tak dobrý, jako jeho software a u skládaček to poté platí dvojnásob. Vždyť k čemu je vám větší pracovní plocha, když nenabídne dostatek zajímavých vychytávek, aby ji bylo radost používat? Google nyní provedl několik vylepšení uživatelského prostředí systému Android na skládacích zařízeních, aby lépe využil dodatečný prostor na displeji.
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Lepší multitasking na skládačkách
Malá revoluce přišla už s Androidem 17, který přinesl funkci s názvem App Bubbles, která usnadňuje práci s více aplikacemi najednou. Nyní, v nejnovější testovací verzi Android Canary 2608, Google zkouší další vylepšení multitaskingu pro skládací zařízení jménem App Handle. V horní části každé aplikace se zobrazuje něco na způsob táhla, pomocí kterého můžete přetažením přepínat mezi režimy celé obrazovky a rozdělené obrazovky. A pokud nechcete velikost korigovat, ale rychle přepnout, stačí klepnout na tuto oblast u aplikace zobrazené v bublině a rychle vyberte možnost přepnout na celou obrazovku.
➗ The 2608 Android Canary update also has a great new multitasking feature to test on foldables: an app handle!
You can drag this handle to transition a full screen app into split screen mode or vice versa. You can also drag the handle on an app bubble to open it in full screen… pic.twitter.com/smmGrmN7t5
— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 6, 2026
Samotný koncept není úplnou novinkou, ostatně jihokorejský gigant Samsung, který patří v odvětví skládaček mezi světovou špičku, už něčím podobným disponuje. S příchodem této funkce do čisté verze Androidu by se ale této funkcionality mohli dočkat všichni uživatelé a ne jen ti, kteří si pořídí smartphone od konkrétní značky. Nutno podotknout, že novinka App Handle je k dispozici v rámci testovací verze Android Canary a není garantováno, že se dostane i do ostré verze, případně kdy by se tak mohlo stát.
Za zmínku také stojí, že tato novinka je exkluzivní pro ohebné smartphony, a není k dispozici pro klasické chytré telefony. Ostatně to dává smysl vzhledem k tomu, že smartphony s tradiční konstrukcí nemají tak velké displeje, aby tuto funkci naplno využily. Google by mohl tuto funkci nejprve představit na svém chystaném modelu Pixel 11 Pro Fold ještě tento měsíc a následně ji v rámci aktualizace Android 17 Feature Drop postupně zpřístupnit i pro starší skládací modely Pixel.