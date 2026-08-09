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Nečekaný krok od OpenAI: pokročilý model GPT–5.6 Luna nabídne i neplatícím uživatelům

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 9. 8. 19:00
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Žena používá hlasový režim ChatGPT Voice na telefonu
  • Nový model GPT–5.6 Luna bude k dispozici v tarifech Free a Go
  • Uživatelé si tak za něj nebudou muset připlácet ani korunu navíc
  • Nechybí ani neomezené množství textových konverzací

Umělá inteligence je každodenním parťákem pro řadu uživatelů, ať už s ní konzultují své myšlenky, důkladněji prohledávají internet nebo jim pomáhá při práci. Výhodou je, že pro řadu jednodušších zadání je nejedna AI zdarma, přičemž za rychlejší přemýšlení AI, novější modely či možnost pokládat více dotazů si často musíte připlatit. Ne vždy se ale investovaná koruna vyplatí, ale zároveň bez ní jsou omezení příliš vysoká. Právě pro uživatele, kteří za umělou inteligenci prozatím nechtějí platit, má OpenAI dobrou zprávu.

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Pokročilý model pro všechny zdarma

OpenAI nyní přišlo s příjemným oznámením, že učiní model GPT–5.6 Luna výchozím pro varianty Free a Go, čímž jim dá do rukou schopnější model, který nahradí GPT–5.5 Instant. Zároveň firma umožňuje uživatelům tarifu Free a Go neomezený přístup k textovým chatům bez jakýchkoli omezení množství odeslaných zpráv. Limity budou i nadále platit pro nahrávání souborů, obrázků a dalších nástrojů ChatGPT. Pro uživatele verzí Plus a Pro je k dispozici model GPT–5.6 Sol, který je spolehlivější, alespoň pokud jde o fakta, a navíc poskytuje cílenější odpovědi.

Nové funkce v ChatGPT
Nové funkce míří do ChatGPT už nyní

OpenAI do rozhraní své AI přidala také praktický „posuvník“, pomocí kterého si uživatelé mohou zvolit, jak pečlivě má ChatGPT odpovídat na jejich dotaz, a navíc upravila množství podrobnosti, kterou model předkládá u každé otázky, aby se zabránilo poskytování redundantních informací ve chvíli, kdy to není nezbytně nutné. Podle OpenAI model GPT–5.6 Sol nabídne užitečnou korekci ve chvíli, kdy by souhlas nebyl ničemu prospěšný. Důležité je, že má také dělat méně chyb, zejména pokud jeho odpovědi závisí na datech, číslech, zdrojích, pravidlech nebo předpokladech.

Nový posuvník v ChatGPT
Nový posuvník, pomocí kterého si můžete nastavit, jak rychle (a pečlivě) má na váš dotaz ChatGPT odpovídat

Uživatelé tarifů Plus a Pro mají už nyní přístup k aktualizovanému modelu GPT–5.6 Sol a posuvníku v aplikaci ChatGPT. Model GPT–5.6 Luna se již tento týden stane výchozím modelem pro uživatele tarifů Free a Go, přičemž neomezené textové chaty a tlačítko Think, které zpřístupní vyšší úroveň uvažování, budou k dispozici příští týden.



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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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