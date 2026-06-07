Chyba, nebo geniální tah? Ohebný iPhone nebude k dispozici v nejoblíbenější barvě

- Apple podle všeho stále nemá jasno, v jakých barvách uvede na trh iPhone Ultra
- První skládačka z Cupertina by mohla vynechat nejoblíbenější barevnou variantu
- Jednou z takřka jistých barev je tradiční bílý odstín
Výběr barvy u nového chytrého telefonu patrně nikdo z nás nepodceňuje. I když jsme často nad věcí a říkáme, že nám na barvě nezáleží, přeci jen jsou odstíny, které bychom si jen tak nekoupili. To ostatně potvrzují také statistiky, které vycházejí výrazně ve prospěch klasických barev, jako je černá a bílá. V případě ohebného iPhonu Ultra, jež by se měl představit veřejnosti už na podzim letošního roku, je vcelku jisté jedno – Apple nebude experimentovat a nejspíše se tak nedočkáme žádné výrazné barvy, jako je kupříkladu oranžová u současných Pro modelů.
Dočkáme se skládačky od Applu v černé barvě?
Ve hře jsou podle řady informátorů různé odstíny, přičemž již dříve jsme informovali o tom, že mezi víceméně potvrzenými je bílá barevná varianta. Přirozeně se nabízí, že druhým odstínem bude tradiční černá, což je mimo jiné také nejoblíbenější barva u chytrých telefonů. I když by Apple nejspíše sáhnul po vlastním odstínu s názvem vesmírná šedá, jak to tak vypadá, tahle barva ve hře vůbec není.
Informátor z čínské sociální sítě Weibo známý pod přezdívkou Instant Digital dnes poznamenal, že Apple „se ještě ani nerozhodl, zda bude skládací smartphone k dispozici v černé barvě“, a s jistou ironií dodal: „Mají snad něco proti černé barvě?“ Z této poznámky vyplývá, že černá barva je přinejmenším zvažována, ale její zařazení do nabídky zatím nebylo potvrzeno, což je značně otevřená otázka u zařízení, u něhož se očekává, že se brzy dostane do sériové výroby a na trh se dostane již v září.
Nezávisle na něm server Macworld citoval zdroj z dodavatelského řetězce, který tvrdí, že druhou variantou bude indigová barva podobná odstínu Deep Blue u modelu iPhone 17 Pro, a to vedle klasického stříbrného a bílého modelu. Tento zdroj rovněž uvedl, že zařízení nabídne méně barevných variant než modely iPhone 18 Pro a nebude k dispozici v žádných výrazných či zářivých barvách. Mark Gurman z Bloombergu podobně informoval, že Apple plánuje vyhýbat se zábavným barvám a držet se tradičnějších stříbrných/bílých a vesmírně šedých/černých provedení.