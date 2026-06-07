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Chyba, nebo geniální tah? Ohebný iPhone nebude k dispozici v nejoblíbenější barvě

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 6. 8:00
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iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
  • Apple podle všeho stále nemá jasno, v jakých barvách uvede na trh iPhone Ultra
  • První skládačka z Cupertina by mohla vynechat nejoblíbenější barevnou variantu
  • Jednou z takřka jistých barev je tradiční bílý odstín

Výběr barvy u nového chytrého telefonu patrně nikdo z nás nepodceňuje. I když jsme často nad věcí a říkáme, že nám na barvě nezáleží, přeci jen jsou odstíny, které bychom si jen tak nekoupili. To ostatně potvrzují také statistiky, které vycházejí výrazně ve prospěch klasických barev, jako je černá a bílá. V případě ohebného iPhonu Ultra, jež by se měl představit veřejnosti už na podzim letošního roku, je vcelku jisté jedno – Apple nebude experimentovat a nejspíše se tak nedočkáme žádné výrazné barvy, jako je kupříkladu oranžová u současných Pro modelů.

Dočkáme se skládačky od Applu v černé barvě?

Ve hře jsou podle řady informátorů různé odstíny, přičemž již dříve jsme informovali o tom, že mezi víceméně potvrzenými je bílá barevná varianta. Přirozeně se nabízí, že druhým odstínem bude tradiční černá, což je mimo jiné také nejoblíbenější barva u chytrých telefonů. I když by Apple nejspíše sáhnul po vlastním odstínu s názvem vesmírná šedá, jak to tak vypadá, tahle barva ve hře vůbec není.

Pravděpodobný snímek iPhonu Ultra v bílé barvě
Pravděpodobný snímek iPhonu Ultra v bílé barvě

Informátor z čínské sociální sítě Weibo známý pod přezdívkou Instant Digital dnes poznamenal, že Apple „se ještě ani nerozhodl, zda bude skládací smartphone k dispozici v černé barvě“, a s jistou ironií dodal: „Mají snad něco proti černé barvě?“ Z této poznámky vyplývá, že černá barva je přinejmenším zvažována, ale její zařazení do nabídky zatím nebylo potvrzeno, což je značně otevřená otázka u zařízení, u něhož se očekává, že se brzy dostane do sériové výroby a na trh se dostane již v září.



iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu



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První barva skládacího iPhonu prozrazena: bude to tahle nudná klasika?

Nezávisle na něm server Macworld citoval zdroj z dodavatelského řetězce, který tvrdí, že druhou variantou bude indigová barva podobná odstínu Deep Blue u modelu iPhone 17 Pro, a to vedle klasického stříbrného a bílého modelu. Tento zdroj rovněž uvedl, že zařízení nabídne méně barevných variant než modely iPhone 18 Pro a nebude k dispozici v žádných výrazných či zářivých barvách. Mark Gurman z Bloombergu podobně informoval, že Apple plánuje vyhýbat se zábavným barvám a držet se tradičnějších stříbrných/bílých a vesmírně šedých/černých provedení.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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