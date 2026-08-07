Navigace i předpověď počasí: vaše oblíbené aplikace mohou tajně odesílat informace o poloze

- Sdílení informace o poloze telefonu je vždy citlivé téma
- Nikdy totiž nevíte, kdo by se mohl k těmto datům dostat a kde vlastně skončí
- Ukazuje se, že některé aplikace je mohou posílat za vašimi zády do nepovolaných rukou
Pokud používáte například navigační aplikace, aplikace pro předpověď počasí a podobné programy, které jsou na polohových službách závislé, možná vás překvapí, kdo všechno může získat k těmto datům přístup. Mohou se dostat na místa, ke kterým jste nikdy nedali souhlas a nemusí se vůbec jednat o záměr aplikace nebo vývojářů. Za tímto únikem dat většinou stojí reklamní software třetích stran, který v pozadí tahá za nitky a posílá data o poloze datovým makléřům (data brokers).
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Hlavní hrozbu představují reklamní SDK
Tyto nekalé praktiky sběratelů dat odhalila ve své zprávě organizace Electronic Frontier Foundation (EFF). Ze strany vývojářů aplikací většinou nejde o záměr – často si pouze nezkontrolují používaný SDK balíček (Software Development Kit) a ten začne, spolu s aplikací, sbírat data a posílat je cílovým firmám.
Vývojáři tyto balíčky nasazují proto, aby do svých aplikací přidali již hotové funkce, což jim výrazně usnadní práci, protože je nemusí psát od nuly. Jedny z nejvíce používaných balíčků jsou ty reklamní, které umožňují zobrazovat v aplikaci reklamy a zároveň vývojářům poskytují potřebné nástroje k měření jejich výkonu a monetizace. A právě ty se ukazují jako problematické.
Jak to celé funguje?
Je to vlastně velmi jednoduché – když u aplikace, která vyžaduje přístup k poloze (například počasí), tento přístup povolíte, vztahuje se to i pro v ní používané SDK balíčky. To znamená, že je poloha sdílena i s reklamními SDK, a to vlastně bez vědomí uživatele. Ten dal totiž souhlas s polohou nikoliv kvůli reklamě, ale kvůli přístupu k počasí ve svém okolí.
Jedno povolení zkrátka platí pro všechno v rámci aplikace. Tato polohová data poté mohou zamířit k různým společnostem prostřednictvím takzvaných datových makléřů. Takto se označují firmy, které shromažďují osobní i neosobní informace o milionech lidí, analyzují je a následně prodávají nebo pronajímají dalším subjektům – reklamním agenturám, pojišťovnám a podobně.
Za vše může nepozornost
Tyto reklamní SDK jsou používány u většiny aplikací a vývojáři mohou podniknout kroky k tomu, aby tyto balíčky data o poloze nesbíraly. Ještě předtím než vývojáři reklamní funkce do svých aplikací integrují, mohou je zkontrolovat a sběr dat vypnout. Jenže se tak neděje, protože toto nastavení není patrné na první pohled a je nutné ho aktivně vyhledat.
Tyto reklamní SDK ve výchozím nastavení shromažďují a sdílejí data o poloze
- InMobi
- BidMachine
- HyBid od Verve
- Petal Ads od Huawei
Naše data jsou v rukou vývojářů
Reklamních SDK, které ve výchozím nastavení shromažďují data o poloze, je pravděpodobně více, nicméně zpráva EFF zmiňuje explicitně právě tyto. To, zda se informace o poloze našich telefonů dostanou nepozorovaně i ke sběračům dat, tedy závisí hlavně na vývojářích aplikací a na tom, zda se rozhodnou používané reklamní balíčky zkontrolovat a tuto funkci v nich deaktivovat.