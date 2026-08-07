Začátek srpna na Netflixu je nabitý k prasknutí! Přehled novinek, které opravdu stojí za to

- Streamovací služba Netflix začala druhou polovinu prázdnin opravdu zostra
- V portfoliu se objeví třeba animovaný seriál od Rickyho Gervaise či dokument o světoznámém fotbalovém trenérovi
Stejně jako každý jiný pátek, také tento vás nesmíme ochudit o ty nejzajímavější novinky ze světa filmů, dokumentů a seriálů, které si v následujících sedmi dnech najdou cestu na oblíbenou streamovací platformu Netflix. Byla by chyba opomenout třeba nový animovaný seriál plný třaskavého humoru známého britského komika Ricky Gervais: Toulavé kočky, čtvrtou řadu úspěšného španělského komediálního seriálu s netradičním námětem Smrt s. r. o. nebo dokument o jednom z nejlepších fotbalových trenérů všech dob jednoduše nazvaný Mourinho.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokument sledující lidskou posedlost smaženým kuřetem jménem Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí, detailní pohled na švédský finanční skandál Trustor: Pozadí skandálu nebo druhou řadu seriálu Sto roků samoty, natočeného na motivy světoznámé knihy Gabriela Garcíi Márqueze.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Ricky Gervais: Toulavé kočky (Ricky Gervais Alley Cats)
- Datum premiéry 1. řady: 7. 8. 2026
- Namluvili: Ricky Gervais, Kerry Godliman, Tony Way, Jo Hartley, David Earl
Toulavé kočky a jejich neuvěřitelné eskapády. Tenhle animovaný komediální seriál Rickyho Gervaise neviděl politickou korektnost ani z vlaku. Ricky Gervais: Toulavé kočky je animovaný komediální seriál pro dospělé, který vzešel z břitkého umu Rickyho Gervaisa. Sleduje partu sprostě mluvících toulavých koček, které způsobují chaos, zatímco přemýšlejí o smyslu života a bojují o přežití v krutém lidském světě.
Ricky Gervais: Toulavé kočky je animovaný sitcom pro dospělé, jehož autorem a hlavním představitelem je mnohonásobně oceněný Ricky Gervais. Seriál sleduje osudy a strasti skupiny divokých britských koček z nejrůznějších společenských vrstev, které hledají společnost a zároveň přemítají o každodenním životě. Od vtipných až po absurdní momenty je seriál plný Gervaisova charakteristického stylu, který kombinuje vřelost a společenskou kritiku, jakou diváci od něj již očekávají.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.