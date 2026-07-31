Začátek srpna na Netflixu je plný žhavých novinek. Tyhle vás rozhodně budou zajímat

- Ani na začátku srpna Netflix nepolevuje a představuje několik zajímavých novinek
- Mezi ně patří třeba dokument o smaženém kuřeti nebo druhá řada kolumbijského megahitu
Poslední pátek července je tady a s ním vám přinášíme i přehled těch nejzajímavějších filmů, seriálů a dokumentů, které se v prvním srpnovém týdnu podívají na populární streamovací platformu Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu dokument sledující lidskou posedlost smaženým kuřetem jménem Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí, detailní pohled na švédský finanční skandál Trustor: Pozadí skandálu nebo druhou řadu seriálu Sto roků samoty, natočeného na motivy světoznámé knihy Gabriela Garcíi Márqueze.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm si můžete vybrat například ze zajímavého snímku s názvem Navždy srdcerváči, dokumentu přinášející pohled do zákulisí wrestlingu jménem WWE: Něco neskutečného nebo druhé řady seriálu Ransom Canyon.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Můj život s Walterovic kluky (My Life With the Walter Boys)
- Datum premiéry 3. řady: 6. 8. 2026
- Hrají: Nikki Rodriguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry, Johnny Link, Corey Fogelmanis
Dospívající dívka zažije obrovskou tragédii. Ve velké rodině svojí opatrovnice pak ale najde novou naději i přátele a taky zjistí leccos nového o lásce. Poté, co při tragické nehodě přišla o rodinu, se patnáctiletá Jackie Howardová z Manhattanu musí naučit přizpůsobit se novému životu na venkově v Coloradu se svým poručníkem – a osmi velmi neukázněnými chlapci, o čemž pojednává seriál s názvem Můj život s Walterovic kluky.
Ve třetí sezóně si Waltersovi v důsledku událostí uvědomí, co je opravdu důležité, a zjistí, že je v pořádku jít si za tím, co chtějí. Zatímco jejich milostné životy stále visí na vlásku, Alex se obrátí na svůj nový rodeový tým a Cole se doslova vrátí za volant svého života, když v něm závodní jezdec rozpozná potenciál. Jackie mezitím vkládá celé své srdce do rozvoje komunitního prostoru ve městě. Když však z New Yorku přijede její kamarádka z dětství, ukáže se, že na život, který Jackie opustila, se zapomíná hůře, než čekala.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.