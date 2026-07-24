Konec července na Netflixu slibuje atraktivní podívanou. Tyhle novinky si nenechte ujít

- Červenec pomalu končí, na Netflix ale míří další nálož novinek
- Tentokrát se můžete těšit třeba na zběsilou komedii či poutavý dramatický seriál
Další pátek je tady a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. V našem výběru tentokrát najdete kupříkladu zběsilou komedii s názvem 72 hodin, dokumentární krimi sérii Vraždy v Idahu: Noční můra na vysoké nebo poutavý seriál Bombový útok na let Pan Am 103.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm si můžete vybrat například ze zajímavého snímku s názvem Navždy srdcerváči, dokumentu přinášející pohled do zákulisí wrestlingu jménem WWE: Něco neskutečného nebo druhé řady seriálu Ransom Canyon.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
72 hodin (72 Hours)
- Datum premiéry: 24. 7. 2026
- Hrají: Kevin Hart, Teyana Taylor, Marcello Hernández, Zach Cherry, Michael Mando
Čtyřicetiletý manažer si chce udržet svoje teplé místečko, a tak vyrazí s partou mladých na divokou rozlučku se svobodou. Pozvánku na tuhle akci ale dostal jenom omylem. Komediální snímek 72 hodin má poměrně jednoduchou zápletku: čtyřicetiletý manažer doufá, že zachrání svou upadající kariéru tím, že se připojí ke skupině dvacátníků na divoké třídenní rozlučce se svobodou, poté co byl omylem přidán do jejich skupinové konverzace.
Film 72 hodin nabídne sérii bláznivých situací, večírků a střetů mezi generacemi, kdy se Joe snaží držet krok s partou o dvacet let mladších lidí. Film staví hlavně na komediálních scénách, trapných momentech a typickém humoru Kevina Harta. Pokud je snímek Pařba ve Vegas vaší krevní skupinou, tenhle film byste rozhodně neměli minout.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.