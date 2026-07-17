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Žhavé léto na Netflixu: tyhle novinky stojí za zhlédnutí

Michael Chrobok
Michael Chrobok 17. 7. 12:00
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Snímek z dokumentární série WWE: Unreal
  • Léto je v plném proudu a s ním míří na Netflix další nálož novinek
  • Tentokrát vám nesmí uniknout třeba pokračování pohledu do zákulisí WWE nebo dokument o záchraně uprchlíků

Stejně jako předchozí pátky, také tento se můžete ponořit do našeho výběru toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací službě Netflix. Vybrat si můžete kupříkladu ze zajímavého snímku s názvem Navždy srdcerváči, dokumentu přinášející pohled do zákulisí wrestlingu jménem WWE: Něco neskutečného nebo druhé řady seriálu Ransom Canyon.

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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokument o jedné z nejznámějších lodních katastrof Costa Concordia: Katastrofa na vlnách, třetí řada dokumentárního seriálu ze sportovního prostředí Rozehrávači nebo komediální seriál s Willem Ferrellem v hlavní roli s názvem The Hawk.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Navždy srdcerváči (Heartstopper Forever)

  • Datum premiéry: 17. 7. 2026
  • Hrají: Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown

Celá parta se vrací do školy a pouto mezi Nickem a Charliem se ještě prohloubí. Oba už ale přemýšlí nad tím, co je čeká po maturitě. V zajímavém britském dramatu jménem Navždy srdcerváči se v hlavních rolích představí herci a herečky jako Joe Locke, Kit Connor nebo Yasmin Finney.

Nick a Charlie jsou nerozluční, ale vzhledem k tomu, že se Nick chystá odejít na univerzitu a Charlie si ve škole osvojuje novou nezávislost, začíná je tížit realita vztahu na dálku. Začínají je ovládat pochybnosti a jejich vztah čelí dosud největší výzvě. Mezitím i jejich přátelé prožívají vzestupy a pády lásky a přátelství a potýkají se s hořkosladkými výzvami dospívání a nového začátku. Může první láska opravdu trvat navždy?

O Netflixu

Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).

Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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