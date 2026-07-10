Prázdniny na Netflixu jak se patří! Přehled novinek, které vás usadí do křesla

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- Nudíte se o prázdninách? Netflix vám naservíruje zajímavý obsah
- Sledovat můžete třeba dokument o známé lodní katastrofě či komediální seriál s Willem Ferrellem
Náš pravidelný přehled těch nejzajímavějších novinek na Netflixu vám přinášíme pravidelně každý pátek a ani tento není výjimkou. Mezi poutavými seriály, filmy a dokumenty, které na platformu dorazí v následujících sedmi dnech, se nachází třeba dokument o jedné z nejznámějších lodních katastrof Costa Concordia: Katastrofa na vlnách, třetí řada dokumentárního seriálu ze sportovního prostředí Rozehrávači nebo komediální seriál s Willem Ferrellem v hlavní roli s názvem The Hawk.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například velmi zajímavé anime s názvem Záblesky zítřka, mexické drama plné zvratů jménem Já se nebojím nebo seriálová adaptace jedné známé knižní série Domek v prérii.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Costa Concordia: Katastrofa na vlnách (Shipwrecked: Nightmare at Sea)
- Datum premiéry: 10. 7. 2026
Působivý dokument, který prostřednictvím dosud nezveřejněných záznamů a výpovědí očitých svědků mapuje katastrofální ztroskotání luxusní výletní lodi z roku 2012. Costa Concordia: Katastrofa na vlnách strhující dokumentární film na základě dosud nezveřejněných záběrů a výpovědí přeživších mapuje ztroskotání luxusní výletní lodi v roce 2012 a katastrofu, která na to navázala.
Dokument mapuje jednu z největších námořních katastrof moderní doby – ztroskotání výletní lodi Costa Concordia u italského ostrova Isola del Giglio dne 13. ledna 2012. Velká část dokumentu se věnuje také tehdejšímu kapitánovi Francesco Schettino. Rozebírá jeho rozhodnutí přiblížit loď nebezpečně blízko pobřeží, zpoždění při vyhlášení evakuace i následnou kritiku poté, co loď opustil ještě před dokončením záchrany cestujících. Tyto události vedly k jeho odsouzení za usmrcení z nedbalosti a další trestné činy související s katastrofou.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.