Prázdniny začínají na Netflixu: přehled nejzajímavějších novinek, které stojí za to

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Letní prázdniny začaly a na Netflix dorazily další novinky
- Těšit se můžete třeba na zajímavé anime nebo povedenou seriálovou adaptaci známé knižní série
První pátek července je tady a s ním nesmí chybět ani náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech dostanou na populární streamovací platformu Netflix. Ve výběru tentokrát nechybí kupříkladu velmi zajímavé anime s názvem Záblesky zítřka, mexické drama plné zvratů jménem Já se nebojím nebo seriálová adaptace jedné známé knižní série Domek v prérii.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například jihokorejský psychologický seriálový thriller s názvem Kluk z poslední lavice, povedená americká komedie s Johnem Cenou v hlavní roli jménem Malý bratr nebo třetí dobrodružství mladé detektivky ve snímku Enola Holmesová 3.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Záblesky zítřka (Sparks of Tomorrow)
- Datum premiéry 1. řady: 5. 7. 2026
- Namluvili: Sora Amamija, Júma Učida, Kóki Učijama, Daisuke Ono, Šunsuke Takeuči
V alternativní verzi období Meidži se podivná dvojka vydává hledat ztracený soupis vynálezů, které by mohly rozzářit v kouři utopené ulice Kjóta elektřinou. Záblesky zítřka je anime, které představuje novou kapitolu v historii studia Kyoto Animation, se vyznačuje úchvatnými impresionistickými kulisami a propracovanou, expresivní animací, která oživuje sny mladého chlapce a dívky a odstartuje bouřlivé období revoluce.
V alternativní verzi počátku 20. století, kde se technologický pokrok ubíral jinou cestou ovlivněnou parní energií, je Kjóto neustále zahaleno kouřem. Chlapec, zocelený ztrátou svého bratra, začíná být nedůvěřivý poté, co byl jejich společný sen o „věku elektřiny“ předčasně ukončen. Hluboce věřící dívka skrývá své sny a lítost nad smrtí své matky hluboko ve svém srdci. Když se jejich cesty zkříží, vydávají se prozkoumávat tajemství elektrotechnického katalogu 20. století, který jim nabízí nahlédnutí do budoucnosti, po níž touží. Společně se musí vyrovnat se svou minulostí a vytyčit si cestu k budoucnosti, v niž kdysi věřili.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.