Konec června je na Netflixu nabitý k prasknutí! Tyhle novinky si nesmíte nechat ujít

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- Přelom června a července bude patřit zajímavým filmům a seriálům
- Opomenout nesmíme kupříkladu třetí pokračování Enoly Holmesové či jihokorejské drama
Poslední pátek tohoto měsíce je tady a s ním pochopitelně nesmí chybět ani náš pravidelný seriál, v rámci kterého vám doporučujeme to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, alespoň pokud jde o filmy, seriály či dokumenty. Za zmínku tentokrát stojí třeba jihokorejský psychologický seriálový thriller s názvem Kluk z poslední lavice, povedená americká komedie s Johnem Cenou v hlavní roli jménem Malý bratr nebo třetí dobrodružství mladé detektivky ve snímku Enola Holmesová 3.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například snímek bez nadsázky nabitý hollywoodskými hvězdami až k prasknutí s názvem Dantův rukopis, velmi zajímavý a poutavý dokument o historii Spojených států amerických jménem Americký experiment nebo druhou řadu hrané adaptace světoznámého anime Avatar: Legenda o Aangovi.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Kluk z poslední lavice (Notes from the Last Row)
- Datum premiéry 1. řady: 26. 6. 2026
- Hrají: Min-sik Choi, Hyun-wook Choi, Kjong Džin, Joon-ho Heo, Yunjin Kim
Profesor literatury dává talentovanému studentovi hodiny tvůrčího psaní. Do příběhu svého svěřence se ale tak ponoří, až se jim společné lekce vymknou z rukou. Kluk z poslední lavice je zajímavý jihokorejský psychologický thriller na Netflixu, ve kterém se představí například herci jako Min-sik Choi, Hyun-wook Choi nebo Kjong Džin.
Vypráví o univerzitním profesorovi literatury a neúspěšném spisovateli, který objeví mimořádný talent u tichého studenta sedícího v poslední řadě. Když mu začne dávat soukromé lekce psaní, postupně se stává posedlým jeho příběhy – a začíná být nejasné, kde končí fikce a začíná realita. Seriál je adaptací španělské divadelní hry The Boy in the Last Row a vsází hlavně na napětí, psychologické hry, manipulaci a postupně rostoucí posedlost mezi učitelem a studentem.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.