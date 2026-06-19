Parné léto dorazilo na Netflix! Tyhle novinky vás usadí do křesla

- Trávíte parné letní dny u obrazovky? Netflix vám poskytne dostatek zajímavého obsahu
- Vybrat si můžete třeba ze zajímavého dokumentu o americké historii nebo hvězdami nabitý snímek
Pátek je tady a s ním nesmí chybět ani náš pravidelný seriál, v rámci kterého vás upozorňujeme na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech dostanou na populární streamovací službu Netflix. Tentokrát byste neměli minout kupříkladu snímek bez nadsázky nabitý hollywoodskými hvězdami až k prasknutí s názvem Dantův rukopis, velmi zajímavý a poutavý dokument o historii Spojených států amerických jménem Americký experiment nebo druhou řadu hrané adaptace světoznámého anime Avatar: Legenda o Aangovi.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například jihoafrické drama o mezilidských vztazích jménem Polygamista, pozoruhodný animovaný snímek nejen pro nejmenší diváky s názvem Já jsem Frankelda nebo americké kriminální drama se Samem Worthingtonem v hlavní roli Najdu si tě.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Oasis
- Datum premiéry 1. řady: 19. 6. 2026
- Hrají: Ana Garcés, Tomy Aguilera, Victoria Kantch, Paco Tous, Berta Castañé
V luxusním resortu záhadně zmizí mladá žena a podezření padne na hosty i personál. A dokud se případ neobjasní, nikdo nesmí ven. Španělské drama Oasis sleduje skupinu lidí podezřelých z trestného činu, přičemž v hlavních rolích se představí nadějní herci jako Ana Garcés, Tomy Aguilera nebo Victoria Kantch.
Oasis je nejluxusnější prázdninový resort v zemi – ráj vyhrazený pro nejbohatší rodiny, který nabízí soukromé pláže, VIP služby a neproniknutelnou bezpečnost. Ideální místo, kde prožít nejlepší léto svého života. Vše se však zhroutí, když do resortu vtrhne policie, aby vyšetřila záhadné zmizení. Na tak exkluzivním místě je podezřelý každý – a nikdo nesmí odejít, dokud nebude pachatel nalezen.