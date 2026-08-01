Nedoceněná hra od Microsoftu právě zlevnila na historické minimum, nenechte si ji ujít

- Microsoft extrémně zlevnil PC verzi dosud posledního dílu brutální série Gears of War
- Hra Gears 5 z roku 2019 je aktuálně k dispozici na Steamu s 85% slevou
- Přibližně za 100 korun byste si nedoceněnou střílečku rozhodně měli vyzkoušet
- Sleva platí až do 13. srpna
Akční série Gears of War se v posledních letech sice netěší takové popularitě, jako tomu bylo v dobách Xboxu 360, Microsoft ale na ikonickou značku rozhodně nezanevřel. Zašlou slávu se pokusí oprášit už 6. října, kdy vychází očekávaný prequel s podtitulem E-Day, který podle zveřejněných záběrů vypadá velmi nadějně. A možná právě proto se nyní Microsoft rozhodl výrazně zlevnit dosud poslední díl série s názvem Gears 5 z roku 2019, který ve své době příliš velký zájem nevzbudil. Hráči, kteří nad značkou nezlomili hůl a pátý díl vyzkoušeli, o něm v internetových diskuzích dlouhodobě hovoří velmi pozitivně.
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Základní verzi Gears 5 aktuálně pořídíte pouze za 4,49 eur, což je v přepočtu asi 108 korun. Levněji se hra dosud neprodávala. V 85% slevě je také edice Game of the Year, která kromě základní hry obsahuje také povedené příběhové rozšíření Hivebusters, balíček postav do multiplayeru ze hry Halo: Reach a 30denní boost pro rychlejší získávání zkušeností. Edice se prodává za 6,74 eur, což je v přepočtu asi 160 korun, a její pořízení stojí za zvážení zejména díky dodatečnému příběhovému obsahu.
Příběh Gears 5 navazuje na události z předchozí hry, kterou byste ale na Steamu hledali marně. Gears of War 4 je na PC k dispozici pouze v Game Passu nebo prostřednictvím aplikace Xbox a Microsoft Storu za 499 korun. Bez větších problému se však rovnou můžete pustit do hraní pátého dílu, který obsahuje rekapitulační video s vysvětlením předchozích událostí.
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