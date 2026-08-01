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Nedoceněná hra od Microsoftu právě zlevnila na historické minimum, nenechte si ji ujít

Marek Bartík
Marek Bartík 1. 8. 13:30
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Gears 5
  • Microsoft extrémně zlevnil PC verzi dosud posledního dílu brutální série Gears of War
  • Hra Gears 5 z roku 2019 je aktuálně k dispozici na Steamu s 85% slevou
  • Přibližně za 100 korun byste si nedoceněnou střílečku rozhodně měli vyzkoušet
  • Sleva platí až do 13. srpna

Akční série Gears of War se v posledních letech sice netěší takové popularitě, jako tomu bylo v dobách Xboxu 360, Microsoft ale na ikonickou značku rozhodně nezanevřel. Zašlou slávu se pokusí oprášit už 6. října, kdy vychází očekávaný prequel s podtitulem E-Day, který podle zveřejněných záběrů vypadá velmi nadějně. A možná právě proto se nyní Microsoft rozhodl výrazně zlevnit dosud poslední díl série s názvem Gears 5 z roku 2019, který ve své době příliš velký zájem nevzbudil. Hráči, kteří nad značkou nezlomili hůl a pátý díl vyzkoušeli, o něm v internetových diskuzích dlouhodobě hovoří velmi pozitivně.

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Základní verzi Gears 5 aktuálně pořídíte pouze za 4,49 eur, což je v přepočtu asi 108 korun. Levněji se hra dosud neprodávala. V 85% slevě je také edice Game of the Year, která kromě základní hry obsahuje také povedené příběhové rozšíření Hivebusters, balíček postav do multiplayeru ze hry Halo: Reach a 30denní boost pro rychlejší získávání zkušeností. Edice se prodává za 6,74 eur, což je v přepočtu asi 160 korun, a její pořízení stojí za zvážení zejména díky dodatečnému příběhovému obsahu.

Návaznost na Gears of War 4?

Příběh Gears 5 navazuje na události z předchozí hry, kterou byste ale na Steamu hledali marně. Gears of War 4 je na PC k dispozici pouze v Game Passu nebo prostřednictvím aplikace Xbox a Microsoft Storu za 499 korun. Bez větších problému se však rovnou můžete pustit do hraní pátého dílu, který obsahuje rekapitulační video s vysvětlením předchozích událostí.



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Příběh se točí kolem Kait Diaz, která se s blížící se válkou stahuje do ústraní, aby odhalila svou spojitost s nepřítelem a zjistila, co je skutečným nebezpečím pro planetu Sera – totiž ona sama. Kromě příběhové kampaně, která vůbec poprvé v rámci série vsadila na částečně otevřený svět, se můžete pustit také do několika multiplayerových režimů včetně ikonického PvE režimu Horde i PvP režimu Versus. Příběhovou kampaň navíc můžete projít v kooperaci až pro tři hráče, a to online i v režimu splitscreen.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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