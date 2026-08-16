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Revolut chce zákazníkům zpříjemnit cestování, v Kodani staví vlastní letištní salónek

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 8. 12:00
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Muž chlubící se platební kartou Revolut na letišti (ilustrační obrázek)
  • Fintech startup Revolut chystá pro své zákazníky další benefit
  • Tentokrát jim hodlá zpříjemnit létání
  • První letištní salónek hodlá otevřít v příštím roce v Kodani

Letecká doprava patří nejen mezi tu nejbezpečnější, ale také mezi nejpohodlnější. Pokud cestujete jen jednou za čas, patrně byste především v otázce pohodlí nejspíše nesouhlasili, avšak pokud je letecký přesun pro vás druhou přirozeností, jistě mi dáte za pravdu – ostatně jakmile se ponoříte do věrnostních programů a různých benefitů, například ke kreditním kartám, dostanete se do trochu jiného světa. A právě do této oblasti chce nyní proniknout také evropský fintechový startup Revolut.

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Po první kamenné prodejně letištní salónky

Ten si oblibu získal hned v několika ohledech, ať už pro své přehledné vedení bankovních účtů, snadné převody, výhodné kurzy či jednoduché investování. Nyní chce zavedeným bankovním institucím konkurovat i v pohodlném cestování tím, že po celé Evropě otevře vlastní prémiové letištní salónky, přičemž první z nich by měl být uveden do provozu v roce 2027 na kodaňském letišti. Salónky budou provozovány ve spolupráci se společností Plaza Pre

Revolut Lounge otevře v Kodani už v roce 2027
Revolut Lounge otevře v Kodani už v roce 2027

mium Group, která provozuje největší síť letištních salonků na světě, takže Revolut nebude začínat od píky.

Přístup do salónku bude vázán na předplatné, takže benefit pro všechny majitele karty Revolut z toho alespoň prozatím nebude. Hadi Nasrallah, který vede divizi Revolutu s výstižným názvem New Bets, označil dánské centrum za ideální volbu a popsal jej jako klíčový pro další růst, konkrétně na prioritní evropské trhy. Nepůjde tak o jednorázový projekt, ale o začátek pronikání Revolutu na evropská letiště. Revolut nedávno otevřel v Barceloně svou první kamennou prodejnu a do své aplikace přidal rezervace cest, mobilní tarify, spolupráci s WeWork v oblasti coworkingu a dokonce i balíček předplatného ChatGPT.



Mobilní aplikace Revolut



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Letištní salónky jsou proto logickým krokem pro další expanzi. Ani načasování není náhodné. Revolut strávil uplynulý rok tím, že se snažil do jediné aplikace začlenit všechny možné služby, od obchodování a kryptoměn, přes zasílání zpráv a mobilní tarify, až po umělou inteligenci ve snaze vytvořit vlastní superaplikaci, po které západní fintechové společnosti touží, ale zatím se jim tohoto cíle nedaří dosáhnout.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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