Seniorka z Česka utopila telefon v čaji. Ten okamžitě zalarmoval tísňovou linku

- Telefon sám přivolal pomoc k „nehodě“ v okrese Jindřichův Hradec
- Šlo přitom o banální situaci, kdy seniorce spadl mobil do hrnku s čajem
- Policie zároveň varuje, že automatické přivolání pomoci slouží dobře, v minulosti už pomohlo zachránit životy
Většina dnešních smartphonů podporuje tísňové volání v případě ohrožení, například pokud s telefonem v ruce upadnete, nebo pokud jste účastníkem dopravní nehody. Jakmile telefon zaregistruje velký náraz či šok, zeptá se, zdali má zavolat pomoc. Pokud uživatel nereaguje, telefon po zhruba 1 minutě sám zavolá tísňovou linku. Přesně to se stalo i seniorce z Jindřichova Hradce, nicméně o žádnou život ohrožující nehodu nešlo.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Utopený telefon zavolal pomoc
Policisté z jihočeského Jindřichova Hradce přijali na lince 158 tísňovou zprávu z mobilního telefonu, kterou smartphone odeslal sám. V takovém případě automatický hlas na druhé straně oznámí: „Prosím, pomozte mi! Osoba zraněná.“ Jak informují policisté v tiskové zprávě, na zpětné volání nikdo nereagoval, proto vyslali hlídku na vytipovanou adresu.
Telefon, který samovolně zavolal pomoc, patřil seniorce z jindřichohradeckého sídliště Vajgar. O žádnou velkou nehodu však nešlo, důchodkyně neupadla ani se jinak nezranila, pouze si nedopatřením upustila mobil do hrnku s čajem. „O pomoc si zavolal sám mobilní telefon, topil se. Ženě totiž telefon spadl do čaje a tímto ‚šokem‘ vytočil automatické volaní SOS. Paní je v naprostém pořádku,“ uzavřela případ policie.
Určitě nejde o první takový případ na našem území. V drtivé většině případů však mobil proaktivně zavolal pomoc v případě, kdy to bylo skutečně důležité. V prosinci 2022 takto přivolal iPhone jednoho z účastníků dopravní nehody na Praze 7 policii i hasiče, tehdy se skutečně jednalo o potenciální záchranu života. Policisté však evidují i méně vážné případy, jako když si vloni muž u Vsetína zapomněl telefon na střeše auta, rozjel se, telefon spadl na silnici a na místo přivolal hasiče.