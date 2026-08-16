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Seniorka z Česka utopila telefon v čaji. Ten okamžitě zalarmoval tísňovou linku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 8. 18:00
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Smartphone utopený v čaji
  • Telefon sám přivolal pomoc k „nehodě“ v okrese Jindřichův Hradec
  • Šlo přitom o banální situaci, kdy seniorce spadl mobil do hrnku s čajem
  • Policie zároveň varuje, že automatické přivolání pomoci slouží dobře, v minulosti už pomohlo zachránit životy

Většina dnešních smartphonů podporuje tísňové volání v případě ohrožení, například pokud s telefonem v ruce upadnete, nebo pokud jste účastníkem dopravní nehody. Jakmile telefon zaregistruje velký náraz či šok, zeptá se, zdali má zavolat pomoc. Pokud uživatel nereaguje, telefon po zhruba 1 minutě sám zavolá tísňovou linku. Přesně to se stalo i seniorce z Jindřichova Hradce, nicméně o žádnou život ohrožující nehodu nešlo.

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Utopený telefon zavolal pomoc

Policisté z jihočeského Jindřichova Hradce přijali na lince 158 tísňovou zprávu z mobilního telefonu, kterou smartphone odeslal sám. V takovém případě automatický hlas na druhé straně oznámí: „Prosím, pomozte mi! Osoba zraněná.“ Jak informují policisté v tiskové zprávě, na zpětné volání nikdo nereagoval, proto vyslali hlídku na vytipovanou adresu.

Telefon, který samovolně zavolal pomoc, patřil seniorce z jindřichohradeckého sídliště Vajgar. O žádnou velkou nehodu však nešlo, důchodkyně neupadla ani se jinak nezranila, pouze si nedopatřením upustila mobil do hrnku s čajem. „O pomoc si zavolal sám mobilní telefon, topil se. Ženě totiž telefon spadl do čaje a tímto ‚šokem‘ vytočil automatické volaní SOS. Paní je v naprostém pořádku,“ uzavřela případ policie.



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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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