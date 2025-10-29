iPhone na Valašsku sám od sebe zavolal hasiče. Majitel jej zapomněl na střeše auta a odjel

- K podezření k vážné dopravní nehodě vyjeli minulý čtvrtek hasiči z Rožnova pod Radhoštěm
- Ukázalo se, že pomoc přivolal iPhone zapomenutý na střeše ujíždějícího vozidla
Některé mobilní telefony, zejména iPhony nebo novější modely Google Pixel, podporují autonomní detekci autonehody. To znamená, že jakmile zaznamenají větší otřes, spustí odpočet, na který když uživatel nereaguje, dojde k vyslání signálu na linku 112 s prosbou o urgentní přivolání pomoci. V posledním případě, když pomoc dorazila na místo, však našli hasiči pouze opuštěný iPhone na silnici.
O vlastně falešném výjezdu k autonehodě informoval na svém facebookovém profilu hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm. V okrese Vsetín na Moravě, konkrétně k silnici E442 mezi městem Zubřím a obcí Střítež nad Bečvou vyrazila záchranná jednotka IZS k údajné nehodě s podezřením na vyproštění osob z nabouraného vozidla. Kromě hasičů dorazila na místo i sanitka a policie.
Na místě však žádnou nehodu nenašli, a to ani známky po ní. Po letmém průzkumu okolí byl nalezen pouze na silnici se povalující mobilní telefon iPhone, který sám záchranné složky přivolal. „Průzkumem blízkého okolí byl nalezen iPhone, který po pádu aktivoval tísňové volání na linku 112. Jak následně bylo zjištěno telefon spadl majiteli ze střechy vozidla kde ho krátce před tím zapomněl. Událost byla ukončena a všechny složky IZS se vrátily zpět na své základny,“ uvedli hasiči.
Funkce, která zachraňuje životy
Situace tedy s největší pravděpodobností proběhla tak, že majitel iPhone při nastupování do auta zapomněl na střeše vozidla a pak bez vědomí toho odjel. Telefon spadl, zaznamenal otřes a správně spustil volání o pomoc. Tentokrát pomoc nebyla potřeba, ale například v prosinci 2022 takto správně iPhone přivolal pomoc k autonehodě v ulici Bubenská na Praze 7.
Záchranáři přesto varují, aby byli občané s touto funkcí opatrní:
„Tímto bychom chtěli upozornit majitele mobilních telefonů ( i jiných značek) aby v případě kdy jim telefon upadne nebo jiným způsobem se aktivuje funkce nouzového volání, aby následně pokud mají mobil u sebe reagovali na zpětné volání s operačního střediska linky 112 a potvrdili zda je či není potřeba pomoci, jelikož tyto události se v poslední době množí a většina lidí nereaguje na zpětné volání a dále pokračuje v cestě. Zbytečně tak vyjíždějí všechny složky IZS a pátrají po možné zraněné osobě.“