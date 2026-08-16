Leakeři byli neskutečně přesní: úniky o Pixelech 11 měly 96 % úspěšnost

- Google před pár dny oficiálně představil své nové telefony Pixel 11
- Žádné překvapení se ale nekonalo a o těchto novinkách jsme věděli vše s předstihem
- Stejně jako ostatní očekávané telefony, i tyto se potýkaly s rozsáhlými úniky
Realita dnešní doby je neúprosná – každý očekávaný telefon unikne na internet ještě předtím, než je oficiálně představen. S předstihem víme, jak bude vypadat, jaké bude mít specifikace a mnohdy známe i celou paletu barev nebo ceny. S úniky se musí potýkat všichni, včetně Applu, Samsungu a samozřejmě také Googlu. Kompletní informace o jeho Pixelech 11 se na internet opět dostaly s předstihem a je až zarážející, jak byly přesné.
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Google neutajil prakticky nic
Skutečností je, že po premiéře Pixelů 11 nezůstal jediný prvek, u kterého bychom mohli být překvapeni z toho, že ho tyto telefony dostaly. O těchto očekávaných novinkách jsme věděli zkrátka vše, včetně nového světelného systému HiLight na zádech modelů Pixel 11 Pro, Pro XL a Pro Fold. Analytický portál iDevice si na tyto leaky posvítil.
Statistika je v tomto směru zcela neúprosná – úniky, které odhalily Pixely 11 s předstihem, byly přesné z celých 96 %. Z celkově 83 vyhodnocených tvrzení bylo 80 z nich buď úplně přesných, nebo velmi blízko realitě. Ze všech tvrzení byly zcela chybné pouhé 3, což činí jen 4 % ze všech vyhodnocených úniků.
Kdo za těmito úniky stojí?
Informace týkající se nejenom Pixelů 11, ale i hodinek Pixel Watch 5 a lokátoru Pixel Tag pocházely celkově z 26 různých kanálů. Jednalo se primárně o známé informátory a technologická média. Zajímavé je ale hlavně to, že celých 45 % úniků přišlo z pouhých dvou zdrojů v podobě telegramového účtu Mystic Leaks a Rowana Trescotta z MyMobile.
Velikost displejů i barevné varianty s novými odstíny byly vyzrazeny celé měsíce dopředu. Za zmínku určitě stojí i to, že úplně první informace o nových Pixelech 11 se datují k 1. březnu 2024, tedy 894 dnů před oficiální premiérou. Například přepracovaný teleobjektiv se 120násobným zoomem byl správně předpovězen na pomezí let 2024 a 2025, stejně jako datum premiéry.
Odkud všechny ty informace plynou?
Zdrojů těchto leaků je hned několik a patří mezi ně například regulační a certifikační úřady (FCC a podobně). Ty mívají informace typicky o nabíjení a kapacitách baterií s předstihem a poté už je relativně snadné je z jejich databází dostat. Informátoři k zisku informací využívají také zdrojové kódy aplikací, kde lze mnohdy najít velmi zajímavé věci.
Nemalý podíl na tom, že se dozvídáme spoustu informací o novinkách s předstihem, mají také partnerští prodejci výrobců a maloobchodní řetězce. Ty mnohdy, ať už omylem nebo záměrně, zveřejňují na svých stránkách výrobcem dříve poskytnuté propagační materiály. I když je poté stáhnou, stihnou se rozšířit po celém světě a další várka informací je venku.
Budeme ještě někdy překvapeni?
Časy, kdy jsme čekali na premiéry nových telefonů s očekáváním, čeho všeho nového se dočkáme, jsou dávno pryč a už se nikdy nevrátí. S rostoucí složitostí dodavatelského řetězce, globálním testováním a požadavky na úřední schvalování je prakticky nemožné udržet jakýkoliv hardware v tajnosti. Výrobci se tomu zkrátka nemají jak bránit a vždy se najde někdo, kdo informace vynese.
Apple se sice před nedávnem rozhodl kvůli únikům zažalovat informátora Jona Prossera, nicméně ani tento soudní spor ho neodradil od toho, aby dále přinášel uživatelům lačnícím po informacích nové a nové úniky. Není tedy pravděpodobné, že by v dohledné době došlo k nějaké výrazné změně a můžeme si být jistí, že všechny další mobilní novinky budeme znát ještě před premiérou.