O elektromobily Volkswagenu je velký zájem, v prodejích překonaly spalovací alternativy

- Koncern Volkswagen má i přes finanční problémy důvod k radosti
- O jeho elektromobily je větší zájem, než o spalovací vozidla
- Uzavření továren se nicméně nejspíše nevyhne
Německý koncern Volkswagen je v poslední době ve velkých problémech. I když se svými novými elektromobily ID.Polo a ID.Cross snaží odrazit silnou ofenzívu čínských elektromobilů, finanční trable jej donutili k razantnímu rozhodnutí v podobě uzavření několika továren a propuštění tisíců zaměstnanců, vůbec poprvé v jeho historii. Snaha postavit na nohy jednoho z největších výrobců automobilů na světě a tradičního tahouna německého průmyslu (a do značné míry také českého) ale pravděpodobně ještě není ztracena – minimálně v Německu zájem o elektromobily se znakem VW výrazně roste.
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O elektromobily se znakem VW roste zájem
Ve Wolfsburgu tak mají malý důvod k radosti: němečtí zákazníci totiž objednávají více elektrických vozidel, než těch na benzín a naftu, alespoň podle zdrojů serveru Automobilwoche. V reakci na toto zjištění koncern také změnil svůj plán na směny navíc pro své zaměstnance – oddechnout si mohou pracovníci v samotném Wolfsburgu, kde se vyrábí především modely Golf, Tiguan a Tayron, nicméně pro továrny v Emdenu a Zwickau to znamená, že ti budou muset do práce o něco častěji. Cílem Volkswagenu je zvýšit produkci vozidel z 580 tisíc na více než 600, a to do konce letošního roku.
V továrně v Emdenu, kde budou muset zaměstnanci minimálně na dvě extra směny, se totiž vyrábí prémiový elektromobil ID.7, zatímco ve Zwickau se zaměřují na cenově dostupnější ID.3 Neo. Paradoxem je, že právě továrny v Emdenu a Zwickau, společně s továrnami v Hanoveru a fabrikou Audi v Neckarsulmu, jsou hlavními kandidáty na kompletní uzavření v rámci úsporných opatření. Pro Volkswagen je nicméně důležitá výroba za hranicemi, konkrétně ve Španělsku.
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Právě zde koncern vyrábí novinku ID.Polo, která je u zákazníků překvapivě oblíbená a už je na ní přes 40 tisíc objednávek. Stejně tak se na pyrenejském poloostrově vyrábí i sourozenci Cupra Raval a Škoda Epiq, stejně jako další novinka ID.Cross, na které je celkem něco přes 60 tisíc objednávek. Továrna v katalánském městě Martorell obdržela investici ve výši tří miliard eur, přičemž do výroby elektromobilů poslal do Španělska koncern přibližně 10 miliard eur. Výroba trojice ID.Polo/Raval/Epiq je pro Volkswagen finančně výhodná především proto, že se jedná o vozidla postavená na stejné platformě. ID.Polo a Epiq začínají cenou na 619 tisících korunách, agresivnější Raval pak začíná na 649 tisících.