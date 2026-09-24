Microsoft utratil 76 miliard za studia. Teď je zavírá a Halo dal Activisionu

- Vývoj Halo přebírá Activision a studiu Ninja Theory hrozí zavření
- Z 23 studií, která Xbox měl v roce 2023, osm zaniklo, odešlo nebo splynulo s jinými
- Herní divize se od ledna 2024 zmenší z 22 tisíc lidí zhruba na 13 tisíc
Microsoft v úterý 22. září ohlásil nové kolo škrtů v herní divizi a tentokrát sáhl i na Halo. Příští díl série, se kterou Xbox v roce 2001 vstupoval na trh, bude místo Halo Studios vyvíjet Activision. Šéf obsahu Xboxu Matt Booty v e-mailu zaměstnancům napsal, že na hře pracuje nový tým sestavený na míru a oddělený od vývojářů Call of Duty. Z původního studia zůstane jen malá skupina, která se postará o komunitu a hry, které už jsou v prodeji. Xbox zároveň ruší 268 pracovních míst v interních studiích včetně Halo Studios a ve vedení Xbox Game Studios.
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Přesunů je ale víc. Pod Activision přechází také Rare, autor Sea of Thieves, a World’s Edge, které se stará o Age of Empires. Obsidian se stěhuje pod Bethesdu, kde bude dál rozvíjet Grounded a s Bethesda Game Studios chystá nový Fallout. Solitaire, Hledání min a další příležitostné hry přebírá King, tvůrce Candy Crush, a Playground Games se spojí s Turn 10 do jednoho studia pro Forzu a Fable.
Undead Labs se osamostatnilo a State of Decay 3 vyjde pod novým vydavatelem, od prvního dne i v Game Passu. U Ninja Theory, autorů Hellblade, naopak padly dvě dohody o prodeji a Microsoft teď se zaměstnanci jedná o navrhovaném zavření studia. Všechno je součástí resetu, který v červenci ohlásila Asha Sharma. Ta vede herní divizi od února, kdy po 38 letech v Microsoftu odešel do důchodu Phil Spencer, a předtím řídila firemní AI divizi CoreAI.
Halo je jen nejviditelnější kus. Microsoft během posledních osmi let utratil za herní firmy desítky miliard dolarů a teď velkou část toho, co draze nakoupil, zavírá, prodává nebo přeskupuje. Vedení Xboxu přitom v letošních memorandech samo přiznává, že se mu to finančně nevyplácelo.
Proč Halo připadlo Activisionu
Sérii původně vyvíjelo Bungie, které se od Microsoftu oddělilo v roce 2007 po vydání Halo 3. Po Bungie (kteří si pak udělali ještě rozlučkové Halo: Reach) ji převzalo nově založené 343 Industries, v roce 2024 přejmenované na Halo Studios. Jeho hry byly podle Bloombergu drahé, vycházely nepravidelně a fanouškům se špatně prodávaly. Jez Corden z Windows Central pro BBC řekl, že Halo bývalo pro Xbox tím, čím je Mario pro Nintendo, jenže roky špatného řízení tuhle pozici rozmělnily.
Poslední pokus o návrat do hry dopadl, mírně řečeno, rozpačitě. Remake Halo: Campaign Evolved vyšel koncem července a jako první díl série zamířil i na PlayStation. Podle odhadu Alinea Analytics se ho za dva týdny prodalo 1,2 milionu kusů s tržbami kolem 67 milionů dolarů, z toho 42 % na Xboxu včetně Windows, 41 % na PS5 a 17 % na Steamu. Dalších 2,1 milionu lidí hru rozehrálo v Game Passu. Rhys Elliott z Alinea Analytics prodeje označil za slabé a viní hlavně cenu, která je na kampaň bez kompetitivního multiplayeru příliš vysoká. Ostatně poměrně rozpačité a svým způsobem kontroverzní bylo i Halo: Infinite předtím.
Activision umí z jedné značky vyrobit každoroční stroj na peníze, Call of Duty ostatně vychází rok co rok od roku 2005. Jeho prezident Rob Kostich slibuje „nejlepší Halo všech dob“ a nový tým už prý skládá. Christopher Dring, šéfredaktor The Game Business, pro BBC poznamenal, že Halo už přes deset let korunním klenotem Xboxu není a přesun dává smysl. Vývojáři si podle něj jen musí dát pozor, aby sérii nevzali to, čím je jedinečná.
Nákupy za 76 miliard dolarů
Studia Microsoft kupoval už od začátků Xboxu: Bungie v roce 2000, Rare, které teď putuje pod Activision, v roce 2002 a Mojang v roce 2014. Ve velkém ale začal nakupovat až v roce 2018, kdy na červnové E3 oznámil převzetí Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs a Compulsion Games a zároveň založil nové studio The Initiative. V listopadu přikoupil Obsidian a inXile, v červnu 2019 Double Fine. V březnu 2021 pak za 7,5 miliardy dolarů koupil ZeniMax Media a s ní Bethesdu a studia jako id Software, Arkane, MachineGames nebo Tango Gameworks.
Následovala největší akvizice v dějinách herního průmyslu. Za Activision Blizzard King zaplatil Microsoft 68,7 miliardy dolarů a převzetí dokončil v říjnu 2023 po téměř dvou letech sporů s regulátory. Získal tím značky Call of Duty, Warcraft, Diablo a Candy Crush a s nimi více než desítku studií. Dohromady za herní firmy od roku 2018 utratil přes 76 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,6 bilionu korun, a to nepočítám menší nákupy, jejichž cenu nikdy nezveřejnil. Podle The Verge měly nové firmy původně hlavně nakrmit Game Pass.
Koupeno, zavřeno, prodáno
Z nakoupeného portfolia se ale od té doby hodně ztratilo. Axios v červnu 2023, ještě před převzetím Activisionu, napočítal pod Xboxem 23 studií. Osm z nich už pod Xboxem samostatně nefunguje. V květnu 2024 Microsoft zavřel Arkane Austin, Tango Gameworks a Alpha Dog, zatímco Roundhouse začlenil do ZeniMax Online. Tango později koupil jihokorejský Krafton. V červenci 2025 skončilo The Initiative a s ním i nový Perfect Dark.
Letos se odchody ještě zrychlily. V srpnu se osamostatnila Double Fine a Compulsion Games, obě si odnesla práva ke svým značkám i starším hrám a peníze na další projekt, a teď je následuje Undead Labs. Ninja Theory hrozí zavření a u Arkane Lyon běží konzultace se zaměstnanci, kterou vyžaduje francouzské právo a která má skončit do konce roku. Pokud obě studia odejdou, zbude z původních 23 jen 13, po sloučení Playground s Turn 10 dokonce 12.
Nejhůř dopadla vlna z let 2018 a 2019. Ze sedmi tehdy koupených studií počítá Microsoft do budoucna jen se třemi: Playground, Obsidian a inXile. Dvě z nich se navíc teď slučují nebo stěhují. Sharma v červencovém memorandu přiznala, že vlastnit každé skvělé nezávislé studio není možné ani žádoucí a Xbox není nejlepším domovem pro každý typ studia. V typickém roce podle ní ztrácel 64 centů z každého investovaného dolaru.
Kolik týmů dnes dělá velké a drahé hry pro konzole a PC? Podle mého počtu třináct: Infinity Ward, Treyarch a Sledgehammer na Call of Duty, nový tým pro Halo, Blizzard, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online, Obsidian, The Coalition, inXile a spojené Playground s Turn 10. Deset z nich po úterních přesunech patří pod Activision Blizzard nebo Bethesdu. Pod samotným Xbox Game Studios zůstávají The Coalition, inXile, Playground s Turn 10 a malý podpůrný tým Halo Studios.
Ve hrách je dnes Xbox hlavně Activision Blizzard a Bethesda, a je otázkou, co bude s The Coalition, až v říjnu vydá Gears of War: E-Day. Mojang s Minecraftem a King s Candy Crush, tedy dvě studia s největším počtem hráčů, si Sharma vzala pod přímý dohled.
Propouštění jako každoroční tradice
Zavřená a prodaná studia jsou jen část účtu, o práci přicházejí lidé i tam, kde studia zůstávají. První velká vlna přišla v lednu 2023, kdy desetitisícové propouštění napříč Microsoftem zasáhlo i Bethesdu a 343 Industries. Kolik lidí odešlo z her, firma nesdělila. V lednu 2024, tři měsíce po převzetí Activisionu, oznámil Phil Spencer 1 900 propuštěných z 22 tisíc lidí v herní divizi a v září 2024 přidal dalších 650.
V červenci 2025 Microsoft propustil napříč firmou kolem 9 tisíc lidí. Xbox tehdy zrušil i Everwild od Rare a neohlášené MMO od ZeniMax Online a King se zmenšil asi o 200 lidí, tedy o desetinu. Kolik z celkového čísla připadlo na hry, Microsoft opět neuvedl.
Zatím největší škrty ohlásila Sharma letos v červenci. Během fiskálního roku 2027, tedy do konce června 2027, přijde Xbox o 3 200 lidí, zhruba pětinu zaměstnanců. Hned v červenci zrušil 1 600 míst, asi 350 lidí pracovalo ve čtyřech studiích určených k prodeji nebo osamostatnění a až 1 250 dalších míst zmizí během roku. Úterních 268 je podle The Verge součástí téhle druhé vlny a Booty píše, že restrukturalizace je asi ze tří čtvrtin hotová. Sharma chce zároveň snížit počet úrovní řízení až ze čtrnácti na nejvýš pět a o polovinu omezit výdaje za externí dodavatele.
Červencové škrty zasáhly i studia, která zůstávají. Obsidian podle Kotaku přišel o 60 až 70 lidí, zhruba čtvrtinu týmu, a podle Engadgetu zřejmě padlo i pokračování Avowed. Výrazně se zmenšilo také id Software, podle vlastního prohlášení je ale dnes přibližně stejně velké jako při vývoji Doomu z roku 2016. Změny se podle Sharmy různou měrou týkají Activisionu, Blizzardu, Bethesdy, Kingu, Mojangu i Xbox Game Studios. Škrtá ale celý průmysl, letos v březnu zrušil tisíc míst i Epic Games a mezi důvody uvedl slabé prodeje konzolí.
Když sečtu jen oficiálně vyčíslená kola, tedy 1 900, 650 a 3 200, vyjde mi od ledna 2024 celkem 5 750 lidí, kteří z herní divize odešli nebo odejdou. Skutečné číslo bude vyšší, protože Microsoft nevyčíslil herní část škrtů z let 2023 a 2025 ani lidi ze zavřených studií. Pokud 3 200 odpovídá pětině Xboxu, pracovalo v něm letos v létě kolem 16 tisíc lidí. Mezi lednem 2024 a letošním létem se tak herní divize zmenšila asi o 6 tisíc lidí, víc než dvakrát víc, než kolik Microsoft v té době oficiálně ohlásil. Po dokončení škrtů jich zbude zhruba necelých 13 tisíc, zhruba o dvě pětiny méně než v lednu 2024.
Marže tři procenta místo třiceti
Za škrty stojí jednoduchý problém: Xbox nevydělává tolik, kolik po něm Microsoft chce. Bloomberg loni v říjnu napsal, že finanční ředitelka Microsoftu Amy Hood už na podzim 2023 stanovila Xboxu cílovou marži 30 %, přesněji takzvanou accountability margin, interní ukazatel ziskovosti. Průměr herního průmyslu se podle dat S&P Global od roku 2018 pohybuje mezi 17 a 22 % a Xbox historicky dosahoval 10 až 20 %. Microsoft zprávu později označil za nepřesnou. Letos v červnu ale Sharma s Bootym přiznali, že Xbox fiskální rok 2026 uzavírá s marží kolem 3 %.
V jejich červnovém memorandu stojí, že bez Activision Blizzard King Xbox za posledních pět let utratil přes 20 miliard dolarů za obsah, platformu a dotování konzolí, v přepočtu přes 420 miliard korun. Roční tržby mu za stejnou dobu klesly skoro o půl miliardy dolarů. „Takhle to dál nejde,“ napsali. V červenci Sharma dodala, že Xbox má tři- až desetkrát nižší marže než srovnatelné platformy a vydavatelé. Jeho platformní týmy jsou navíc o 40 % větší než na začátku generace, přestože hráčů i odehraného času ubylo.
Otevřeně o tom mluví i šéf Microsoftu Satya Nadella. V červnu v podcastu Hard Fork deníku The New York Times řekl, že Microsoft do Xboxu 25 let investoval, ale zábavu spíš dotoval, než aby na ní vydělával. Na hrách pro Xbox prý dnes víc vydělává YouTube než samotný Microsoft a teď z toho musí být udržitelný byznys.
Ve fiskálním roce 2026, který skončil 30. června, klesly tržby Xboxu o 1,7 miliardy dolarů, tedy o 7 %. Obsah a služby ubraly 5 %, hardware 29 % a v posledním čtvrtletí se propad obsahu a služeb prohloubil na 10 %. Microsoft během roku zaúčtoval v herní divizi i odpisy hodnoty aktiv, jejich výši ale nezveřejnil. Celá firma přitom utržila rekordních 331,8 miliardy dolarů, o 18 % víc než rok předtím. Herní divize je s tržbami kolem 21,8 miliardy holt drobek, necelých 7 % celku.
Kalkulačka velkých her
Marži nepomáhá ani to, že velké hry stojí čím dál víc. Jason Schreier z Bloombergu letos v březnu napsal, že rozpočty, o kterých slýchá u velkých her z USA a Kanady, dnes začínají na 300 milionech dolarů, v přepočtu asi 6,4 miliardy korun, a někdy jsou mnohem vyšší. Marvel’s Spider-Man 2 podle uniklých dokumentů Insomniac stál kolem 300 milionů dolarů. Jak rychle náklady rostou, je vidět na Call of Duty. Šéf kreativy série Patrick Kelly v prohlášení pro kalifornský soud uvedl, že náklady na vývoj Call of Duty: Black Ops 3 za celý životní cyklus hry přesáhly 450 milionů dolarů, u Modern Warfare z roku 2019 640 milionů a u Black Ops Cold War 700 milionů.
Při ceně 70 dolarů a 30% provizi obchodu zbude vydavateli z každé prodané kopie 49 dolarů. Na 300milionový rozpočet tak potřebuje prodat přes 6,1 milionu kusů, a to před započtením marketingu. Ten podle údajů jednoho velkého vydavatele, které citoval britský antimonopolní úřad CMA, stojí u velké hry dalších 50 až 150 milionů dolarů. Game Pass tu rovnici ještě komplikuje, protože část hráčů hru nekoupí a zahraje si ji v rámci předplatného.
Že to jde, letos ukázala Forza Horizon 6. Studio Playground Games oznámilo šest milionů hráčů pár dní po květnovém vydání a Alinea Analytics odhaduje, že se za první týden na Steamu a Xboxu prodalo 4,9 milionu kusů s tržbami přes 325 milionů dolarů. V Game Passu ji navíc rozehrály přes tři miliony lidí. Elliott tvrdí, že Game Pass část tržeb kanibalizuje a obě verze by se bez něj prodávaly líp. Na PS5 hra zamíří až později letos, a právě tam se Forza Horizon 5 podle stejné firmy prodala téměř v šesti milionech kusů.
Call of Duty, dojná kráva Activisionu, zato slábne. Black Ops 7 skončil podle Circany v amerických tržbách za rok 2025 až pátý, což je nejhorší umístění série od roku 2008, a konkurenční Battlefield 6 ho předběhl. Na Steamu se ho podle Alinea Analytics za prvních 26 dní prodalo 401 tisíc kusů, o 82 % méně než Black Ops 6.
Samotný Game Pass, který ve fiskálním roce 2025 utržil skoro 5 miliard dolarů, mezitím prošel horskou dráhou. Loni v říjnu Microsoft zdražil Ultimate v USA o polovinu na 29,99 dolaru měsíčně, letos v dubnu ho Sharma zlevnila na 22,99 dolaru a nové Call of Duty do předplatného přidává až zhruba rok po vydání. Podle červnového memoranda se služba po více než osmi měsících poklesu vrátila k růstu.
Konzole za 800 dolarů a tajemný Helix
Předplatné se aspoň vrací k růstu, konzole ale dál ztrácejí. Microsoft jejich prodeje nezveřejňuje, VGChartz ale odhaduje, že se do července 2026 prodalo 35,2 milionu Xboxů Series X a S. PS5 se podle stejného odhadu prodalo 94,1 milionu, skoro třikrát víc. Od 1. srpna navíc Xbox Series X v USA stojí 799,99 dolaru, v přepočtu zhruba 20 700 Kč s DPH, přestože v roce 2020 startoval na 499,99 dolaru.
Jde o třetí zvýšení ceny od jara 2025 a Series X je teď o 150 dolarů dražší než základní PS5. Microsoft ho zdůvodnil tím, že ceny pamětí a úložišť vzrostly víc než 2,5krát a do podzimu 2027 se mají znovu zdvojnásobit. Se stejným problémem se potýká i Sony, které v dubnu přidalo k ceně PS5 100 dolarů, protože výrobci pamětí dávají přednost výnosnějším čipům pro datacentra s umělou inteligencí.
Další generaci Microsoft chystá pod názvem Project Helix. Na březnové konferenci GDC potvrdil, že půjde o hardware s čipem od AMD navrženým na míru, který spustí hry pro konzole Xbox i pro PC. První alfa verze vývojářských kitů mají studia dostat v roce 2027. Microsoft Helix popisuje jako rodinu zařízení, cenu ani datum vydání ale zatím neřekl.
Kolem exkluzivit panuje zmatek. Microsoft se k nim totiž znovu tak trochu hlásí: Gears of War: E-Day vyjde 6. října jen na Xboxu a PC, v roce 2027 má následovat Clockwork Revolution od inXile a vedení slibuje aspoň jednu výraznou exkluzivitu ročně. Fable od Playground ale 23. února 2027 vyjde i na PS5, Forza Horizon 6 tam zamíří později letos a Halo už na PlayStationu je.
Sony a Nintendo hrají jinou hru
Konkurence mezitím ukazuje, že silná vlastní platforma se pořád vyplácí. Herní divize Sony, Game & Network Services, vydělala ve fiskálním roce do konce března 2026 rekordních 463,3 miliardy jenů provozního zisku, asi 63 miliard korun, a to i po odpisu 120,1 miliardy jenů na Bungie. Zisk táhnou síťové služby a prodeje her na základně 95,3 milionu dodaných PS5, zatímco vlastní exkluzivity Japonci pouštějí na PC až s odstupem, byť tohle se bude taky měnit a návrat k exkluzivitám je nevyhnutelný. Bez vrásek to ale není ani tady, v posledním čtvrtletí dodali jen 1,6 milionu konzolí, o 36 % méně než před rokem.
Nintendo zase ukazuje, že konzole pořád táhne, když k ní patří správné hry. Do konce června dodalo 23,68 milionu konzolí Switch 2, víc než GameCube za celou dobu prodeje, a Mario Kart World má na kontě 15,39 milionu kopií. Provozní zisk Nintenda v prvním čtvrtletí fiskálního roku vyskočil o 150,5 % na 142,5 miliardy jenů, přibližně 19 miliard korun. Nintendo to přičítá vyššímu podílu her na tržbách, pomohla mu ale i vrácená americká cla.
Co je dnes vlastně Xbox?
Sony i Nintendo přesně vědí, co prodávají: konzoli a hry, kvůli kterým si ji koupíte. U Xboxu už to tak jasné není, což se dá říct bohužel už několik let. Sharma chce, aby Xbox každý den bavil přes miliardu lidí, a spoléhá hlavně na obří značky jako Minecraft, Halo nebo Candy Crush. Bethesda a Blizzard už ohlašují vzdálené projekty jako Fallout 5 nebo nový StarCraft, podle stejného webu zřejmě proto, aby ukázaly, že je všechno v pořádku. A to se dozvíme už brzy. Na 6. října svolal Booty setkání všech zaměstnanců Xboxu, kde chce ukázat jednu z nejsilnějších nabídek her v jeho historii, a ve stejný den vychází Gears of War: E-Day. V únoru následuje Fable a někdy potom Helix. Sharma slibuje, že se Xbox v roce 2027 vrátí k růstu.
Za sebe se obávám, že z Xboxu, jak ho hráči znali posledních dvacet let, zbude hlavně nálepka nad Activisionem, Bethesdou a Game Passem. Obchodně to smysl snad nejspíš dává. Nadella nahlas přiznává, že éra dotací skončila, a ztrátu 64 centů z každého dolaru by dlouhodobě neunesl žádný vydavatel. Jenže právě menší studia jako Tango, Double Fine nebo Ninja Theory dávala Xboxu hry jako Hi-Fi Rush, Psychonauts 2 nebo Hellblade, které se od konkurence lišily, a dnes jsou pryč nebo na odchodu.
Co bude dál, můžu jen odhadovat, a vyhlídky nejsou růžové. Ještě v roce 2023 měl Xbox bez Activisionu 23 studií, po dokončení letošních změn jich z nich nejspíš zbude 12. Celá herní divize včetně Activisionu, Blizzardu a Kingu měla v lednu 2024 kolem 22 tisíc lidí, po škrtech jich bude necelých 13 tisíc, a to zdaleka nejsou jen vývojáři. Microsoft teď sází na umělou inteligenci. Sharma přišla z AI divize a firma loni v časopise Nature ukázala model Muse, který má pomáhat s vymýšlením hratelnosti a který mimochodem vznikl ve spolupráci s Ninja Theory, kterému teď hrozí zavření. AI může zrychlit tvorbu textur, animací nebo testování, velkou hru ale pořád drží pohromadě zkušený tým, který spolu prošel několika projekty, a právě takové týmy se teď rozpadají.
Čekám proto méně velkých exkluzivit, víc her od Activisionu a Bethesdy na všech platformách a Xbox, který bude spíš značkou nad Game Passem a Windows než samostatnou konzolí. Rád bych se mýlil, ale Halo od Activisionu je pro mě zatím spíš otazník než výhra.