Dva solární články pro extrémní výdrž až 180 dní: Amazfit představil hodinky T-Rex Dual Solar

- Společnost Amazfit představila nové hodinky T-Rex Dual Solar
- Jejich specialitou je duální solární napájení pro ještě lepší výdrž
- Kromě toho nabídnou pořádnou porci odolnosti a spoustu funkcí
Hodinky se solárním dobíjením jsou již poměrně rozšířené a tato technologie bývá integrována většinou do displeje. Když tedy hodinky máte na ruce a svítí slunce, je možné díky solárnímu dobíjení prodloužit jejich výdrž. Společnost Amazfit ale u svých nových hodinek T-Rex Dual Solar tento prvek rozšířila a ty nabízí rovnou dvě plochy, které umí čerpat energii ze slunečního svitu.
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Když už jedno solární nabíjení nestačí
Solární nabíjení se většinou nachází u ryze outdoorových hodinek, jako jsou některé modely od Garminu. T-Rex Dual Solar jsou prvními hodinkami od značky Amazfit, které solární dobíjení nabízí také, a to rovnou ve velmi netypické podobě. Tato technologie se totiž nachází nejenom v oblasti displeje, ale i ve spodní části hodinek, kde mají své místo senzory.
Zatímco solární dobíjení v prstenci okolo displeje umí po třech hodinách vystavení slunečnímu světlu prodloužit výdrž hodinek až na 31 dní, druhý solární panel je ještě účinnější. Je 2× větší a po třech hodinách na slunečním světle umí prodloužit výdrž až na 51 dní. Ještě bych měl dodat to, že standardní výdrž těchto hodinek s 660mAh baterií byla změřena na 21 dní.
Jak se druhé solární dobíjení používá?
Výhoda solárního dobíjení v displeji je ta, že funguje když máte hodinky nasazeny na zápěstí. Druhý panel integrovaný do spodní části ale nikoliv, a pro jeho využití bude nutné hodinky například zavěsit na batoh, což je ale při delší túře poměrně reálný scénář. Konstrukce těchto nových hodinek je pořádně bytelná a působí opravdu odolně už na první pohled.
Jejich rám je vyroben z polymeru vyztuženého vlákny a plášť z titanu třídy 5 a sklokeramiky. Disponují odolností dle normy 10 ATM a jsou uzpůsobeny rekreačnímu potápění. Na čelní straně se nachází AMOLED displej s úhlopříčkou 1,32 palce, který je chráněný safírovým sklíčkem a může se pochlubit jasem o hodnotě až 3 000 nitů, takže bude čitelný i na přímém slunečním světle.
Hodinky Amazfit T-Rex Dual Solar nabízí tradiční zdravotní funkce, jako měření srdečního tepu, okysličení krve, umí změřit teplotu kůže i úroveň stresu. Samozřejmě nabízí také monitorování spánku, počítají kroky a poskytnou uživateli rady o tom, jak trénovat a jak se poté regenerovat. Celkově nabízí přes 180 sportovních režimů, takže na své si přijdou i nároční uživatelé.
V jejich výbavě neschází GPS modul, plnobarevné předinstalované mapy či možnost stáhnout si vrstvy s vrstevnicemi a lyžařské mapy přímo do hodinek. S pomocí map si můžete vytvořit přesnou trasu svého výletu a upravovat si plán bez toho, aniž byste se museli připojovat k síti. Do hodinek lze takto uložit až 100 tras. Další výbava zahrnuje NFC pro platby, WiFi a Bluetooth.
Cena a dostupnost
Nové hodinky Amazfit T-Rex Dual Solar jsou již k dispozici, a to dokonce i v Česku. Na našem trhu vychází na 16 499 Kč, což sice není málo, ale je to výrazně méně než kolik stojí obdobné hodinky od Garminu (například model Fenix 9 Pro Solar). Zajímavé je i to, že v úsporném outdoorovém režimu by měly hodinky díky solárnímu dobíjení vydržet až 180 dní na jedno nabití.