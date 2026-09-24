Microsoft omladil nejlevnější Surfacy a vylepšil 10 let starou myš

- Nejlevnější počítače od Microsoftu se dočkaly nových procesorů a jasnějších displejů
- Microsoft také upgradoval 10 let starou myš Surface Mouse
- Ceny bohužel mezigeneračně vystřelily nad citlivou hranici
Před nedávnem jsme si posteskli na tím, že Microsoft odbývá představování nových hardwarových produktů tiskovými zprávami namísto pořádání tiskových konferencí – jenom letos na jaře takto učinil třikrát během necelých 30 dní, přitom mohl své novinky elegantně odprezentovat na jedné „akční“ keynote.
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Tak trochu jsme doufali, že se tento formát změní 7. října, na kdy si redmondští naplánovali keynote týkající se počítačů, Windows a umělé inteligence, jenže tato příležitost zjevně zůstane nevyužitá – Microsoft totiž včera večer představil další nové počítače skrze tiskovou zprávu.
Nové procesory a jasnější displeje
Microsoft letos na jaře představil následující počítače:
- Surface Laptop 8, Surface Laptop 13“ a Surface Pro 12 pro firmy
- Surface Laptop Ultra s procesorem RTX Spark
- vývojářský minipočítač Surface RTX Spark Dev Box
- Surface Laptop 8 a Surface Pro 12 pro běžné spotřebitele
Bokem tak zůstaly pouze nejlevnější modely – 12″ Surface Pro a 13″ Surface Laptop. A právě jich se týká současný podzimní upgrade.
V oblasti designu a konstrukce se Microsoft nepouštěl do žádných změn – oba počítače vypadají stejně jako jejich předchůdci, jedinou inovací v tomto směru je černá barevná varianta, která v nabídce nahrazuje modrou. Kromě toho budou oba přístroje dostupné v platinové a fialové. Displeje jsou papírově stejné jako loni, pouze u nich byl navýšen maximální jas z 400 na 500 nitů:
- Surface Pro – 12″ PixelSense obrazovka s rozlišením 2 196 × 1 464 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz
- Surface Laptop – 13″ PixelSense obrazovka s rozlišením 1 280 × 1 920 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz
Hlavní novinkou letošních modelů je upgrade procesoru – novým mozkem je 6jádrový Snapdragon X2 Plus obsahující neurální procesor s vysokým AI výkonem 80 TOPS. Oproti minulé generaci Microsoft slibuje o 17 procent vyšší výkon v aplikacích Office, o 60 procent vyšší grafický výkon a o 90 procent rychlejší akceleraci lokálních AI úloh.
Kromě vyššího výkonu je tento čip také efektivnější, účinnost se údajně zvedla o 18 procent. Díky tomu se můžeme těšit na delší výdrž na jedno nabití – Surface Pro slibuje až 15,5 hodin lokálně přehrávaného videa, Surface Laptop dokonce 22,5 hodin.
Oba počítače budou nabízeny s 16 nebo 24 GB RAM (z nabídky tak zmizel nedávno představený 8GB model), úložiště je možné nakonfigurovat v kapacitách 256 nebo 512 GB – u Surface Laptopu je dokonce vyměnitelné/upgradovatelné. Komerční zákazníci dostanou rovněž možnost zakoupit si 12″ Surface Pro se slotem na SIM a podporou sítí 5G.
Surface Pro rovněž přichází s novou aplikací Ink Canvas, která je určená pro kreslení, generování obrázků nebo anotaci dokumentů s pomocí stylusu Surface Pen a umělé inteligence.
Nová Surface Mouse s vestavěnou haptikou a akčním tlačítkem
Společně s novými počítači Microsoft inovoval myš Surface Mouse, která debutovala před 10 lety. Tvarově je novinka podobná svému předchůdci, ale po technické stránce došlo hned k několika změnám. Povrch myši je nově měkčí a působí v dlani mnohem pohodlněji, navíc jej kromě původní platinové nově seženete i v černé barvě. Myš také dostala nové tlačítko, které primárně slouží k otevření AI asistenta Copilot, ale je možné na něj namapovat i jiné funkce.
Hlavní novinkou je ale bezesporu vestavěná haptika. Uvnitř myši se ukrývá malý vibrační motorek, který umí poskytovat zpětnou vazbu ze systému Windows nebo jeho aplikací – myš například vibruje, když přetahujete soubory mezi dvěma okny, anebo když dělíte obrazovku pro rozmístění více aplikací vedle sebe. Haptická odezva je rovněž podporována v aplikacích PowerPoint, Affinity, Concepts nebo Filmora.
Nová Surface Mouse je vybavená Bluetooth 6.0 konektivitou a lze ji spárovat až se třemi zařízeními najednou.
Výrazně vyšší ceny
Počítače Surface za poslední rok velice nepříjemně zdražily, a navyšování cen bohužel stále není u konce. Přestože jsou Surface Pro 12″ a Surface Laptop 13″ nejlevnějšími počítači od Microsoftu, jejich počáteční ceny se přehouply přes psychologických tisíc dolarů – Surface Pro 12″ startuje na 1 149 USD (asi 30 tisíc korun s DPH), Surface Laptop 13″ přijde minimálně na 1 199 USD (asi 31 500 korun s DPH). Jejich předchůdci přitom začínali na částkách 799, respektive 899 dolarů. Nová myš Surface Mouse přijde na 79 USD, tedy asi 2 tisíce korun s DPH.
Všechny představené produkty se začnou prodávat 13. října.