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Počítače Surface jsou příliš drahé. Microsoft začíná nabízet slabší konfigurace

Jakub Karásek
Jakub Karásek 25. 6. 16:30
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12" Surface Pro

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  • Microsoft začal prodávat slabší konfigurace svých počítačů Surface
  • Mají pouze 8 GB RAM, kvůli čemuž přišly o exkluzivní Copilot+ funkce
  • V České republice se nové Surfacy zatím ještě neprodávají

Microsoft v minulých týdnech obměnil nabídku svých počítačů. Redmondští zcela rezignovali na tiskové konference a namísto nich představovali nové stroje skrze tiskové zprávy. Od druhé poloviny května Microsoft postupně uvedl:

Společným jmenovatelem těchto strojů je vysoká cena, která oproti minulé generaci narostla až o třetinu. Počítače Surface nikdy nebyly levné, avšak současná paměťová krize jejich ceny vyhnala do nekonkurenceschopných výšin. Redmondští se snaží na tuto situaci zareagovat, a proto potichu představili dvě nové konfigurace, u nichž mohou lákat na atraktivnější „cenu od“.

Surface Pro a Laptop přichází ve slabších verzích

Microsoft letos na jaře poměrně výrazně zdražil všechny konfigurace svých počítačů, přičemž i ty nejlevnější modely v USA vystřelily nad tisíc dolarů. Aby se Microsoft pod tuto psychologickou hranici vrátil, začíná nabízet 12″ Surface Pro a 13″ Surface Laptop v „ořezané“ variantě s 8 GB RAM. Stále se přitom jedná o rok staré modely s procesory Qualcomm Snapdragon X Plus.

Microsoft Surface Laptop 13″ recenze: kompaktní notebook na dlouhé cesty
13″ Surface Laptop

Ti, kdo si tyto počítače koupili loni, si mohou mnout ruce – ceny nových konfigurací s 8 GB RAM jsou totiž o 50 dolarů vyšší než zaváděcí ceny původních modelů s 16 GB RAM. Nižší kapacita RAM se podepisuje nejen na horším výkonu, ale také na ztrátě funkcí exkluzivních pro Copilot+ počítače – ty totiž vyžadují minimálně 16 GB RAM.

Microsoft Surface Pro 12 2025
12″ Surface Pro

13″ Surface Laptop s 8 GB RAM v cenovém souboji stále prohrává s nedávno uvedeným MacBookem Neo, u něhož Apple nastavil agresivní startovací cenu 599 USD (u nás 16 990 korun). Nejlevnější Surface Laptop na českém trhu stojí 31 899 korun, stále se však jedná o loňský model s 16 GB RAM – nové varianty s poloviční kapacitou RAM nejspíše dorazí do ČR později.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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