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CMF Clip Pro odhaleny: otevřená sluchátka zaujmou hravým designem a skvělou výdrží

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 8. 19:00
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Sluchátka CMF Clip Pro
  • Společnost CMF představila svá první otevřená sluchátka
  • Model Clip Pro zaujme hravým designem a velmi dobrou výdrží
  • Jsou navržena pro pohodlné nošení po celý den

Značka CMF spadající pod společnost Nothing přišla se svými prvními bezdrátovými sluchátky, která jsou postavena okolo otevřené konstrukce. Ta je čím dál populárnější, a to hlavně kvůli pohodlnému nošení – tento typ sluchátek je většinou mnohem pohodlnější než klasické modely se silikonovými špunty. Prvotina od CMF vyniká designem, výdrží a v září se dostane i do Česka.

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Kapitoly
CMF Clip Pro se představují
Promyšlené pouzdro s ovladačem
Solidní výbava a pořádná výdrž
Cena a dostupnost

CMF Clip Pro se představují

Tato nová sluchátka od CMF zaujmou hned na první pohled, a to svým designem. Ten se skládá ze dvou segmentů, které jsou propojeny můstkem C-bridge s pružným jádrem z titanového drátu. Díky němu se snadno přizpůsobí jakémukoliv tvaru ucha, použité materiály jsou navíc šetrné k pokožce a zároveň zajišťují jemný a příjemný dotek i při celodenním nošení.

Sluchátka CMF Clip Pro
Sluchátka CMF Clip Pro

Ruku v ruce s konstrukcí uzpůsobenou pro pohodlné nošení jde i velmi nízká hmotnost – každé sluchátko váží jen 5,9 gramu, takže o nich nebudete téměř ani vědět a rozhodně vaše uši nijak zásadně nezatíží. Konstrukce sluchátek disponuje krytím IP54, což znamená odolnost vůči stříkající vodě a prachu, zatímco pouzdro má základní odolnost IPX2.

Promyšlené pouzdro s ovladačem

Kromě samotných sluchátek je zajímavé i nabíjecí pouzdro. To je osazeno dedikovaným ovladačem Smart Dial, který má podobu kolečka a je zabudován do horní části pouzdra. Tento ovladač umožňuje upravovat hlasitost, ovládat přehrávání, přijímat hovory nebo párovat zařízení bez nutnosti odemykat telefon.

Ovládací prvky se však nenacházejí jen na pouzdru, ale najdete je i na samotných sluchátkách. Každé je vybaveno citlivými fyzickými tlačítky, které je možné ovládat i v rukavicích nebo například při cvičení. Rozměry pouzdra jsou 52,1 × 51,01 × 26,69 mm a jeho hmotnost činí 38,81 gramu.

Solidní výbava a pořádná výdrž

Srdcem každého sluchátka je 10,8mm dynamický měnič s duálním magnetem, který je vyladěný pro plný zvuk s výraznými basy. Specialitou této novinky je technologie Ultra Bass, která zvýrazňuje nízké frekvence a zároveň snižuje zkreslení výšek, čímž kompenzuje přirozenou ztrátu basů, která je pro sluchátka s otevřenou konstrukcí typická.

Sluchátka CMF Clip Pro
Sluchátka CMF Clip Pro

Za zmínku stojí i technologie Hi-Res Audio, podpora kodeků LDAC, AAC i SBC a kvalitní hovory díky technologii Clear Voice. Ta využívá snímač VPU a systém čtyř HD mikrofonů (v každém sluchátku jsou dva), díky čemuž umí účinněji oddělit hlas uživatele od okolí a hovory jsou jasnější. Výdrž baterie také vypadá skvěle a samotná sluchátka vydrží na jedno nabití až 10 hodin.

To platí pro klasický poslech, při hovorech se výdrž pohybuje okolo 6,5 hodiny, s pouzdrem můžete počítat s výdrží až 32,5 hodiny při poslechu a 25 hodin při telefonování. Nabíjení je náležitě rychlé a po 10 minutách v pouzdře se sluchátka nabijí na 4 hodiny poslechu. O propojení s telefonem se stará rozhraní Bluetooth 5.4.



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Cena a dostupnost

Sluchátka CMF Clip Pro budou dostupná ve třech barevných provedeních (Dark Grey, Light Grey a Coral) a na globální trhy se dostanou 1. září 2026 formou předprodeje. První kusy se k zákazníkům dostanou 7. září 2026 a oficiální evropská cena byla stanovena na 79,95 eur, což je po přepočtu zhruba 1 990 korun.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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