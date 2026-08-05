Soutěž: vyhrajte 3x atraktivní sluchátka JBL Live 780NC, barvu si můžete sami vybrat

- Ve spolupráci se značkou JBL jsme pro vás připravili soutěž o atraktivní sluchátka JBL Live 780NC
- Nabízejí Hi-res Audio, propracované ANC i výbornou výdrž na baterii, dostupné jsou v celkem sedmi barvách
- Celkem soutěžíme o tři kusy těchto sluchátek – každý z výherců si bude moci vybrat, jakou barevnou variantu preferuje
- Soutěžní formulář naleznete na konci článku
Preferujete kvalitní zvuk, který vás vtáhne do oblíbené hudby, podcastů i filmů? Hledáte bezdrátová sluchátka s výborným aktivním potlačením hluku, dlouhou výdrží baterie a moderní výbavou, která nezruinuje vaši peněženku? Právě taková jsou nová JBL Live 780NC (recenze), která můžete vyhrát v naší nové soutěži – a tentokrát uděláme radost hned třem výhercům či výherkyním! Letní novinka známého výrobce přináší řadu technologií, které byly ještě donedávna vyhrazené především výrazně dražším modelům.
JBL Live 780NC sází na osvědčený zvuk JBL Signature Sound, adaptivní potlačení okolního hluku True Adaptive Noise Cancelling 2.0, prostorový zvuk JBL Spatial Sound nebo podporu nejnovějšího standardu Bluetooth 6.0. Nechybí ani působivá výdrž až 80 hodin na jedno nabití, podpora technologie Auracast, vícebodové připojení ke dvěma zařízením současně nebo pokročilé možnosti personalizace zvuku prostřednictvím aplikace JBL Headphones.
A teď to nejlepší – právě nyní si můžete tato atraktivní bezdrátová sluchátka získat úplně zadarmo. V naší soutěži hrajeme o model JBL Live 780NC v hodnotě 4 590 Kč. Nerozdáme jen jeden kus, ale rovnou tři! A výherci si budou moci vybrat barevnou variantu podle svých preferencí.
Pokud hledáte univerzální sluchátka pro každodenní poslech, cestování, práci i domácí relaxaci a chcete si užít moderní technologie bez kompromisů, tuhle soutěž byste rozhodně neměli minout. Stačí splnit jednoduché podmínky uvedené níže a možná právě vy se budete brzy radovat z nových JBL Live 780NC.
Pravidla soutěže
1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTmania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 026 64 569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 222000, jakožto provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).
2. Soutěž se koná v termínu od 5. srpna 2026, 13:30 hodin, do 13. srpna 2025, 23:59 hodin. Soutěžní pravidla jsou platná od 6. srpna 2026.
3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a Slovenska starší 18 let a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky a Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je nezletilý výherce povinen na žádost Pořadatele doložit.
4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na zadanou soutěžní otázku a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.
5. Ze všech správných odpovědí budou po skončení soutěže náhodně vygenerováni tři výherci, z nichž každý získá jedny sluchátka JBL Live 780NC v hodnotě 4 590 Kč. Na výhru se nevztahuje záruka, výherce si před odesláním výhry bude moci vybrat barvu sluchátek dle aktuální nabídky.
6. Výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktováni na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 24 hodin od skončení soutěže. Jména výherců ve tvaru jméno + příjmení budou po skončení soutěže vyhlášena v samostatném článku na webu smartmania.cz, s čímž účastník soutěže souhlasí a svůj souhlas stvrzuje svou účastí v soutěži.
7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy, soutěžící, kteří spadají do kategorie uvedené v bodě 13 těchto pravidel, a také ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově za účelem ovlivnění výsledků soutěže.
8. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa bude předána společnosti JBL (v zastoupení DSI Czech s.r.o. pro Českou republiku a DSI Slovakia s.r.o pro Slovensko) za účelem zasílání marketingových sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odkazu v každém zaslaném e-mailu. Při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou. Soutěžící ani výherci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má dále právo soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
10. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
11. V případě, že výherce na e-mail informující o výhře neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vylosován nový výherce a původnímu výherci nárok na výhru zaniká.
12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže či za doručení zprávy o výhře.
13. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje ideologie nebo pornografický obsah a nepoškozuje dobré jméno Pořadatele.