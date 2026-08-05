Rusko stupňuje tlak na Apple, trvá na předinstalování vlastních aplikací

- Ruská federace trvá na předinstalování vlastních aplikací na iPhony
- Apple v tomto ohledu změnu nechystá, naopak klíčové aplikace Rusům blokuje
- V Cupertinu se možná mohou těšit na astronomickou pokutu, jakou v minulosti dostal Google
Předinstalované aplikace třetích stran, o které uživatelé často vůbec nestojí, jsou realitou nejednoho chytrého telefonu, především pak těch s operačním systémem Android. Ani iOS není výjimkou, nicméně v jeho případě se jedná o specifické případy. Politika žádného bloatwaru je nicméně trnem v oku některým zemím, především pak těch s autoritářskými režimy. Jinak tomu není ani v Rusku, které od roku 2021 požaduje od výrobců hardwaru předinstalaci několika aplikací, především pak komunikační aplikace Max, která je nejen alternativou k západním službám, ale také lze skrze ni mnohem snáze monitorovat komunikaci uživatelů.
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Apple odmítá předinstalovat ruské aplikace
Podle agentury Reuters se nyní spor posunul do další fáze, když ruský antimonopolní úřad zahájil oficiální řízení proti Applu, který stále odmítá na svých zařízeních uživatelům předinstalovávat komunikační aplikaci Max a ruský obchod s aplikacemi RuStore. Apple se s ruskými úřady v minulosti dohodl na tom, že bude uživatelům v Ruské federaci při aktivaci nového iPhonu zobrazovat seznam doporučených ruských aplikací, namísto toho, aby je rovnou předinstalovával. Vše se ale změnilo v březnu 2022 s ruskou invazí na Ukrajinu, kdy Apple pozastavil prodeje a export do Ruska, a zároveň s App Store odstranil aplikace RT News a Sputnik News, přičemž krátce poté následovaly také aplikace spadající pod VKontakte.
Napětí vzrostlo poté, co Apple z ruské mutace App Store odstranil Max a několik dalších aplikací s odvoláním na to, že jen dodržuje západní sankce. To vedlo ruskou Federální antimonopolní službu k tomu, aby Applu nařídila odstranění těchto diskriminačních pravidel. „Ruský antimonopolní úřad zahájil řízení proti Applu poté, co tato americká technologická firma nesplnila výzvu týkající se předinstalace ruské aplikace pro zasílání zpráv Max a ruského obchodu s aplikacemi na svých zařízeních, informovala v pondělí státní tisková agentura RIA,“ uvedla agentura Reuters.
Co prozatím není jasné je postih, který Applu za ignorování přání ruského establishmentu hrozí. Těžko si ale představit, že může Rusko nějakým efektivním způsobem ekonomicky poškodit Apple, či z něj vymoci případnou pokutu. Ostatně v roce 2024 Rusko spočítalo, že jim Google dluží 20 decilionů dolarů, přičemž decilion je v krátké škále pro lepší představu 10³³, jinými slovy pravděpodobně to největší číslo, které Rusy napadlo a ještě jim nepřipadalo směšné. Škoda byla vyčíslena po letech, kdy se na Google hromadily sankce za to, že odmítal obnovit přístup k ruským státem sponzorovaným a prokremelským kanálům zablokovaným na YouTube.