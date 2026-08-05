Apple vypustil bestii a zavřel ji do klece. iPad Pro doplácí na iPadOS

- První iPad vznikl jako dotykový počítač, fyzickou klávesnici však nabízel už v roce 2010
- Apple mu postupně přidal trackpad, čipy řady M, externí displej i klasická okna
- iPad Pro M5 s Magic Keyboard stojí o 5 890 Kč více než základní MacBook Air, přesto má méně paměti a poloviční úložiště
- Tablet může notebook nahradit při přesně vymezené práci, jako jediný univerzální počítač zůstává jistější MacBook
V českém Apple Storu začíná MacBook Air na necelých 35 tisících Kč. Nejlevnější iPad Pro vyjde s Magic Keyboard na více než 40 tisíc Kč, přestože má méně paměti a poloviční úložiště.
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Při takové ceně dává smysl porovnávat iPad Pro s MacBookem Air. Apple během šestnácti let odstranil skoro všechny hardwarové překážky práce na tabletu. Přidal výkon, ovládání kurzorem i okna. Pokud však potřebujete instalovat specifický program nebo dodržet pracovní postup, který iPadOS nepodporuje, výkon ani okna vám nepomohou.
iPad měl být jiný počítač, ne horší notebook
Steve Jobs v lednu 2010 představil iPad jako novou kategorii zařízení s dotykovým ovládáním. Měl nabídnout lepší způsob prohlížení webu, práce s e-mailem a sledování multimédií. Apple však současně ukázal iWork a nabídl Keyboard Dock s fyzickou klávesnicí. Pracovní ambice tedy nechyběly, jen se musely vejít do jednoduchého dotykového prostředí bez plochy plné oken.
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První iPad měl díky tomu jasnou identitu. Byl lehký, okamžitě připravený a příjemný tam, kde notebook překážel. Zlom přišel s iPadem Pro v roce 2015. Velký displej, Pencil a Smart Keyboard z tabletu udělaly nástroj pro kreslení i delší psaní. V roce 2020 dorazila Magic Keyboard s trackpadem a zmizela nutnost přesouvat při každé drobnosti ruku z kláves na displej.
Přibližování k notebooku mělo i méně lichotivou stránku. Větší iPad Pro s Magic Keyboard tehdy vážil 1 351 gramů, tedy více než tehdejší MacBook Air. Tablet se notebooku neblížil jen možnostmi, ale také cenou a hmotností.
Výkon už iPad nebrzdí
Když Apple v roce 2021 vložil do iPadu Pro čip M1, část uživatelů v tom viděla přípravu na macOS. Apple však zdůrazňoval hlavně vyšší výkon při nízké spotřebě. M1 zároveň přinesl až 16 GB sjednocené paměti, rychlejší úložiště a Thunderbolt. Pro tenký dotykový počítač jsou to důležité vlastnosti, přestože na něm Apple macOS nenabídl.
Výkonovou rezervu následně využil software. Stage Manager z roku 2022 spojil překrývající se okna a plnohodnotnější práci s externím displejem právě s možnostmi M1. O rok později přišly na tablet Final Cut Pro a Logic Pro. Dnešní iPady Air a Pro mají čipy M4 a M5, přestože při psaní, tabulkách nebo videohovoru využijete jen zlomek jejich výkonu.
M1 proto nebyl vstupenkou k macOS. Dal Applu prostor vyvíjet náročnější dotykové aplikace a rozvíjet obě platformy na stejné čipové architektuře. Současně tím padl argument, že iPad brzdí pomalý procesor. Od té chvíle je mnohem lépe vidět, že hranice vytyčuje iPadOS.
Okna změnila ovládání, ne nabídku aplikací
iPadOS 26 přinesl okna, která lze volně měnit, překrývat a skládat vedle sebe. Systém přidal také minimalizaci, Exposé a horní menu bar. Psaní s otevřeným prohlížečem, přesouvání souborů nebo práce na externím monitoru jsou díky tomu přirozenější.
Stejná tlačítka ale nezmění iPadovou aplikaci v desktopovou. Vývojář stále rozhoduje, které funkce přenese a jak jeho program naloží s úložištěm, rozšířeními nebo během na pozadí. Dobře je to vidět na programech samotného Applu. Střihový Final Cut Pro má samostatnou iPadovou verzi, která vyžaduje předplatné a jejíž projekty i média musejí být uložené přímo v tabletu. Vývojové prostředí Xcode, základní nástroj pro tvorbu aplikací pro platformy Applu, naproti tomu funguje jen na macOS.
Vývojář může sáhnout po Swift Playgrounds, vzdáleném serveru nebo webové službě, žádná z těchto možností však plnohodnotně nenahradí lokální Xcode. Stejný problém se může týkat specializovaného programu, jeho pluginů nebo ovladačů méně obvyklého příslušenství.
Za dotykovou flexibilitu se připlácí
Podle českého Apple Storu stojí základní iPad Pro M5 s 256GB úložištěm a 12 GB paměti 32 990 Kč. Magic Keyboard přidá 7 890 Kč, takže sestava vyjde na 40 880 Kč. Základní MacBook Air stojí 34 990 Kč a v ceně má 16 GB paměti i 512GB úložiště. iPad je tedy o 5 890 Kč dražší a Apple Pencil by výslednou cenu ještě zvýšil.
Vyšší cena sama o sobě neznamená horší koupi. Fotograf může snímky vybírat a upravovat přímo na místě, výtvarník kreslí na OLED displej a hudebník ovládá nástroje dotykem. Klávesnici lze během okamžiku odpojit, nechybějí fotoaparáty ani volitelné mobilní připojení. To MacBook nenabídne.
Kdo při práci nepotřebuje dotykové ovládání ani Pencil, připlácí za možnosti, které nevyužije. iPad Air ukázal, že klávesnice dokáže z tabletu vytvořit příjemný pracovní stroj. Neodstraní ale limity jeho systému.
Nečekaný úkol rychle odhalí limity iPadu
Pokud se vaše práce vejde do několika ověřených aplikací, může iPad notebook skutečně nahradit. Rozhodující není počet aplikací v App Storu, ale dostupnost právě těch nástrojů, které potřebujete. Dotyk, Pencil a odnímatelná klávesnice pak nejsou kompromisy, ale důvody dát mu přednost.
Jako jediný počítač je MacBook bezpečnější volbou, protože nabízí více cest ve chvíli, kdy běžný postup selže. Potřeba specializovaného softwaru nebo netypické periferie se může objevit až měsíc po nákupu. Na iPadu pak často hledáte náhradní aplikaci, webovou službu nebo vzdálený počítač.
iPad tedy není nepovedený MacBook. Apple z něj vytvořil výkonný dotykový počítač a odstranil skoro vše, co šlo vyřešit hardwarem a ovládáním. Univerzálním strojem se ale nestává počtem jader ani vzhledem oken. Nejlepší iPad je nakonec ten, u kterého nemusíte předstírat, že je MacBook.