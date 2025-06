Vyzkoušeli jsme iPadOS 26: jak funguje nové rozhraní oken na iPadu?

iPadOS 26 přichází s propracovanou změnou multitaskingu

Nově můžete pracovat s okny přímo na ploše, zmizel Split View i Split Over

Novinka se dotkne všech, ať už nenáročných uživatelů, tak i zákazníků zaměřených na produktivitu

Po mnoha letech, mírně řečeno přehlížení, se stal iPad hlavní hvězdou letošní konference WWDC. Bez nadsázky působí novinky představené právě pro systém iPadOS jako výrazná změna zaběhnutých pořádků. V tomto prvním pohledu se podíváme na vývojářskou beta verzi iPadOS 26 se zaměřením na běžné uživatele, co všechno je nového a jak se mění základy používání iPadu. V dalším článku se pak zaměříme na syrovou produktivitu – tedy jak bude možné s iPadOS 26 nahradit iPadem například laptop.

iPadOS 26: jak stáhnout betu

První Developer beta verzi systému iPadOS 26 si můžete vyzkoušet i vy. Celý postup je extrémně jednoduchý. Se svým Apple ID se nemusíte nikde registrovat, stačí s ním být jen přihlášený v zařízení, na které chcete betu stáhnout. Na iPadu pak už stačí jen přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iPadOS 26 Developer Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování.

Každý z vás má nyní možnost se bezplatně zapojit do základního vývojářského programu a vyzkoušet si nejnovější sestavení systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 a dalších. V případě, že by vám z nějakého důvodu vaše jablečné zařízení možnost přepnutí na aktualizace betaverzí nenabízelo, zaregistrujte své Apple ID do základního (bezplatného) vývojářského programu. Pak by se vám v nabídce beta profil měl objevit.

Nicméně pozor! První vývojářskou betu rozhodně neinstalujte do svého primárního zařízení. Rané verze operačních systémů – iPadOS od Applu nevyjímaje – bývají chybové, hrozí, že vám spousta aplikací třetích stran nebude fungovat, či snad dokonce, že vlivem neočekávané chyby přijdete o svá osobní data. I my jsme pro testovací účely využili sekundární iPad, nikoliv primární zařízení. Primárně jsou Developer beta sestavení určené pro vývojáře, aby na nich mohli do uvedení finální verze v září odladit své aplikace. Nicméně pozor! První vývojářskou betu rozhodně neinstalujte do svého primárního zařízení. Rané verze operačních systémů – iPadOS od Applu nevyjímaje – bývají chybové, hrozí, že vám spousta aplikací třetích stran nebude fungovat, či snad dokonce, že vlivem neočekávané chyby přijdete o svá osobní data. I my jsme pro testovací účely využili sekundární iPad, nikoliv primární zařízení. Primárně jsou Developer beta sestavení určené pro vývojáře, aby na nich mohli do uvedení finální verze v září odladit své aplikace.

Nový design a okna

Designový jazyk „Liquid Glass“ (tekuté sklo) jsme si dostatečně ozkoušeli už při testování iOS 26 a tato stěžejní novinka prostupuje celým ekosystémem, přes iOS, watchOS, macOS, až po iPadOS. Všude v systému i nativních aplikacích tak najdete nové polopropustné plochy a fluidní ovládací prvky, které imitují sklo. Nechybí tu nic: nové animace, virtuální difrakce světla ani nové ikonky aplikací (vlastně nejen těch Apple, ale i třetích stran).

Unikátní novinkou přímo pro iPadOS 26 je rozhraní pro okna. Aplikace můžete spustit na celé obrazovce, v rozhraní Stage Manageru, jako bylo doposud obvyklé. Anebo je převést na libovolně velká okna, který můžete na plochu vyskládat takřka libovolný počet. Na iPadu Pro M4 jsme vyzkoušeli 10 aplikací, všechny fungovaly skvěle, ale záleží na výkonu a operační paměti vašeho tabletu.

Aplikaci do okna převedete potažením z pravého dolního rohu, následně můžete dotykem libovolného rohu oblého okna regulovat velikost okna. Pokud si přejete mít na obrazovce jen dvě okna, můžete aplikaci prstem či kurzorem uchopit a gestem mrštění okno připnete k jedné straně. Aplikace v tomto formátu můžete mít vedle sebe i pod sebou.

Úplnou novinkou je barevný panel s červeným křížkem, žlutým „minimalizovat“ a zeleným „zvětšit“. Uživatelům počítačů Mac asi netřeba tento panel představovat. Podržením tohoto panelu dostanete možnost aplikace rozestavit do jednotlivých dlaždic na plochu (například 4 aplikace v každém rohu), anebo tři vertikálně umístěné aplikace vedle sebe; což je úplná novinka, kterou neznají ani uživatelé macOS.

Starý multitasking je ta tam

Pro práci na iPadu to přidává zcela nový rozměr jako na Macu. Ačkoliv je brzy na jakékoliv přehnané hodnocení, skutečně a viditelně došlo k velkému přiblížení obou operačních systémů. S tím se pojí i nový kurzor, který se magneticky nepřipojuje k prvkům, ale vypadá více jako ten na Macu. Ano, fráze „jako na Macu“ naprosto bohatě vystihuje novinky v systému iPadOS.

Za pochvalu stojí i další významná novinka, která přibližuje iPadOS k macOS, a sice horní panel pro nastavení aplikací. Pokud vyjedete kurzorem k horní liště obrazovky (případně svajpnete prstem v těchto místech), objeví se vám lišta s položkami jako „Soubor“, „Úpravy“, „Zobrazení“ a podobně, přes kterou se v macOS řeší prakticky veškeré nastavení jednotlivých aplikací a programů.

Zkušení uživatelé ale také o něco přišli. Ta tam jsou dřívější prvky multitaskingu, jako například Split View (obrazovka rozdělená na dvě aplikace) nebo Split Over (vysunovací vertikální aplikace). Ani jedna z těchto funkcí už k dispozici není, protože rozhraní oken je dostatečně nahrazuje. Jedinou vychytávkou „z minula“, která zůstala, je obraz v obraze pro přehrávající video.

Už z první beta verze určené pro vývojáře je patrné, že ovládání iPadu se změnilo od základu. Ano, stále jej můžete používat jako iPad před 10 lety, nicméně budete přicházet o značné možnosti vašeho zařízení. Současný směr iPadOS viditelně otevírá nové možnosti multitaskingu jako při „casual“ používání (hraní her, sledování filmů, konzumace obsahu), tak i pro ryzí produktivitu (psaní, kancelářská práce, editace videí či fotek). Na tento aspekt – v kooperaci s originálním pouzdrem s klávesnicí a trackpadem – se zaměříme již brzy.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.