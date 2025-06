Vyzkoušejte si iOS 26 beta na svém iPhonu už dnes! Stačí pár kliknutí…

Apple právě představil nové verze systémů iOS 26, watchOS 26, macOS 26

Ostré verze budou k dispozici v září, vývojářskou betu si můžete zkusit už nyní

Používání testovací beta verze je na vlastní zodpovědnost, systémy rozhodně ještě nejsou plně stabilní

Až do minulého roku platilo, že pokud jste si chtěli oficiální cestou vyzkoušet vývojářské betaverze operačních systémů Applu, bylo nutné registrovat se do programu pro vývojáře, který stojí 99 dolarů ročně (zhruba 2 150 Kč). Řada uživatelů rovněž v minulosti sáhla po neoficiální možnosti, která spočívala ve stažení souboru s vývojářským profilem, který po aktivaci zpřístupnil testovací software. S tím je ale od loňského roku konec a možnost nahrát si do svého Apple zařízení vývojářskou betu (na vlastní zodpovědnost) je mnohem jednodušší.

Vyzkoušejte si iOS 26 Developer beta

Stejně jako v případě loňského iOS 17 se i letos s novým iOS 26 (ano, čtete správně) a dalšími novými verzemi operačních systémů je k dispozici i bezplatná verze vývojářského programu, která sice má několik omezení, nicméně možnost instalovat beta verze systémů mezi nimi není.

Jinými slovy, každý z vás má nyní možnost se bezplatně zapojit do základního vývojářského programu a vyzkoušet si nejnovější sestavení systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 a dalších.

Pokud jste své Apple ID do bezplatného vývojářského programu neregistrovali v minulosti, můžete tak učinit zde.

Instalace na vlastní riziko

Mějte také na paměti, že testovací verze systémů nejsou určené pro běžné používání a mohou obsahovat velké množství chyb. Mezi ty nejčastější patří padání aplikací třetích stran i těch systémových, samovolné restarty, problémy s připojením příslušenství a také rychlejší vybíjení baterie. Primárně jsou tato sestavení systémů určena pro vývojáře, aby měli dostatek času optimalizovat a připravit své aplikace pro nové verze systémů, které v ostrých verzích vyjdou na konci září letošního roku.

Zejména první betaverze těmito neduhy trpí nejvíce a s postupným uvolňováním novějších sestavení dochází k jejich eliminaci. Apple také postupně integruje nové funkce, které představil v rámci keynote na WWDC. Té se letos vůbec poprvé fyzicky účastní i naše redakce.

Jak stáhnout vývojářskou beta verzi?

Celý postup je extrémně jednoduchý. Se svým Apple ID se nemusíte nikde registrovat, stačí s ním být jen přihlášený v zařízení, na které chcete betu stáhnout. Může jít o iPhone, Apple Watch či třeba iMac nebo MacBook.

Na iPhonu stačí přejít do nabídky Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iOS 26 Developer Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování.

Obdobně lze updatovat i Apple Watch, stačí jen na iPhonu otevřít aplikaci Watch. Předtím ale nezapomeňte iPhone aktualizovat na iOS 26. Na macOS otevřete nabídku Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde si opět aktivujte položku Aktualizace betaverzí.

Nevidíte aktualizaci?

Pokud se vám nabídka s povolením instalace betaverzí nezobrazuje, pravděpodobně nemáte nainstalovanou nejnovější stabilní verzi systému pro dané zařízení. Proveďte tedy nejprve aktualizaci. Někteří uživatelé v zahraničních diskuzích psali, že testovací verze nevidí ani po aktualizaci na nejnovější stabilní verzi – v tomto případě se zkuste se svým Apple ID přihlásit na stránku developer.apple.com a poté dostupnost znovu ověřte. Pozor, na odkazovaném webu se stačí jen přihlásit, rozhodně si zde neaktivujte placený vývojářský profil.

V průběhu července Apple s největší pravděpodobností uvolní i první betaverze systémů určených pro běžnou veřejnost. Ty oproti těm vývojářským bývají lépe optimalizované. Nechce-li se vám ale čekat a jste ochotni podstoupit rizika, která jsem uváděl výše, máte nyní skvělou možnost se k vývojářským verzím dostat během několika kliknutí.

Autor článku Jiří Hrma Zakladatel a šéfredaktor SMARTmania.cz, fanoušek moderních technologií a chytré domácnosti, cestovatel, milovník elektronické hudby a vyznavač extrémních sportů.