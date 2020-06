Recenze Apple Magic Keyboard: klávesnice v ceně iPadu

Jaro letošního roku přineslo oficiální informaci o tom, že iPad Pro (minulý i aktuální model) se dočká nové klávesnice. O příslušenství nazvaném Magic Keyboard se nahlas šeptalo už dříve, ostatně, čím dál větší podporu „myši” anoncovaly i vývojářské verze aktualizací stávajícího iOS. Nehledě na strategii, kdy Apple propaguje iPad (zejména v oné Pro variantě) jakožto alternativu k notebookům.

Bylo tedy nasnadě upgradovat stávající Smart Folio klávesnici, která sice významně napomáhá k efektivnější práci s textem, přesto řada uživatelů přivítala s povděkem inovaci, kdy klávesy jsou naprosto totožné, jako ty v aktuální řadě MacBooků, podporují podsvícení a klávesnice/obal má zabudovaný i touchpad. Díky Magic Keyboard má proto iPad Pro (recenze) k náhradě notebooku ještě blíž.

Proč říci klávesnici ANO

Mohli bychom se bavit pouze o parametrech (i na některé dojde), ale podstatná je pochopitelně uživatelská zkušenost. Té, mluvím-li nyní zejména za sebe, dominují pozitivní dojmy. Nepatřím k těm, kterým by se na minulé verzi klávesnice psalo špatně, přesto se na Magic Keyboard s tradičními klávesami s vyšším zdvihem píše o poznání lépe. Jde především o pocit jistoty, přesnost. Když k tomu připočtu i podsvícení, tak se komfort psaní posouvá řádově výš a o upgradu tak mohou/by měli uvažovat i majitelé Smart Folio klávesnice.

Co považuji však za ještě víc návykové, to je přítomnost touchpadu. Na jedné straně stále v sobě zápasím, zda je rozumné posouvat tablet víc směrem k notebooku, na straně druhé, pakliže jej mám v kanceláři a potřebuji na něm udělat efektivně více práce, touchpad je o poznání vhodnější řešení než přesun ruky z klávesnice na obrazovku, tedy kombinace ovládání typu notebook a typu tablet.

Touchpady má navíc Apple bezkonkurenční. Ten v Magic Keyboard je sice výrazně menší (a to jsem testoval variantu klávesnice pro 12,9 palcový iPad) než touchpad MacBooku, přesto se s ním zachází fantasticky. Doslova. Jeho citlivost na dotek, přesnost i možnost ovládat vše v rámci celé jeho plochy vám bude do hlavy opakovaně podsouvat úmysl si Magic Keyboard koupit.

Jestliže jsem byl při své recenzi nejnovějšího iPadu Pro přísný směrem ke stávající podobě iPad OS, z hlediska podpory touchapdu/myši naopak systém zaslouží pochvalná slova. Kurzor nekopíruje přesně chování z MacOS, v rámci prostředí aplikace či systému se proměňuje. Pohybuji-li s ním například v rámci textu, jde o kurzor v podobě |, přesněji se tak vstoupí do patřičného místa v textu. Vyjedu-li však ze zobrazení textu, má kurzor podobu kolečka. I jeho barevnost/intenzita zobrazení se mění v závislosti na grafickém rozhraní aplikací či systému.

Důležité je, abyste jej viděli, současně aby příliš nepřekážel. A do třetice: Pokud kurzor zaznamená, že vstupujete do ovládacích prvků, ztratí se, naopak se aktivují ony prvky -- tlačítka či třeba ikonky, které se drobně vizuálně zvýrazní. Jde o chování, které si dokáži představit i v MacOS, možná by i zde bylo lepším řešením než tradiční kurzor myši.

Čekání na lepší podporu

Přesto v rámci sladění systému a klávesnice ještě existují rezervy. Kupříkladu ovládání hlasitosti nebo jasu nejde přes klávesové zkratky. (Na klávesnici navíc schází řádek funkčních kláves.) U změny podsvícení klávesnice nemusíte nutně vstupovat do sekce Nastavení, je lepší si raději zapnout automatickou regulaci v závislosti na okolních podmínkách. Při změně jasu obrazovky nebo hlasitosti přehrávání zkrátka musíte zvednout ruce od klávesnice a v prvním případě vysunout ovládací prvky na obrazovce, ve druhém stačí použít hardwarová tlačítka iPadu.

Obecně lze říci, že podpora klávesových zkratek u aplikací je velmi různorodá. Zatímco některé jich nabízejí věru hodně (má zkušenost například s Things či Spark), jiné jako by téměř možnost propojit iPad s klávesnicí ani nereflektovaly (třeba mailový klient Canary). Apple stojí někde uprostřed. Záleží na té které aplikaci, kulhá především co do ovládání systému a vlastností obrazovky. Lze však předpokládat, že další aktualizace, nebo až verze iOS, toto změní.

Kvalita zpracování

Kvalita kláves a touchpadu je nespornou předností Magic Keyboard, troufám si však prorokovat, že nebude dlouho trvat a na klávesách a především pak bocích (vlevo a vpravo od touchpadu) bude vidět naše používání. Nemusíte mít ruce zamaštěné, aby si klávesnice průběžně říkala o čištění. Ale po delší době práce s klávesnicí (vycházím ze zkušenosti s MacBooky) zkrátka začnou klávesy chytat „otisk” a naopak ztrácet „kresbu” písmenka/znaku. Na bocích pak pravděpodobně vzniknou fleky. Kdoví, v tomto případě možná opravdu pravidelná péče a čištění pomůže.

Fakt, že se práce a čas na klávesnici podepíše, je nicméně jakýmsi logickým jevem, ostatně i má Smart Folio má už některá tlačítka vyšoupaná, prostě dostává zabrat.

Co bezesporu potěší, to je kvalita pantu, díky kterému je možné iPad na Magic Keyboard nejen zavěsit (aby se mohl vznášet nad klávesnicí), ale také jej různě polohovat. Magic Keyboard je v tomto směru dílensky skvělým kusem „železa”, rozhodně nemusíme mít obavu, že by iPadu hrozil pád, dobře se na klávesnici píše, i když ji máte na nohou.

Pevnost a tíha klávesnice funguje coby výhoda i ve chvílích, kdy chcete iPad odebrat. Stačí jej podchytit ze spodu a „vypáčit”. Odebrání a napojení iPadu na klávesnici je tak lepší než u Smart Folia. Stačí vám k tomu jedna ruka.

Mimochodem, příjemné vylepšení se nachází právě na boku onoho kloubu, neboť je zde USB-C konektor, skrze který můžete iPad například nabíjet, přičemž bude propojení s kabelem vizuálně méně nápadné, než kdybyste jej napojili do konektoru samotného iPadu.

Kdy přicházejí jistá ALE

To, co mě osobně zkraje spíše nepříjemně zarazilo (možná by se hodilo použití slůvka zklamalo), byla variabilita při náklonu iPadu. Žil jsem v domnění, že ono vznášení umožní větší flexibilitu, tedy opravdu velké množství úhlů. Ono jich sice není „papírově” málo, ale v praxi využiji stejně vesměs takový náklon, který de facto kopíruje ty dva základní ze Smart Folio klávesnice. Ačkoliv jsem očekával větší flexibilitu, sebekriticky dodávám, že ty stávající poslouží pro sledování filmů nebo pro práci s iPadem coby kancelářským nástrojem dostatečně.

Pokud bych chtěl na iPadu ale kreslit/psát pomocí Apple Pencil, lákalo by mě sklopit iPad ještě mnohem více – tam by pak ale začaly problémy s těžištěm. Tělo klávesnice by muselo být ještě těší a bytelnější.

Čímž se dostávám k nejvýraznějšímu neduhu. Ten jaksi přirozeně vyplývá ze samotné konstrukce klávesnice. Magic Keyboard je totiž samozřejmě širší než předchůdce. A zatímco Smart Folio (bavíme-li se stále o variantě pro 12,9 palcový iPad Pro) vážilo 335 gramů, u Magic Keyboard si to číslo musíte téměř zdvojnásobit.

Nastává pak taková situace, kdy Magic Keyboard, které slouží i jakožto obal pro iPad, dohromady s iPadem váží 1351 gramu, je tedy ještě těžší než MacBook Air (1290 gramů) a téměř stejně těžká jako 13palcový MacBook Pro (1370 gramů).Ano, nelze srovnávat ona zařízení mezi sebou, ale zmínka o tom, že pokud si sebou vezmete větší iPad Pro (sám o sobě váží 641 gramů) i s Magic Keyboard, co do objemnosti/váhy si nezadáte s některými MacBooky, které Apple nabízí.

Sám jsem na sobě vypozoroval, že je pro mě lepší mít na jednom místě (kancelář) jednu klávesnici a na druhém (domov) druhou. Tam, kde více s iPadem pracuji jakožto alternativou k notebooku, mám Magic Keyboard. Přenášet tak můžu v batohu pouze samotný iPad.

Nicméně, i ona váha by se dala respektovat. Horší to bude s posledním bodem mé recenze. S cenou. Zatímco Smart Folio vychází na 5 290 Kč, resp. 5 890 Kč ve větší variantě, u nejnovější Magic Keyboard částky vylezou na 8 890 Kč, resp. 9 990 Kč. Vyšší cena za mnohem vybavenější a kvalitněji zpracovaný hardware je logická, na stranu druhou si nákup zaslouží opravdu vážnou úvahu o tom, jestli a jak moc vám Magic Keyboard vylepší život. A čistě pro srovnání – za cenu nejdražší varianty klávesnice Apple prodává základní iPad s 32GB interní pamětí.

Za zapůjčení děkujeme smarty.cz, kde si klávesnici můžete zakoupit

Při nákup většího iPadu Pro, ještě navíc s větší kapacitou disku, a s klávesnicí (o Apple Pencil nyní raději nemluvím), se pohybujeme v částkách i překračujících základní modely MacBooku Air. Pokud bychom chtěli větší iPad Pro v té nejlepší konfiguraci, bez klávesnice vyjde na 48 490 Kč a s klávesnicí pak na 58 390 Kč. A to už se pohybujeme v poli MacBooku Pro.

Apple zkrátka na příslušenství vždy uměl velmi dobře vydělávat. Magic Keyboard k útratě navádí snadno, je kvalitní a práce s ní návyková. Záleží však na tom, jak moc si takovou investici dokážeme vnitřně obhájit…