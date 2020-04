Recenze iPad Pro 2020: skvělý tablet s nevyužitým potenciálem

V závěru letošního března, přibližně po roce a půl od poslední verze, vypustil do světa Apple aktualizovaný iPad, který díky přídavku Pro vnímáme jako ten, jenž má směřovat do rukou profesionálním uživatelům. A který by (snad) měl fungovat jako náhrada notebooku. Reprezentant této nejnabušenější řady se nedočkal halasného uvedení, žádná keynote se nekonala.

Otázkou je, zda i bez přítomnosti koronaviru, by měl Apple potřebu (nebo spíše odvahu?) nejnovější iPad Pro představit s větší dávkou pompéznosti. A ano, ačkoliv jde o jeho nejlepší tablet (a dost možná nejlepší tablet vůbec), tiché vpuštění do nabídky obchodů je mnohem patřičnější.

iPad Pro si můžete pořídit ve dvou velikostech. Vůbec první Pro model z listopadu 2015 měl úhlopříčku displeje 12,9 palců. Jednoznačně demonstroval, že jde o tablet, který tady ještě nebyl a kterým hodlá Apple rozbít stigma zařízení pro pouhou pasivní konzumaci obsahu. Až po necelých pěti měsících získal menšího sourozence.

Zatímco větší iPad Pro si drží stejnou úhlopříčku dodnes, drobnější varianta povyrostla z 10,5 palců na 11. A to už v předchozí, pořadím třetí, verzi.

Vezmeme-li do rukou krabici, tak nejen zvenčí, ale i po rozbalení můžeme zažít déjà vu. Nejnovější, o poměrně dlouhých sedmnáct měsíců mladší model vypadá totiž prakticky totožně. Kdyby nebylo změn u čoček fotoaparátu, rozdíl byste nepoznali.

Design, který funguje

Design, ale i rozměry zařízení se shodují, jen novinka o maličko (ale opravdu maličko) přibrala na váze (větší 12,9″ iPad Pro má 641 gramů, menší 11″ model váží 471 gramů). Což o to, vyčítat Applu absenci změny designu by nedávalo smysl, s ohledem na fakt, že právě ta minulá verze jej poměrně významně inovovala. Nehledě na fakt, že vymýšlet, jak by jinak mohla vypadat placka rodu tablet, se dost brzy dostane do slepé uličky.

Ostatně, iPad neprodělal za celou svou desetiletou historii mnoho designových posunů. Vlastně právě aktuální podoba je pravděpodobně tou nejpodstatnější. To, že se nám iPad stále ztenčoval a ubíral na váze, jde ruku v ruce s technologickými možnostmi.

V roce 2018 se ale poprvé rozhodli svůj tablet v Apple zbavit kulatosti u hran a zad. Ne že by rohy jako takové byly nyní zcela pravoúhlé, ale tělo samo o sobě působí mnohem ostřeji, minimalističtěji a vlastně i sexy (byť ano, tohle je dosti věcí vkusu).

Hliníkové ostřeji řezané šasi a displej, který jde mnohem více k okrajům, působí na jedné straně přísněji, současně je subtilnější. Překvapivě právě takto tvarované tělo méně tlačí do rukou, i když pomáhá tomu pochopitelně i nižší váha zařízení.

Logickou nevýhodou displeje jdoucího až k samotným okrajům je, že při držení tabletu si budete s velkou pravděpodobností drobnou část zobrazovaného obsahu zakrývat. iPad ale pochopitelně rozpoznává, kdy jej pouze držíte a kdy prsty ovládáte. Podstatné je to především při využití Apple Pencilu, kdy se lze o displej všelijak opírat dlaní, aniž byste si zadělali na změny v psaní/kresbě.

iPad Pro je osazený IPS LCD displejem se 120Hz překreslovací frekvencí. V případě menšího 11″ dostanete rozlišení 2388 x 1668 px, u 12,9″ verze je to 2732 x 2048 px. V obou případech se jedná o „jemnost“ 265 ppi. Zobrazovací panel chrání tvrzené sklo. Maximální úroveň jasu je 600 nitů – používání na venkovním sluníčku je díky tomu bezproblémové.

Novinky na zádech

Ale ještě k designu, respektive jediné novince. Protože má aktuální iPad Pro na své zadní straně nově 10Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.4, 11mm) a také technologii LiDAR Scanner (o tom později), zarámoval Apple všechny čočky do zakulaceného čtverce. Proč to nepřiznat, nyní vypadá zezadu/spodu iPad Pro lépe než s pouhopouhou jednou čočkou, která zvláště u té větší varianty působila až nepatřičně osamoceně a drobně.

Primární fotoaparát je stejný jako u loňské generace – řečí čísel se jedná o 12Mpx snímač se světelností f/1.8, technologií Dual Pixel a rychlým PDAF ostřením. Video iPad Pro zvládne nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 24/30 a 60 fps. Kvalita fotografií je velmi slušná a iPad Pro bych se nebál označit jako jeden z nejlépe fotících a točících tabletů na trhu, ne-li vůbec ten nejlepší. Dobré výsledky podává i 7Mpx selfie kamera (f/2.2) umístěná nad displejem. Stejně jako u iPhonů, ani v tomto případě nechybí technologie FaceID pro autentizace uživatele skrze obličej.

Platí však to, co u všech mobilních zařízeních od Applu: musíte počítat s drobným vystoupením z hliníkového těla. V praxi to znamená riziko poškození, stejně jako náchylnost k drobnému vyklání, pakliže zařízení položíte bez krytu zadní strany na stůl.

A když už zde padla zmínka o rizicích, nemůžu vypustit poznámku, že minulé modely iPadu, čím dál tenčího, se dočkaly řady případů, kdy si majitelé stěžovali na prohnutí. Aniž bych chtěl přítomnost takových situací popřít, přidám svou zkušenost. Jsem majitelem iPadů od vůbec prvního modelu z roku 2010, žil jsem a pracoval s řadou verzí a mnoho z nich pak kolovaly a sloužily dalším členům rodiny.

Ani jednomu a ani jednou se nám nepřihodilo nic, co by byť náznakem působilo jako ohnutí, prasklina, zkrátka poškození. Zcela logicky to souvisí s mírou péče a opatrnosti, ale třeba můj iPad Pro procestoval na mých zádech v docela obyčejném batohu kus světa a pravidelně jej nosím do práce. Vypadá stále stejně.

(Díkybohu) USB-C a moudřejší konfigurace

Nyní opět pár kroků zpět. iPad Pro jsme rozbalili z krabice, sluší se doplnit, co nám do ní Apple přibalil. Subtilní 18W nabíječku a kabel typu USB-C. Ano. Zatímco u iPhonů se Apple zavile brání a stále užívá tzv. lightning konektor, už minulý iPad Pro přešel na standardizovaný USB-C. Přednosti se zcela nabízejí. Nejenže jde o univerzální konektor, ale díky němu máme možnost napojit k iPadu řadu doplňujících zařízení, především externí disky nebo monitory.

Krabice nám také dodává informaci, kterou z konfigurací jsme si pořídili. Rozumně Apple odstřihl variantu s pouhými 64 GB vnitřní paměti. Nyní můžeme startovat na 128 GB (tato možnost v minulém modelu zcela scházela), což už se i v případě tzv. profesionálního tabletu dá akceptovat. Zvláště, pracujeme-li s cloudovým úložištěm, třeba tím od Applu, které se umí postarat i o to, aby se delší čas nepoužívaná data (soubory, fotografie, aplikace) z paměti zařízení odporoučela a držela se pouze v „oblacích”.

Přesto o něco komfortnější bude řešení v podobě 256 GB, ideálně 512 GB, pracujeme-li více s multimédii. Maximální varianta, ta čítající 1 TB, už je dost možná přepych, který se může ukázat nejen zbytečným, ale o poznání (konkrétně o 15 000 Kč ve srovnání s 128GB variantou) více poznamená naše konto.

Nesmyslně vysoké ceny

Mimochodem, když už je tu řeč o penězích… Základní verze (čili s nejmenším 128GB úložištěm a bez podpory datových přenosů operátora) v menší 11″ variantě vyjde na 22 990 Kč a ve větší si připlatíte 6 000 Kč. S příplatkem za více místa se docela snadno dostanete na cenu MacBooku Air. Pokud vás chytne mlsná, tak 12,9 palcový iPad Pro s podporou datových přenosů (Cellular verze) o velikosti disku 1 TB máte k dispozici za naprosto šílených 48 490 Kč.

A i když cenou už rozdíl s jablečným notebookem stírá, stále zde ještě není započítána klávesnice. Té nové, kouzelné, Magic Keyboard, se budeme věnovat v samostatné recenzi. Zajímavá je ale její cena. Pro menší iPad Pro vychází na 8 890 Kč a pro větší bez deseti korun na 10 000 Kč, což jsou ceny základních iPadů.

Pokud byste nechtěli dávat za iPad Pro téměř 60 000 Kč (a to tu ještě visí ve vzduchu nápad přikoupit i Apple Pencil), budete muset jít do „obyčejnější“ klávesnice a ušetříte přibližně 4 000 Kč. A nebo si zkrátka rozmyslet velikost disku. Nebo nákup iPadu…

Nové iPady Pro se u nás prodávají ve vesmírně šedé a stříbrné barvě. Celkem jsou k dispozici čtyři paměťové varianty (+ verze s a bez podpory LTE). Ceny jsou následující:

Velikost Paměť Wi-Fi verze LTE verze iPad Pro 11″ 128 GB 22 990 Kč 27 490 Kč iPad Pro 11″ 256 GB 25 990 Kč 30 490 Kč iPad Pro 11″ 512 GB 31 990 Kč 36 490 Kč iPad Pro 11″ 1 TB 37 990 Kč 42 490 Kč iPad Pro 12,9″ 128 GB 28 990 Kč 33 490 Kč iPad Pro 12,9″ 256 GB 31 990 Kč 36 490 Kč iPad Pro 12,9″ 512 GB 37 990 Kč 42 490 Kč iPad Pro 12,9″ 1 TB 43 990 Kč 48 490 Kč

Je nejlepší. A nemusíte si jej kupovat

Vzhledem k výše popsaným vlastnostem a také informacím o tom, jak si Apple svůj produkt cení, by nyní mohla přijít na řadu podrobnější óda na výbavu iPadu Pro. Na to, že procesor Apple A12Z Bionic je nejlepší ve své kategorii, že si aktuální tablet od Applu od toho předešlého v testech polepšil a že v řadě ohledů předčí výkonem tablety i notebooky jiných značek. Všechno toto je pravdou, nic z toho však nevzbudí zrovna mnoho úžasu. Proč?

Předně se sluší říct, že pokud vlastníte rok a půl starý iPad Pro, nemusíte si vůbec tento článek číst a už vůbec ne uvažovat o jeho náhradě novým modelem. Důvod má prosté kořeny: Apple sice vypustil do světa nejnabušenější model, ale budete-li pracovat s jeho starším sourozencem, nepoznáte rozdíl.

Nějaká ta ušetřená minutka při exportu videa může potěšit, což o to, ale při běžném užívání vás může těšit jedině vědomí, že máte nejnovější kus „železa”, nikoliv pocit, že děláte svou práci rychleji. Zkrátka, už minulý iPad Pro byl natolik výkonný, že s ním byla (je) radost zacházet, a ten novější se vlastně ani papírově (natož aby pocitově) o mnoho neposunul.

Zdá se, že zkrátka Apple potřeboval udělat alespoň něco, aby ticho nebylo příliš dlouhé. A také se prorokuje, že si chystá na větší změnu až v dalším modelu, který by mohl spatřit světlo světa možná už v závěru letošního roku. Pokud to tak bude, pak v máločem bude Apple tak nepředvídatelný (v tom horším slova smyslu) než jako při aktualizacích iPadů.

LiDAR senzor je zatím jen do počtu

Jenže úplnou absenci inovace pochopitelně nemůžu Timu Cookovi předhodit. Vždyť iPad Pro roku 2020 přináší tzv. LiDAR senzor. Chtělo by se zvolat Hurá! nebo alespoň Jů! Vždyť tato technologická novinka významně vylepšuje zacházení s iPadem v kontextu rozšířené reality. Dříve, než začnete plesat, si sedněte, vezměte nový iPad Pro do rukou a zkuste tenhle zázračný LiDAR odzkoušet.

…

Jste tady ještě? Vidíte, já vám říkal, že se nemáte moc radovat. Ani zahraniční recenzenti se vlastně nezmohli na víc než na konstatování, že se taková technologie v iPadu Pro nachází. A ti odvážnější začali predikovat, co všechno se s tím bude moci dělat. Nicméně o rozšířené realitě toho Apple namluvil ve svých živých prezentacích už dost a dost (celou řadu let nazpět), stále jí však schází aplikace a nástroje, které by ji dokázaly opravdu využít.

Můžeme zdvihnout palec, že Apple myslí takhle dopředu, ale současně lze i zdvihnout obočí, jestli by si nechtěl občas Apple podchytit nějaký svůj hardwarový pokrok podpořit i souzněním se softwarem, nástrojem, v němž by inovaci dal smysl.

Tablet, kterému Apple hází klacky pod nohy

Ehm, ono je to s iPadem Pro vlastně tak trošku podobné jako s oním LiDARem. Opravdu jde o hardware, který nejen skvěle vypadá, ale skutečně má vlastnosti, které by mu mohly závidět i notebooky. Dokážete ale plnohodnotně výkon využít? Málokdy. Můžete iPadem Pro nahradit počítač nebo notebook?

Tak to záleží samozřejmě na typu práce, ale i při té často uváděné kancelářské lze mít pochybnosti. A ne, nejde o nějakou změnu mindsetu. Prostě si to přiznejme. iPad OS, systém, jenž v tabletu od Applu běží, byl sice krokem k lepšímu v porovnání s iOS, ale stále ilustruje kostrbatost řešení. Pokud skutečně chcete na iPadu plnohodnotně pracovat, budete v řadě (čti většině) úkonů pomalejší. Vím to. Nosím si iPad do práce…

Je proto otázkou, zda se vyloženě rozplývat nad aktualizacemi čipů, když je to:

a) výkonnostně je úžasný už i minulý model

b) výkon pořádně nevyužijete, protože vás brzdí v efektivitě samotný systém. Zda mít radost z ultraširokoúhlé čočky, když dělat fotografie nebo točit na iPad (zvláště tedy ten téměř třináctipalcový) je královsky nepohodlné.

Výše uvedené věty by mohly vyznívat v neprospěch iPadu Pro, ale novinka sama o sobě za to nemůže. Pokud máte jakoukoliv jinou „odrůdu” iPadu nebo starší model Pro (ne ten z 2018), tak přesun na iPad Pro z letošního března pro vás bude citelným zlepšením. Je to spolehlivé, hezké, výkonné zařízení, které při běžné kancelářské práci vydrží celý den.

Pokud ale očekáváte, že jím nahradíte notebook, počítejte s jistými komplikacemi a zpomalením. Možná se všechno změní (nebo aspoň zlepší) s příchodem nové klávesnice a hlavně s novou verzí iPadu OS. Ano, skončeme optimisticky. Jistojistě si i Apple uvědomuje, že vyrábí nejlepší tablety na trhu.

Za zapůjčení iPadu Pro děkujeme smarty.cz, kde si novinku můžete zakoupit

A že by si po těch deseti letech takové zařízení zasloužilo promyšlenější operační systém. Ten nemusí nutně kopírovat zvyklosti z desktopu. Klidně ať kráčí jinou, „tabletovou”, dotekovou cestou. Jen ať hardwaru zbytečně nepodráží nohy. Nezaslouží si to.