Apple začal prodávat novou klávesnici pro iPad Pro. Stojí stejně jako základní iPad

Apple využil dnešní premiéry iPhone SE, aby do svého obchodu přidal i klávesnici Magic Keyboard, která byla představena společně s novými iPady Pro v minulém měsíci. Klávesnice je tradičně schovaná do obalu na samotný tablet, oproti předchozí generaci však obsahuje spoustu novinek.

Magic Keyboard se pyšní zbrusu novou konstrukcí kloubu s možností naklonění až do úhlu 130°. Do krytu je nově integrován touchpad a také vlastní „průchozí“ USB-C port pro nabíjení. Pro samotnou klávesnici Apple použil nový nůžkový mechanismus, který známe z posledních MacBooků, takže by mělo být zaručeno velmi pohodlné psaní. Kryty zakoupené na českém trhu budou obsahovat české popisky kláves.

Bohužel všechny výše uvedené novinky si Apple nechá řádně zaplatit; za klávesnici k menšímu 11“ iPadu Pro koupíte za 8 890 korun, verze pro větší 12,9“ iPad Pro stojí 9 990 korun, tedy stejně jako základní desetipalcový iPad.