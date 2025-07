Apple může slavit. Vyhnul se masivnímu zdanění v Evropské unii, tedy aspoň prozatím

Na půdě Evropské komise došlo k zásadnímu zlomu v připravovaném plošném zdanění velkých technologických firem (tzv. Big Tech). V nejbližší době k nařízení nové daně nedojde. Jednou z firem, která se extrémnímu zdanění vyhnula, je i americký Apple. Radost v Cupertinu je však pouze částečná, protože členské státy Evropské unie (EU) mohou po Applu vyžadovat extra zdanění i bez plošného nařízení z Bruselu.

Evropská daň z digitálních služeb, též evropská digitální daň (Digital Services Tax, DST), měla být reakcí na situaci, kdy globální technologické firmy působící v digitálním sektoru dosahují vysokých zisků v EU, avšak jejich daňové odvody jsou oproti tradičním podnikům často výrazně nižší. Cílem je zajistit, aby digitální firmy platily spravedlivý podíl daní v zemích, kde skutečně generují příjmy.

