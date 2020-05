MacBook Air 2020 recenze: jablečná evoluce

Počítače od Applu byly vždy těmi na nejvyšší úrovni a vždy byly něčím výjimečné. V roce 2008, kdy byl představen MacBook Air, působil jako zjevení. Z retrospektivního pohledu se dá říct, že šlo o takového předchůdce ultrabooků. A přesně tento model byl omlazen, přičemž my jsme jej otestovali a přinášíme vám jeho recenzi.

Obsah balení

Jak jsou již uživatele Apple zvyklí, obal nám svou pevností a perfektním zpracováním dává vědět, že obsahuje vrchol technologie své doby. Uvnitř se nachází kromě MacBooku Air a k němu příslušícího napájecího adaptéru (30 W) také minimalistická uživatelská příručka a pár samolepek s nakousnutým jablkem, které si můžete nalepit kamkoli jen uznáte za vhodné.

Technické specifikace Procesor Intel Core i3-1000NG4 (2x 1,1 – 3,2 GHz), 10. generace Grafické akcelerátory Intel Iris Plus Operační paměť 8 GB LPDDR4 3733 MHz (paměť je připájená na desce) Displej Retina LCD 13,3” IPS 2560×1600 (16:10) Akumulátor DSY ~50 Wh Konektivita AirPort Extreme (802.11ac) Rozměry a hmotnost 300 x 212 x 0,4 – 1,6 mm, 1,29 kg

Tabulka s parametry prozrazuje, že jsme testovali základní variantu MacBooku Air s procesorem Intel Core i3, která se prodává za 29 990 Kč včetně DPH. Za příplatek 3 000 Kč můžete získat variantu s procesorem Core i5, případně za 7 500 Kč se nabízí verze s Core i7.

Design: hlavně elegantně

Jak je typické pro všechny stroje od Apple, MacBook Air má elegantní obdélníkový tvar se zaoblenými rohy a nepříliš ostrými hranami. Tloušťka těla se směrem k uživateli znatelně zužuje a poskytuje tak úhel, díky kterému se na zabudované klávesnici snáze píše bez zvýšené námahy na zápěstí po delší dobu.

Povrchová úprava je vně stejná jako i zevnitř – matná a příjemně hladká na dotyk. Není možné na ni za běžných podmínek zanechat otisky prstů. Nicméně, pro displej toto neplatí, ten je bohužel lesklý, pro Apple typické. Dalším lesklým prvkem je ještě logo Applu na víku displeje, které už pár let nesvítí.

Jako obvykle je základna počítače v přední části vykousnutá, kvůli usnadnění otevírání. Žel, při otevření notebooku se nevyhnutelně dotknete displeje, a protože je lesklý, zůstane na něm otisk. Je to už taková vlastnost MacBooků, naštěstí jde displej snadno otevřít i jednou rukou a panty jsou pevné tak akorát.

Jinak se dá o designu říct, že se jedná o typický Apple, střízlivý design, který je především elegantní. V minulosti častokrát předcházel design funkci a naštěstí se i vedení v jablečném gigantovi umí chytnout za nos a toto pořadí otočit. Nebývá to však pravidlem.

Vstupní zařízení: no konečně!

Ještě jednou… No konečně! O co jde? O to, že Apple konečně opustil motýlkovou konstrukci klávesnice a vrátil se ke konvenčnějšímu řešení. Ano, možná nemá tak nízký zdvih a není tak tichá, ale minimálně je podstatně spolehlivější. Po celou dobu jsem se nesetkal ani s jedním problémem a na klávesnici se psalo příjemně.

Nyní se vrátíme k oné hlučnosti. Když jsem psal na motýlkové klávesnici, nedalo se přeslechnout to ticho… Nebo dalo? Klávesnice byla opravdu tichá a překvapivě příjemná pro psaní. To je bohužel minulostí, klávesnice na novém MacBooku Air 2020 je podstatně hlučnější, ne hlučnější než běžné klávesnice u lepších notebooků s Windows ale hlučnější, než předchozí generace určitě je.

A jak se na ní píše? Inu, více než technologie kláves vám bude nejspíše dělat problém fakt, že jde o Mac. Pokud tedy přecházíte z Windows. Atypické rozložení klávesnice je u Applu běžné, však také používají i jiný operační systém, který se i jinak používá. Doba, než jsem si opět zvykl na nové rozložení byla 3 dny, což není tak strašné. Klávesnice je samozřejmě podsvícená, přičemž jde nastavit v opravdu velkém rozsahu 16 kroků. Od velmi slabého podsvícení vhodného do absolutní tmy, tak pro maximální, které využijete za šera.

Pozor, to stále není vše. V pravém horním rohu se nachází malé čtvercové neoznačené tlačítko. To nejenomže slouží k zapnutí Maca, ale také slouží jako čtečka otisků prstů. A ta funguje naprosto špičkově, jen v jednom případě se mi stalo, že systém otisk nerozpoznal, spolehlivost je opravdu vysoká. A navíc je rychlá.

Pod klávesnicí se ještě nachází obří touchpad, který je takto velký z prostého důvodu – gesta. Mac OS se používá především pomocí gest, kterých je nepřeberné množství. Tento způsob užívání zdá se mi poněkud příjemným. Když se podívám na druhou stranu barikády, pokusy výrobců notebooků s Windows nesahají Apple ani po kotníky, což je částečně i chyba Microsoftu.

Display: barvičky kam se podíváš

13,3 palců lesklého displeje vám v živých barvách zobrazí cokoli, na co máte zrovna náladu. Ať už jde o pouhý textový editor nebo profesionální grafiku, pokud si přes rameno nepustíte jediný sluneční paprsek, uvidíte vše a ještě více. Toho všeho je dosaženo samozřejmě díky IPS technologii displeje.

Barevné podání displeje je více než dobré. Nejsou zde nijak přepálené odstíny, černá je vskutku velmi černá. Stále jde však o poměrně velký IPS panel, takže dokonalá černá není. To ale ve dne nemáte šanci poznat, v ten moment si totiž budete užívat opravdu skvělé barvy a vynikající pozorovací úhly.

Škoda jen, že displej nelze zcela otevřít, ale úhel otevření je omezen. Opět typicky pro Apple. Problém můžete mít třeba vlaku nebo jiném hromadném dopravním prostředku, kdy by se větší úhel rozevření určitě hodil. Na tohle si však uživatelé Applu už nejspíše po letech zvykli.

Webkamera: tady se (opět) šetřilo

Nad displejem se ještě v lesklém rámečku nachází i webkamera. Ta nepatří k těm nejkvalitnějším, podporuje jen HD rozlišení a obraz je poměrně zašuměný. Nicméně, jako základ postačí, ale jiné Macbooky umí vykouzlit mnohem lepší fotky, nemluvě o počítačích s Windows. To, že je kamera aktivní poznáte podle zelené diody vedle kamery.

Konektivita

Drátová: není moc na výběr

Nyní pobavíme o konektorech. Ty jsou tři. Není to moc, že? Apple je tak nějak o krok napřed v budoucnosti, kdy bude jediným konektorem USB-C, přičemž zde jsou dva. Počkat tedy, nejde o USB-C, ale Thunderbolt ve své třetí verzi. Samozřejmě lze připojit i standardní USB-C zařízení, monitor s DisplayPortem nebo rovnou nabíječku. Konektor je to veskrze univerzální, o tom žádná. Nicméně, ještě zde máme jeden konektor… uhádnete, který to je?

Bezdrátová: běžný standard

Jelikož nemá MacBook moc možností, jak se spojit se světem pomocí kabelů, musí to dohánět bezdrátově. Ve výbavě máme dostupný Wi-Fi adaptér AirPort Extreme, ten podporuje standardy 802.11 a/b/g/n/ac. Maximální teoretická přenosová rychlost je tedy až 2,6 Gb/s. Bohužel se nedostalo na novější standard ax. Na druhou stranu, routery s tímto standardy nejsou úplně běžně rozšířené. Samozřejmostí je i podpora Bluetooth 5.0.

Zvuk: party hard

Na zvuku si dal výrobce u tohoto modelu velice záležet. Jak síla, tak i čistota uspokojí každého náročnějšího posluchače. Osobně mám pocit, že ozvučení poněkud upřednostňuje mluvené a zpívané slovo před melodií, protože najednou je daleko snazší mu porozumět i u starších a ohraných kusů.

Jen snad skutečně vysoké tóniny dají MacBooku trochu zabrat. Při jejich přehrávání znatelně vibruje na každém čtverečném centimetru. Především u klavíru jsem pozoroval problém s rezonancí a falešným přednesem, na druhou stranu, ve většině případů si s reprodukcí poradil Air dobře a pořád jde o jen o integrované repráčky.

Ovšem! Pokud nebudete chtít poslouchat hudbu pomocí reproduktorů v notebooku, můžete využít i sluchátek. A to nejen bezdrátových, ale také těch s… Jackem 3,5mm. Očividně se Applu nechce z notebooků odstranit úplně všechny konektory. A to je ten třetí konektor, který se na těle počítače vyskytuje.

Hardware

Procesor: jen pro nenáročné

Mozkem celého počítače je procesor Intel. Konkrétně jde o dvoujádro Core i3-1000NG4. Ten je v základní frekvenci taktován na ubohých 1,1 GHz, ale je možné jej provozovat až na 3,2 GHz, při splnění podmínek pro Turbo Boost. Avšak, v tomto případě jde už o novou generaci procesorů Intel, konečně. Čip je vyroben 10nm výrobní technologií a jeho výpočetní jádra jsou na takt o 18% výkonnější než předchůdce. A to vše při TDP pouhých 9 W.

Avšak ani přesto není výkonu úplně na rozdávání. Běžným uživatelům bude bez problémů stačit. Náročnějším uživatelům bohužel už úplně ne. Několikrát se mi stalo, že zkrátka počet jader nestačil a Mac se začal zadrhávat. Ale i tak je výkon poměrně obstojný, viz naše testy.

Pokud si připlatíte, můžete mít i čtyřjádrový Core i5-1030NG7, který bude mít rozhodně vyšší výkon pro vaši práci. A pokud by ani to nestačilo, jde objednat varianta s Core i7-1060NG7. U této varianty už takový nárůst výkonu oproti i5 nečekejte, jelikož je jen zvětšená cache třetí úrovně a vyšší takt. Je jen na vás, jestli vám za ty peníze ten výkonnostní narůst stojí.

Test Výsledek Cinebench R15 307 bodů Cinebench R20 678 bodů Geekbench 5.1.0 – Single-Core Score 1103 bodů Geekbench 5.1.0 – Multi-Core Score 2186 bodů

Grafický akcelerátor: jako základ dobré

Apple používá procesory od Intelu, které nemají úplně běžné integrované grafické akcelerátory. Ani nejnovější MacBook Air není výjimkou. Takže se nemusíte bát uprděné Intel UHD Graphics 620, tady máme Intel Iris Plus Graphics třídy G4 – viz poslední dvě písmena v označení modelu procesoru. To má celkem 48 výpočetních jednotek a frekvenci od 300 do 1100 MHz.

Ačkoliv jde o poměrně schopný akcelerátor, nové hry si na něm rozhodně nezahrajete. Rozběhl jsem například Bioshock Remastered, ale další hry byly nehratelné. A ani za to nemohl samotný procesor, ale operační systém, který neumožňuje spuštění 32bitových aplikaci a ani her, kterých mám pro Mac většinu.

Činnost Výsledek Verdun – 720p (Low detaily) 14 fps Bioshock Remastered – 1280×800 (Medium detaily) 45 fps GeekBench 5.1.0 – OpenCL 5648 bodů GeekBench 5.1.0 – Metal 6173 bodů Unigine Heaven – Extreme Preset 7,0 fps – 177 bodů Unigine Valley – Extreme HD Preset 8,2 fps – 345 bodů Cinebench R15 – OpenGL 37,22 fps

Pokud si však připlatíte a pořídíte si variantu s lepším procesorem, ať už i5 nebo i7, budete obohaceni i o silnější grafickou část. Ta bude disponovat dokonce 64 výpočetními jednotkami a její výkon je na úrovni GeForce MX150 a to není úplně špatné na úsporný procesor.

Operační paměti: musíte se rozhodnout při koupi

Bohužel není možné operační paměť u MacBooku jakkoliv rozšířit nebo vyměnit. Je totiž připájena na základní desce, ale to je zkrátka dnešní móda. Zejména u společnosti Apple, která si tímto způsobem pojistila využití záruční opravy pouze ve svých obchodech a příznivcům domácích vylepšení tak přistřihla křídla.

Na výběr jsou dvě varianty velikosti operační paměti – buď 8 GB nebo 16 GB. Nejzajímavější je však jejich takt, ten je úctyhodných 3,733 GHz. Ono totiž Apple využil toho, že paměťový řadič podporuje i LPDDR4X a osadil právě ty. Nejde tedy o standardní DDR4, které takového taktu běžně nedosahují.

Uložiště: žádný zázrak

Stejně jako u operační paměti, nejde úložiště rozšířit nebo vyměnit, alespoň ne uživatelsky přívětivě. V této kategorii je větší výběr než u čehokoliv jiného, nicméně všechny varianty počítače mají SSD připojené pomocí PCIe 3.0 x4 sběrnice. A jaké varianty jsou tedy k dispozici? Základem je 256 GB, což je dobře, protože pouhých 128 GB působilo opravdu velmi špatně.

Poté jsou k dispozici ještě 512 GB, 1 TB a 2 TB varianty, nicméně za celkem tučný příplatek. Obzvlášť do poslední se vám už musí vejít takřka úplně všechno, co potřebujete. Z pohledu výkonu se jedná o takový průměr. Z uživatelského hlediska je SSD dostatečně rychlé, ale není rozhodně nejrychlejší na trhu. Je vidno, že MacBook Air je zkrátka nejlevnější řada od Applu a někde se šetřit muselo.

Baterie a výdrž: velmi slušné

Naše testy akumulátory ukázaly, že se s novým Airem rozhodně nemusíte bát cestovat. Ačkoliv kapacita není nejvyšší – 4,415 Ah, není absolutně problém pracovat celý den. Díky poměrně úspornému hardwaru a dobré optimalizaci operačního systému nedochází k přílišnému odběru energie z akumulátoru. Překonat desetihodinovou hranici není absolutně problém.

Zajímavé však je, že pokud použijete integrovaný prohlížeč Safari, je spotřeba energie poměrně vysoká. Ačkoliv procesor zvládne akcelerovat video až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu, prohlížeč toho není schopen využít a lze spustit video v maximálně 1440p60.

Možná je jen škoda, že Apple nepřibalil silnější napájecí adaptér. Ten má sílu jen 30 W a nabíjení trvá poměrně dlouhou dobu. Rychlonabíjení zkrátka není devízou Airu.

Činnost Doba Přehrávání YouTube videa 1080p60 (75% podsvícení) 5 h 1 min Přehrávání YouTube videa 1440p60 (75% podsvícení) 4 h 17 min Přehrávání H264 videa FullHD (75% podsvícení) 10 h 2 min Surfování po internetu (50% podsvícení) – Safari 9 h 16 min Surfování po internetu (75% podsvícení) – Safari 7 h 20 min Maximální zatížení (100% podsvícení) 2h 44 min Čas nabíjení na 80% 2 h 40 min Čas nabíjení na 100% 3 h 31 min

Softwarová výbava

Operační systém: stačí hádat

Je to MacBook, což implikuje použití operačního systému Mac OS. V době testování byla dostupná verze 10.15.3. Systém je to bezpochyby funkční a designově opravdu dobře zvládnutý. Skvělá je samozřejmě podpora gest, která používání usnadňují ještě více, dále pak máme integrovány všechny základní programy, podobně jako u Windows.

Pro uživatele, který Mac nikdy nepoužíval, bude přechod nějakou chvíli trvat. Nicméně, ovládání je opravdu návykové. Není to jako Windows, je to zkrátka jiné, jako iOS a Android. Nelze je zkrátka úplně srovnávat. Pokud by se však uživatel rozhodl Mac OS nepoužívat, je zde i jiná možnost.

Podpora ostatních operačních systémů

A ta se jmenuje Boot Camp. Jedná se o produkt Apple, který umožňuje provozovat jiné operační systémy rozdílné od Mac OS. Jedná se především o ten od Microsoft, jehož název všichni samozřejmě známe. Avšak, oddíl vytvořený pro Windows lze využít i pro provoz Linux-based systému, kupříkladu Ubuntu.

Osobně jsem raději Boot Camp na zapůjčeném notebooku nezkoušel. Dle Apple je samozřejmě podporován jen Windows, ale dá se předpokládat, že Linux-based systémy poběží bez problémů. Alespoň ty známější distribuce.

Pohled Windowsáka

Osobně jsem převážně uživatelem systému Windows, přičemž mým hlavním počítačem je HP ZBook 14 G2, který je na míle vzdálený od MacBooku Air s Mac OS. Linux provozuji jen v subsystému a na serverech. Velmi oceňuji kvalitní zpracování a velmi dobrý displej s poměrem stran, který k práci vyloženě vybízí. Fajn je i operační systém, ten je plnohodnotnou alternativou k tomu okennímu. Plnohodnotnou myslím fakt, že můžete doinstalovat důležité aplikace velkých korporací. To bohužel není u Linuxových distribucí možné a když už, tak pomocí nějaké berličky. A alternativní programy opravdu nejsou řešením.

Samotný systém může však být i překážkou. Je totiž oproti Windows sakra jiný. Spíš připomíná Linuxové distribuce, obzvlášť když otevřete nastavení. Model ovladačů a tudíž i jejich instalace je jiná, podpora je sice velmi dobrá, ale ne všechen hardware bude zkrátka Plug & Play. To platí především pro síťové tiskárny, kdy je instalační proces obtížný často i pro Windows, natož pro Mac OS.

Jako největší nevýhodu vnímám klávesnici, která je zkrátka jiná. Má jiné rozložení než QWERTZ ve Windows. To způsobuje problémy především u psaní speciálních znaků (@,~,^ apod.). Pokud si na to ale zvyknete, bude se vám na klávesnici psát dobře a to, že klávesa Command (obdoba Control) je na místě Altu během pár dní zapomenete.

Závěrečné hodnocení

Nový MacBook Air se na dnešním trhu mezi konkurencí zaručeně neztratí. Byť konkurenci úplně nemá, můžeme sice vybrat nějaké zástupce z říše Microsoftu – Asus ZenBook, HP Spectre a jim podobné, ale vzhledem k jinému operačnímu systému, který lze (oficiálně) provozovat jen na Macu je nejde proti sobě přímo postavit. Záleží totiž na preferenci uživatele, buď chce Windows nebo Mac.

Abych pravdu řekl, MacBook Air na mě působí jako nedávno recenzovaný iPhone SE, je levný a slušně vybavený, a navíc (konečně zase) s povedenou klávesnicí. Má starší techniku – což v tomto případě není na škodu a nejspíše se stane první modelem přeběhlíků od oken. Samozřejmě se nejedná o nejlevnější notebook na světě, tuto kategorii nechává Apple jiným, ale na poměry jablečné společnosti jde o poměrně levný laptop.

Za zapůjčení MacBooku Air děkujeme iwant.cz, kde si novinku můžete zakoupit

Není samozřejmě dokonalý. Jeho panty, byť pro Apple typické, nejdou moc rozevřít a slabší procesor postačí jen běžným uživatelům. Na druhou stranu, pro tyto uživatele je právě Air určen. Dále by se dalo namítnout, že lesklý displej není úplně nejpraktičtější a to, že je absolutně nulová možnost cokoliv upgradovat netřeba zmiňovat. Pokud o jeho koupi uvažujete, doporučuji si připlatit tři tisíce a sáhnout po verzi s výkonnějším procesorem Intel Core i5.