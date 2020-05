Recenze iPhone SE (2020): dobře promyšlený tah na branku

Přibližně čtyři roky se čekalo na nástupce oblíbeného, nejmenšího iPhonu SE. Závěr letošního dubna půst ukončil. Ve třech barevných, stejně jako kapacitních variantách Apple světu představil druhou generaci speciální edice svého smartphonu.

Speciální především cenovou strategií, neboť byste marně hledali levnější (nový) iPhone.

Úvahy nad cenou a vůbec smysluplností iPhonu SE si ponechám na samotný závěr článku. Nejprve si telefon totiž prohlédněme skrze charakteristiku a vyhodnocení jednotlivých vlastností a parametrů.

Design: konzervativní, malý, stále funkční

iPhone SE má v portfoliu Applu nejmenší rozměry, přesto oproti svému předchůdci povyrostl. U výšky 123,8 mm na 138,4 mm a v případě šířky z 58,6 mm na 67,3 mm. Tloušťka se však snížila o 0,3 mm na aktuálních 7,3 mm. Váha zcela logicky vzrostla, i s ohledem na použitá skleněná záda, ale ne tak dramaticky. Zatímco původní „eséčko“ z roku 2016 vážilo 113 gramů, nynější model má 148 gramů.

Pokud se tedy naše očekávání pojila s tím, že Apple sestrojí obdobně drobný telefon jako v případě první generace speciální edice, mohou nás obestřít chmury. Na stranu druhou, proč to neříct, bylo by vlastně velmi bláhové se domnívat, že Apple (nebo někdo jiný) sestrojí smartphone podobné velikosti, aniž by to nemělo (značně) negativní vliv na „vnitřnosti”, zejména pak výdrž baterie.

Přesto je však nynější iPhone SE tím nejmenším, co si lze od Applu koupit. Vždyť takový iPhone 11 má výšku 150,9 mm, šířku 75,7 mm, tloušťku 8,3 mm a váží 194 gramů. Příjemným bonusem je rovněž kompletní odolnost vůči vniknutí vody (stupeň krytí IP67), chybí naopak klasický 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek.

Hned v závěsu za tímto srovnáním se ale nabízí jedno doplňující ALE.

I když tehdejší SE mělo uhlopříčku displeje 4” a nynější má 4,7”, kvůli použitým silným rámečkům (zejména na horním a dolním okraji) notně ukrajuje z displeje zobrazovací plochu. Takže i když není iPhone 11 o tolik větší, nabízí 6,1 palcový displej. Rozměrově je na tom co do velikosti zařízení lépe iPhone 11 Pro, má však „pouze” 5,8 palcový (zato OLED) panel.

Ano, chtělo by se tedy tiše přát, kdyby Apple iPhone SE sestrojil tak, aby si zachoval aktuální rozměry, současně však díky bezrámečkovému displeji zvětšil zobrazovací plochu. Tak ale Apple neuvažuje.

iPhone SE totiž pro něj nemá být nový (skutečně nový) telefon, nebo smartphone, který bude jakkoliv významněji ohrožovat pozici dražších produktů. Už v případě první generace SE použil odzkoušený a starší design, nyní nejednal jinak. Jen s tím rozdílem, že zatímco u modelu z roku 2016 nešlo o design, na nějž by se už „prášilo”.

Vypůjčený design a vylepšená střeva

iPhone SE druhé generace znovu spojuje již hotový starší produkt s aktuálním procesorem, ale za „hotový starší” si domyslete klidně i „zastaralý”. Model iPhone 8, jehož hardware si iPhone SE nyní „půjčuje”, měl sice uvedení v září 2017, ale design jako takový si premiéru odbyl už o tři roky dříve, v září 2014. Mezi aktuálním iPhonem SE a původním modelem stejného designu se nachází pět a půl let, případně dva a pů roku, pakliže skleněná záda považujeme za významnější proměnu.

Poměřování časového rozestupu však nemusí být všeříkající. Více se hodí poohlédnout se po kontextu, do něhož se telefon rodí. A iPhone SE v případě roku 2016 rozhodně nepůsobil tak nepatřičně, jako lze vnímat ten aktuální.

Výše uvedené ale nemusí nutně znamenat důvod, kvůli kterému se na iPhone SE budeme dívat zle. Design, s nímž Apple tehdy v roce 2014 přišel u iPhone 6 a který poté malinko aktualizoval s příchodem „osmičky”, sice kvůli rámečkům nepůsobí zrovna moderně, ale je kvalitní a v tom dobrém slova smyslu konzervativní. A upřímně, pravděpodobně celá řada jeho budoucích majitelů nevybírá telefon nutně na základě designu zařízení, ale jeho schopností, případně poměru ceny a výkonu.

V malém těle velký duch

A tím se dostáváme k tomu, čím Apple budoucnost iPhonu SE vylepšuje. Tělo, které si telefon bere z iPhonu 8, „naplnil” tím, co najdeme v nejnovější řadě 11 (i Pro). Čip je A13 Bionic, Neural Engine třetí generace. A i když RAM si pohoršila, namísto 4 GB má SE 3 GB, výkonnost SE nás může velmi pravděpodobně přesvědčit, proč mu dát šanci.

Když se podíváme na srovnání s iPhonem 8, z něhož tedy aktuální SE vychází, tak ani v případě onoho „původce” z roku 2017 se nám nestane, že bychom měli při normálním používání pocit, že telefon nestačí. Já dodnes pracuji s iPhonem 8 Plus a při testu SE jsem nenabyl dojmu, že bych z hlediska výkonu získal něco, kvůli čemu se vyplatí výměna. On lze vlastně svým způsobem čip v iPhonu SE brát spíše jako investici do budoucna.

Hardwarové parametry iPhone SE (2020) Systém: iOS 13 Rozměry: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm , Hmotnost: 148 gramů Čipset: Apple A13 Bionic RAM: 3 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 4,7", Retina, 750 × 1334 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8 Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 7 Mpx (f/2.2) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 1 821 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Nejenže dle (dosavadní) politiky Applu máme jistotu, že bude iPhone SE podporováno další 4-5 let, ale pokud by došlo na systémy či aplikace, jež si budou žádat většího výkonu, iPhone SE se nezadýchá. Ano, sice tou dobou bude asi design už opravdu jako z muzea, ale to, co má telefon primárně plnit, bude plnit více než dobře.

Žádný obličej, ale prst

Nyní už tedy víme, že iPhone SE má tělo „osmičky” a výkon (téměř) totožný aktuální jedenáctkové řadě. Čili design již starší, budoucnost však co do používání růžová. Jak se to má ale s dalšími, důležitými vlastnostmi, které se se smartphonem a práci s ním pojí?

Pokud se Apple rozhodl neinovovat „železo”, pak vězme, že je nutné zapomenout na podporu Face ID. iPhone SE se znovu vrací k odemykání pomocí verifikace dotykem prstů. Touch ID bylo v osmé generaci iPhonu vylepšené a funguje dost spolehlivě. iPhone SE se nám proto otevře prakticky ihned, jen co se telefonu, resp. tlačítka Home, dotkneme. Jakmile však bude palec trošku vlhký, smartphone nás dovnitř nepustí a vyžádá si kód. To je značně nepohodlné.

Stejně tak bychom ale mohli polemizovat s Face ID, které stávkuje, když vypadáme poněkud jinak, než jak je „Apple zvyklý”, nebo máme na tváři roušku, že? Řešit, který z těchto dvou způsobů je lepší či efektivnější, nemá kdovíjaký smysl. Důležité je, že v případě iPhone SE nabízený Touch ID je dostatečně bezpečné a také kvalitní řešení.

Jak dlouho budeš žít, baterie?

Zatímco u konektoru je zbytečné přemýšlet, zda se Apple rozhodl jinak (ano, je tu stejně jako u všech dosavadních iPhonů kontektor Lightning), zvědavost roste v případě baterie. Kapacita je totožná s „osmičkou”, čili 1,821 mAh. Ačkoliv Apple avizuje, že při přehrávání videa lze vydržet až 13 hodin, závisí to na jasu.

Mně se během testů dařilo s iPhonem SE vydržet při normálním užívání celý den, jakmile jsem si ale streamoval videa, musel jsem v pozdní večerní hodiny telefonu vlít do žil energii. Mimochodem, přiložený napájecí adaptér je pouze 5W, iPhone SE lze nabíjet pochopitelně i jinými, nebo bezdrátově.

Hodnotit baterii je ošemetné, zvláště pokud s telefonem nežijeme měsíc, dva. Dle dosavadních testů lze očekávat denní výdrž v případě kombinace volání, psaní, nějakého poslechu a videa, zatímco u nepřetržitého „netflixování” se dostaneme na cca 7 hodin.

V tomto směru bych tedy nic novému SE nevyčítal. Pakliže má velikost, jakou má, a vychází z hardwaru iPhone 8, nelze očekávat nárůst, ani zhoršení. A pro normální život se smartphonem stačí.

Přesto bychom mohli po Applu chtít víc – vždyť iPhone 11 není o tolik větší a kapacita jeho baterie je 3 110 mAh. Když si obdobnou představíme u SE, s jeho menším displejem, mohl by být co do životaschopnosti na jedno nabití skutečně odzbrojující.

Displej: není nový, ale stále dostačuje

A protože padla kvůli baterii zmínka o displeji, podívejme se na něj.

Velikost už zazněla. 4,7 palců velký Retina HD displej s rozlišením 1334 x 750 při 326 ppi je totožný s iPhonem 8. Nabízí standardní kontrastní poměr 1400 : 1, podporu True Tone, podporu širokého barevného rozsahu P3 a maximální jas 625 nitů. Nic, co bychom už neznali. Na přímém slunci je sice možné si procházet web nebo třeba číst, ale dívat se na fotografie nebo dokonce videa smysl zrovna nedává.

Ačkoliv tedy SE nijak do budoucna nepokročilo, displej je kvalitní a někdo, kdo si vyloženě nenavykl na OLED displeje, bude spokojený. Cena navíc jasně říká, že SE si zvolilo levnější cestu. Nicméně nejde o kompromis, který by urážel. iPhone SE barvy vykresluje hezky, a protože – i s ohledem na jeho velikost – jej valná většina uživatelů bude brát do ruky ne kvůli sledování filmů nebo práci s grafikou a fotografiemi, není co mu vyčítat.

Zajímavé však je, že ne ve všem se ale s „osmičkou” shoduje. Tak kupříkladu SE nepodporuje 3D Touch, který Apple opustil od modelu Xr. A i když následně vyměnil tuto funkcionalitu za „náhražku” v podobě Haptic Touch (tzn. systém nereaguje na intenzitu doteku, ale na délku přidržení prstu na displeji), nekopíruje jeho chování shodně.

Zatímco totiž u ostatních modelů lze Haptic Touch využít i v rámci notifikací, iPhone SE toto neumožňuje. Logiku to postrádá, ale na zahraničních webech se lze dočíst, že snad Apple ani neuvažuje, že by tuto (z pohledu uživatelů) chybu softwarově napravil. Já notifikace téměř nepoužívám, mně osobně to nemrzí, ale na stranu druhou Haptic Touch (potažmo tedy původně 3D Touch) má svůj smysl a rozhodně urychluje práci s telefonem.

Fotím, fotíš, fotíme. A točíme.

Smartphony už delší čas nepoužíváme pouze na telefonování, psaní nebo procházení webu. Fotoaparát se stal nedílnou součástí. Jak si stojí iPhone SE?

iPhone SE má přední i zadní fotoaparát shodný s původním iPhone 8. Tam, kde by se tedy zdálo, že SE už bude opravdu nyní zaostávat, však zasáhl software. A tak, i když iPhone 8 nepodporoval portrétní režim, SE to i za přítomnosti jediného (širokoúhlého) objektivu s clonovým číslem f/1.8, dokáže. Zatímco však i starší iPhone 8 Plus, který k tomuto účelu používá ultraširoký objektiv, se dokáže v rámci portrétního režimu popasovat se zvířaty nebo věcmi, SE nás upozorní, pokud před sebou nevidí lidskou tvář.

Tip: všechny fotografie v plném rozlišení si můžete prohlédnout & stáhnout zde

Výsledné fotografie, o které se tedy celkově stará 12 Mpx objektiv s podporou pětinásobného digitálního zoomu, automatického zaostření i optickou stabilizací obrazu a LED bleskem, jsou díky softwarovým „výpočtům” o poznání lepší než z iPhonu 8. Jasnější, ostřejší. Na stranu druhou – alespoň pocitově – mi přijde portrétní režim ve srovnání s iPhonem 8 Plus přeci jen malinko méně přirozený, zvláště, zapojíme-li do úpravy změnu portrétního nasvícení.

Žádné experimenty s fotoaparáty

Teleobjektiv či „širokáč“, stejně jako u iPhone 8, chybí. Nenajdeme zde ani podporu nočního režimu, což zamrzí. A změna nenastala ani u přední kamery (7 Mpx, clona f/2.2). Přesto však celkově jde o sympatické gesto, že Apple nakombinoval starší hardware s chováním softwaru tak, abychom si v případě fotografování i po přechodu z iPhone 8 přeci jen polepšili.

Co se týče videa, parametry si klidně zkopírujme z vlastností iPhonu 8. Natáčet lze ve 4K při 24, 30 či 60 fps, ve 1080p při 30 nebo 60 fps či ve 720p při 30 fps. Při natáčení lze záběr trojnásobně digitálně přiblížit či z něj zachytit při 4K natáčení 8MPx fotku. Video můžete opticky stabilizovat a i iPhone SE samozřejmě nabízí podporu pro zpomalené záběry (při 1080p při 120 fps či 240 fps) nebo pro časosběry.

Aktualizací, možná drobnou, přesto příjemnou, je funkce QuickTake, kdy lze spustit nahrávání videa přímo z režimu fotoaparátu. Stačí déle přidržet prst na spoušti. A – možná vlastně překvapivě – dostal iPhone SE do vínku snímání zvuku ve stereu.

iPhone SE (2020) je promyšlený tah na branku

Výčet základní parametrů a vlastností máme za sebou. Ty mohou, ale vlastně ani nemusí o iPhonu SE říct vše podstatné. Ten, kdo se v „jablečné rodině” pohybuje už dlouho, ví, jak jednotlivá čísla číst. A že je mnohdy velmi ošemetné na základě nich dělat závěry, zejména pokud hodláme iPhone srovnávat s ostatními značkami. (Do toho se nebudu pouštět.)

Jestliže máme před sebou aktuální generaci SE, nabízí se otázka, má-li takový telefon v portfoliu Applu své opodstatnění. Přeci jen: spojuje z velké míry už starší/starý hardware a design s výkonností výbavou nejnovějších modelů. Tím prvním si mohl dovolit Apple ořezat náklady a snížit cenu zařízení, tím druhým dát najevo, že ačkoliv si koupíme nejlevnější iPhone, budeme na něj moci instalovat nový systém po dobu čtyř či pěti let a výkonnostně jim bude telefon stále stačit. Tak vznikl poměrem cena/výkon velmi lákavý výsledek.

Myslet si, že by měl iPhone SE nutně odebírat uživatele alternativních platforem, je chůzí po tenkém ledu domněnek. Konkurence i za nevelké peníze dokáže nabídnout moderní design a v řadě ohledů (alespoň tedy papírově) lepší parametry. Dovolím si připojit spíše k hlasům, které předpokládají, že Apple novým-starým zařízením míří zejména na ty, kteří vlastní iPhone 6 a starší. Jsou jich miliony a nehoní se za nejnovějšími funkcemi.

Stejně tak si lze SE představit jako ten model, kterým v rámci své rodiny obdaříme děti. (Jasně, někdo by namítl, že by se jim mohl koupit nějaký levný smartphone s Androidem, ale iPhone už dávno není pouze o hardwaru, ale o celém tzv. ekosystému, kde právě i propojení v rámci rodiny nabízí množství benefitů.)

A v neposlední řadě to bude vhodný smartphone do firem. Ne moc drahý, ale dostatečně kvalitní.

Apple díky iPhonu SE bezpochyby rozšíří řady svých uživatelů, ale (a to myslím o poznání víc) také „rozvíří” stávající vody: k nákupu nového zařízení přesvědčí ty, kteří se za upgrady zrovna nehoní. V tomto druhém případě si posílí prodeje, v případě prvním si ještě ve druhém plánu pomůže i co do šíření svých služeb, na něž se víc a víc orientuje.

Za zapůjčení iPhone SE děkujeme smarty.cz, kde si novinku můžete zakoupit

Na iPhone SE se tedy můžeme sice dívat s jistou dávkou despektu, budeme-li chtít nové zařízení porovnávat s aktuálními trendy na poli smartphonů. Ale stěží mu můžeme upřít jeho nadějnou budoucnost. Apple v tomto případě rozhodně ví, co dělá. A k vytyčeným cílům kráčí se zařízením, které je možná v řadě ohledu už starší, ale stále jde o nadprůměrně dobře zvládnutý produkt.

A mimochodem, v (PRODUCT)RED barevné variantě se sotva do něj nejde nezamilovat…