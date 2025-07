První dojmy z Nothing Phone (3): odvážný design, kvalitní foťáky a sebevědomá cena

Nothing Phone (3) je po delší době novou vlajkovou lodí britského výrobce

Telefon láká neortodoxní design zad s notifikačním mini displejem

Na těle telefonu najdete hned čtyři 50Mpx fotoaparáty

Cena na českém trhu startuje na 21 599 korunách

Značka Nothing za svou krátkou existenci přivedla na trh několik zajímavých smartphonů, které se od konkurence odlišují unikátním futuristickým designem a důrazem na perfektní uživatelský zážitek. Dosud se vesměs jednalo o telefony střední nebo vyšší střední třídy, nyní se ale britská firma rozhodla posunout své úsilí o stupínek výš. Po povedených jarních telefonech Nothing Phone (3a) a (3a) Pro nyní přichází na trh s „vlajkovým“ modelem Nothing Phone (3).

Nothing Phone (3): vlajková loď, která jde vlastní cestou

Společným jmenovatelem všech (nejen) smartphonů Nothing je poloprůhledný design, který dává uživatelům možnost nahlédnout pod pokličku a přiblížit jim technologii uvnitř. Většinou se sice nejedná o pohled na reálné útroby, přesto tento styl navozuje jakési propojení mezi člověkem a technologií. Tomuto designovému směru je společnost Nothing věrná i u svého nejnovějšího telefonu, který se oproti předchozím modelům dočkal několika nových prvků.

Posun kupředu je něco, na čem si značka zakládá. Šéf Nothing Carl Pei tvrdí, že současná technologie se stala nudnou, neboť každý telefon vypadá stejně a umí ty samé věci. Že jde Nothing Phone (3) vlastní cestou, poznáte nejen z jeho designu, ale i celkového přístupu značky. Při prvním spuštění a vyvolání první aktualizace nám například telefon oznámil následující:

Vážení recenzenti, tento okamžik pro nás opravdu hodně znamená. To, co držíte v ruce, je výsledkem téměř dvou let usilovné práce – spousta hodin, vášnivých debat a neúnavného soustředění našeho týmu. Nothing Phone (3) je tím nejlepším vyjádřením naší vize. Sám ho poslední čtyři měsíce ho používám jako hlavní telefon a sleduji, jak se naše nápady postupně proměnily v něco tak propracovaného. Neřídili jsme se typickými pravidly pro vlajkovou loď. Místo toho jsme vytvořili telefon, který jsme sami skutečně chtěli používat, něco výrazně jedinečného, o co se můžeme hrdě podělit se svými přáteli a rodinou. Doufám, že se vám také bude líbit! Raymond Zhu, produktový manažer Nothing Phone (3)

Glyph je mrtev, přichází Glyph Matrix

Design Nothing Phone (3) staví na základech svých předchůdců – jeho záda opět hravě využívají geometrické prvky a různé odstíny barev blízkých bílé nebo černé (podle zvolené barevné varianty). Pod poloprůhledným krytem najdete chaoticky rozmístěné přiznané šroubky, obdélník s „ukousnutým“ rohem připomínající SIM kartu i několik kruhů a polokruhů. Paradoxně tentokráte chybí naznačená poloha kruhové cívky pro bezdrátové nabíjení, ale nebojte se – jeho podpora nechybí.

Co však chybí, jsou barevné diodové led pásky tvořící rozhraní Glyph. Namísto nich totiž výrobce přišel s novinkou nazvanou Glyph Matrix, což je kruhový mikro-LED displej umístěný od pravého horního rohu zad. Zatímco původní Glyph uměl blikáním upozorňovat na různé události, Glyph Matrix toho umí mnohem více.

Displej umí notifikovat na příchozí události, přičemž ke každému druhu si lze nastavit libovolnou ikonu – obálky, dortu, zkrátka čehokoliv, co vás napadne. K dispozici jsou je i šestice notifikačních zvuků s vlastními animacemi, které lze opět přiřadit k libovolným událostem. Nechybí ani speciální robotické melodie s vlastní sadou animací s možností přiřazení k jednotlivým kontaktům.

Vnější displej toho ale umí mnohem více – můžete si na něm zobrazit datum, čas, stopky, stav baterie, a dokonce si na něm zahrát i pár mini her, např. flašku nebo kámen, nůžky, papír. Nothing v příštích aktualizacích plánuje přidat hru Magic 8 Ball a vodováhu. Ovládání funkcí na zadním displeji zajišťuje speciální tlačítko na zádech.

Glyph Matrix ale není jedinou „libůstkou“ na těle telefonu, na jeho boku najdeme i speciální tlačítko Essential Key, které slouží k zaznamenávání různých důležitých událostí do jednotného prostoru – jednoduchým stiskem se pořídí snímek obrazovky, dlouhým stiskem dojde k zahájení nahrávání zvuku. Výtku bychom ale měli k jeho umístění – při testování se nám často stávalo, že jej tiskneme namísto zamykacího tlačítka, takže se nám prostor Essential Space nedobrovolně plnil snímky obrazovky.

Voděodolné tělo a symetrické rámečky

I přes poměrně divoká záda má Nothing Phone (3) poměrně standardní tvar s rovnými boky, zaoblenými rohy a plochým displejem. Telefon se pyšní odolností IP68, takže jej můžete bez obav ponořit i pod vodní hladinu.

Zepředu telefon reprezentuje 6,67″ displej obklopený symetrickými rámečky. Jedná se o LTPO AMOLED obrazovku s rozlišením 1 280 × 2 800 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 60-120 Hz (pro dotyk až 1 000 Hz) a špičkovým jasem 4 500 nitů. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů a 50Mpx selfie kamerka. Na zádech nacházíme tři samostatně vystupující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací a světelností f/1.7

50Mpx širokoúhlý s ohniskovou vzdáleností 15 mm a světelností f/2.2

50Mpx teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 70 mm, optickou stabilizací a světelností f/2.7

Všechny tři fotoaparáty jsou schopné zaznamenávat 4K video při 60 snímcích za sekundu, a co jsme zatím měli možnost vyzkoušet, výsledné fotografie i video vypadají velmi dobře, fotoaparáty si například umí dobře poradit s protisvětlem.

Polovlajkový procesor

Srdcem Nothing Phone (3) je čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, což je polovlajkový procesor z poloviny loňského roku, jehož výkon je lehce nad úrovní předloňského Snapdragonu 8 Gen 3. Není to tedy absolutní současná špička, na druhou stranu stále má tento čip hromadu výkonu, který vystačí na všechny myslitelné úkony. Nechybí ani moderní bezdrátová konektivita zahrnující 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC. Telefon bude nabízen ve dvou kapacitách 12/256 a 16/512 GB.

Akumulátor se pyšní kapacitou 5 150 mAh, jedná se o uhlíkovo-křemíkovou baterii s vysokou energetickou hustotou. Telefon podporuje rychlé 65W nabíjení, nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení s výkonem až 15 wattů.

Nothing OS: kam se hrabe čistý Android

Operačním systémem je Android 15 zabalený do prostředí Nothing OS 3.5. To je prošpikováno spoustou specialit přímo od výrobce, včetně originálního designu s tečkovanými ikonkami a fontem. Milovníci tradičních pořádků si ale mohou zvolit i čisté prostředí systému Android. Do systému je integrován AI asistent Gemini o Googlu, ovšem je možné jej vyměnit za ChatGPT, který má v systému dokonce svůj widget. V systému si lze také nastavit chování zadního displeje, lze si například vybrat jednu ze čtyř úrovní podsvícení, popř. nechat vše na automatice.

Nothing Phone (3) dostane ve třetím letošním kvartále aktualizaci na Android 16 a prostředí Nothing OS 4.0, celkem výrobce slibuje 5 velkých aktualizací systému a 7 let bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Nothing Phone (3) půjde do prodeje v bílé a černé barvě. Dostupný bude ve dvou paměťových variantách za následující ceny:

12/256 GB za 21 599 korun

16/512 GB za 23 999 korun

Předprodej bude zahájen 4. července, na pulty obchodů se novinka dostane 15. července. My v redakci již Nothing Phone (3) testujeme, a již brzy bychom vám měli přinést podrobný test.

