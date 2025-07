Netflix spojuje síly s NASA. Už brzy nabídne unikátní živé přenosy nejen z vesmíru

Národní úřad pro letectví a vesmír zpřístupní část svého obsahu předplatitelům Netflixu

Ti jej budou moci sledovat zdarma a bez reklam

Nový obsah se k divákům skrze stramovací platformu dostane už toto léto

Průzkum vesmíru fascinuje nejednoho fanouška technologií už notnou řádku let. Mezi přední organizace, které se dobýváním kosmu zabývají, patří americký Národní úřad pro letectví a vesmír, zkráceně NASA. Ta ke své propagaci a také popularizaci používá vlastní streamovací službu NASA Plus, kde můžete sledovat nejen pořádnou řádku dokumentárních snímků a seriálů, ať už z historie či současnosti, ale také živé přenosy událostí spojených s kosmonautikou. Nová spolupráce NASA a Netflixu má tento svět přiblížit ještě většímu počtu diváků.

Obsah NASA zamíří na Netflix

Už toto léto doplní nabídku streamovacího giganta Netflixu také obsah z platformy NASA Plus, konkrétně živé přenosy, které budou k dispozici bez dalšího poplatku a také bez reklamních sdělení. Vysílání NASA na Netflixu bude zahrnovat kupříkladu vstupy astronautů do vesmírného prostoru, pokrývání aktuálně probíhajících misí či pohledy na naší planetu z paluby mezinárodní vesmírné stanice.

Podle agentury je cílem partnerství zpřístupnit práci NASA v oblasti vědy a průzkumu vesmíru „ještě více než doposud, což agentuře umožní zvýšit angažovanost a inspirovat globální publikum v moderním mediálním prostředí, kde Netflix oslovuje celosvětové a které čítá více než 700 milionů diváků.“ Tomu živé přenosy jistě výrazně pomohou, obzvláště v tomto případě, kdy budou pro předplatitele Netflixu k dispozici zcela zdarma.

Nové partnerství se streamovacím gigantem Netflix nicméně nebude exkluzivní. NASA Plus bude i nadále možné sledovat zdarma na webových stránkách americké kosmické agentury či prostřednictvím aplikace NASA, která je k dispozici pro zařízení iOS, Android, Apple TV, Roku nebo Amazon Fire TV. Samotná platforma NASA Plus je veřejnosti k dispozici od konce roku 2023 a za dobu své existence se může pochlubit až 4× větším dosahem než NASA TV, přičemž mobilní aplikaci si do svých zařízení stáhlo přes 30 milionů uživatelů.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.