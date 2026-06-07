Chytré stavebnice Lego mají další přírůstek: po Star Wars přichází oblíbení Pokémoni

- Lego rozšiřuje své portfolio stavebnic využívající letos představené chytré kostky
- Tentokrát dánská stavebnice zabrousí do světa Pokémonů
- Kromě zvukových efektů se můžeme těšit také na trénink či efektní souboje
Dánská stavebnice Lego si za dobu své existence vysloužila takřka legendární status, a to nejen mezi dětmi, ale také u dospělých. Na výběr máte tisíce různých stavebnic různých obtížností, takže si na své přijdou jak nenároční stavitelé, tak ti zkušení, kteří hledají výzvu. Ačkoli Lego prošlo nějakým tím vývojem, přeci jen základ je stále stejný – plastové kostičky. V letošním roce nicméně přišla malá revoluce a vstup Lega do 21. století v podobě chytré kostky, která značně rozšiřuje stavitelům jejich možnosti.
Nechybí Pikachu, Charizard, ani Jigglypuff
Po sadách inspirovaných známým světem Hvězdných válek nyní přichází další nová stavebnice, která bude využívat nového typu chytrých kostek. A pochopitelně to není nic jiného, než ikonický Pokémon Pikachu. Druhá generace chytrých kostek, v rámci které se letos v létě na trh dostane 12 nových sad, slibujících hru s Pokémony a některé funkce, které nám dosud chyběly. Je jasné, že Smart Brick je čím dál chytřejší, nicméně Lego se nesnaží nic uspěchat, především pokud jde o naplnění potenciálu, který slíbila v lednu.
Dnes představených 12 sad je již nyní k dispozici k předobjednání, do prodeje se však dostanou až 1. srpna. Pouze dvě sady jsou „all-in-one“, což znamená, že obsahují alespoň jeden Smart Brick a nabíječku, a poskytují tak vše, co potřebujete k využívání chytrých funkcí: sada Pikachu za 70 dolarů (cca 1800 korun) s domkem na stromě a jedním Smart Brickem a bojová sada za 120 dolarů (cca 3000 korun) s Charizardem a Jolteonem, která obsahuje dvě chytré kostky.
Ostatních 10 sad, od Jigglypuffa za 15 dolarů (cca 400 korun) až po souboj mezi Cubonem a Gengarem za 90 dolarů (cca 2300 korun), jsou to, co Lego nazývá „kompatibilní“ – to znamená, že obsahují Smart Tagy, které mohou spouštět určité efekty a interakce, ale ne Smart Bricks potřebné k tomu, aby celá stavebnice fungovala.
Lego se snažilo doplnit některé složité interakce, které v prvních sadách Star Wars chybí, přičemž nejzajímavější novinkou je možnost souboje dvou pokémonů. Společným zatřesením dvou figurek Pokémonů propojených pomocí Smart Bricků se spustí režim Battle. Za doprovodu 8bitové bojové hudby můžete bojovat tak, že navzájem na sebe navádíte obě figurky vzduchem: rychlý výpad vpřed spustí rychlý útok s malým poškozením, podržení figurky na několik sekund nabije silnější útok, a zatažení figurky zpět umožní úskok, který pomůže vyhnout se poškození. Po minutě či dvou vzájemného boje zvítězí jeden Pokémon, což doprovází blikající světla a vítězná hudba.
Ne všichni Pokémoni jsou si rovni a někteří jsou z definice silnější, než ostatní. Mewtwo by přece jen měl mít nad Pikachu vždy navrch. Platí také výhoda typu, takže Squirtle porazí Charmandera častěji než naopak, vzhledem ke svým typům. Smart Tag každého Pokémona, skrytý uvnitř jeho těla, s výjimkou případů, kdy přidáte nebo odeberete Smart Brick, ukazuje jeho typ spolu s číslem v Pokédexu, a Pokémoni různých typů vydávají také různé zvukové efekty – výboj blesku u Pikachu, proud vody u Laprase.
Trénink i ostré souboje mezi Pokémony
Nechybí ani trénink. Klepnutím na pokémona na tréninkové kartičce ho přepnete do tréninkového režimu. Poté ho můžete přiložit k terčům zabudovaným do stavebnic, čímž pokémona posunete na vyšší úroveň a posílíte ho pro další souboj. Než se příliš nadchnete, nic z toho není trvalé: zvýšení síly z tréninku trvá pouze do té doby, než je Smart Brick z pokémona odstraněn, nebo se vybije jeho baterie. Zástupce společnosti Lego uvedl, že je to částečně záměr – při testování si děti užívaly opakování tréninkového cyklu od začátku, i když mám podezření, že je to hlavně omezeno technologickými limity samotného Smart Bricku.
Tyto omezení jsou částečně příčinou nejviditelnějšího nedostatku těchto nových sad: žádný z těchto Pokémonů nevyslovuje své jméno a nevydává ani žádné konkrétní, rozpoznatelné zvuky ze her či anime. Vzhledem k tomu, že se pro Lego stále jedná o relativně novou technologii, můžeme očekávat, že se do budoucna bude zlepšovat a funkcí bude přibývat. Pro nás je ovšem důležitější otázka a to ta, kdy se těchto Lego sad dočkáme také na našem trhu.