Spotify pokořilo rekordní milník v počtu platících posluchačů, konkurence může jen závidět

- Švédská streamovací platforma Spotify oznámila počet platících uživatelů
- Těch už má přes 300 milionů
- Konkurence sice přesné počty nezmiňuje, ale také se má čím chlubit
Hudební streamovací platformy jsou v současné době nejoblíbenějším způsobem, jak poslouchat oblíbenou hudbu. Tou vůbec nejpopulárnější je poté švédská služba Spotify, která patří mezi pionýry v této oblasti. Svým uživatelům nabízí nejen možnost poslouchat veškerou hudbu zcela zdarma, příležitostně přerušovanou reklamními sděleními a s nějakými těmi omezeními, ale nabízí také několik placených tarifů, které umožňují třeba oblíbené skladby stahovat, přeskakovat je dle libosti či je poslouchat ve vysoké kvalitě. A právě v tomto ohledu nyní Spotify překonalo významný milník.
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Spotify se nadmíru daří
Ten je konkrétně přes 300 milionů pravidelných platících zákazníků, kteří využívají některý z prémiových tarifů. Společnost se tím pochlubila během prezentace finančních výsledků za druhý kvartál letošního roku, přičemž se jedná o 9% nárůst oproti minulému roku. Co se týče měsíčních aktivních uživatelů, ani tady Spotify zrovna nestrádá, když se služba pochlubila přes 777 milionů měsíčních aktivních uživatelů. Ti mohou poslouchat nejen oblíbenou hudbu ve vysoké kvalitě, ale také například audioknihy či podcasty.
Mezi jeho největší konkurenty patří Apple Music, nicméně v tomto případě konkrétní čísla nemáme. Apple naposledy zmínil počet předplatitelů v roce 2019, kdy jich jeho služba měla přibližně 60 milionů. Na druhou stranu se gigant z Cupertina pochlubil celkovým počtem svých předplatitelů v rámci celého portfolia služeb, přičemž toto číslo překonalo 1,5 miliardy uživatelů. Kolik lidí z tohoto čísla pravidelně poslouchá hudbu přes Apple Music můžeme jen odhadovat, nicméně se dá předpokládat, že Apple se Spotify drží krok.
Ačkoli jsou hudební streamovací platformy populární, v letošním roce se nevyhnuly neoblíbenému kroku, kterým je zdražování. Zatímco v minulosti platilo, že Apple Music je o fous výhodnější pokud jde o měsíční předplatné, po nedávné vlně zdražování je cena obou služeb víceméně srovnatelná – individuální předplatné stojí v obou případech 185 korun, rodinné předplatné pro až 6 osob vyjde zájemce na 299 korun a rozdíl najdeme až ve studentském předplatném, kdy si Apple účtuje 99 korun, přičemž Spotify je o 2 koruny levnější. Švédská služba navíc ještě nabízí tarif Duo, který je ideální pro dvě osoby a vyjde na 249 korun měsíčně.